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Új mentőautók az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Markó utcai központja előtt 2023. március 27-én. Tovább folytatódik a mentőszolgálat 2010-ben megkezdett korszerűsítése, most újabb 33 mentőautó beszerzésére nyílt lehetőség 1,5 milliárd forint értékben - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Győrfi Pál után új név kerül reflektorfénybe az OMSZ-nél

Infostart

Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új szóvivője – közölte az OMSZ kedd este.

Közleményükben azt írták: az Országos Mentőszolgálat a megújulás időszakát éli. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató bejelentette, hogy a szóvivői feladatok ellátásával keddtől Szűcs Brigitta mentőtisztet bízza meg.

Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre is készül - olvasható.

Közötlék: az eddigi szóvivő, Győrfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.

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Kezdőlap    Belföld    Győrfi Pál után új név kerül reflektorfénybe az OMSZ-nél

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Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
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