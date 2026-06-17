Halálra verte beteg édesanyját

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki olyan súlyosan bántalmazta az édesanyját, hogy meghalt – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi együtt élt mozgásában korlátozott, beteg édesanyjával. A férfi italozó életmódot folytatott, aki ittas állapotban erőszakosan viselkedett, tört-zúzott a lakásban, kiabált az édesanyjával.

A vádlott 2024 márciusában súlyosan megverte az édesanyját. Az asszony többszörös töréses sérüléseket szenvedett. Akkor a vádlott testvére akadályozta meg a sértett további bántalmazását.

2025 áprilisában a vádlott ittas állapotban többször megütötte a sértettet a fején. Az asszony életveszélyes sérüléseket szenvedett, és napokig a házban volt, mert a férfi nem hívott mentőt. A szomszédok értesítésére a férfi testvére hívott mentőt. A sértett a kórházba kerülését követően életét vesztette.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit halált okozó testi sértés bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.