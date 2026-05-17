2026. május 17. vasárnap Paszkál
A Hondius holland óceánjáró (j) érkezését várják a sajtó munkatársai a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötõjében 2026. május 10-én pirkadatkor. Május elején három utas  egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedõ kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertõzésben. A WHO további öt fertõzöttrõl jelentett.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Miguel Barreto

Máris találtak egy pozitív hantavírusos esetet

Infostart / MTI

Pozitív lett a hantavírus-tesztje a karanténban egy kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius luxus óceánjáróról evakuáltak – közölte Brit Columbia kormánya.

Az óceánjáróról négy kanadai állampolgárt evakuáltak, akik Victoriában, a Vancouver-szigeten karanténba kerültek. A csoportban két pár volt, az egyik pár Yukonból, a másik Brit Columbiából való. Az a személy, akinek a tesztje pozitív lett, yukoni.

Azt követően tesztelték, hogy enyhe tünetei jelentkeztek.

A yukoni párt is Brit Columbiában tesztelik, mivel ez a szolgáltatás az északi területen nem érhető el - mondta Bonnie Henry, Brit Columbia tartományi egészségügyi tisztviselője.

Tájékoztatása szerint a négy személy a Victoriába szállítása közben nem került kapcsolatba másokkal. A pozitív tesztet produkáló személy állapota stabil.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a tengerjáró hajón kitört járványt az andoki hantavírus-törzs okozta.

A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Az egészségügyi hatóságok szerint a vírus terjedésének kockázata alacsony.

kanada

karantén

hantavírus

Pusztán öntözéssel nem hárítható el az aszályveszély, már csak azért sem, mert a mezőgazdasági területeink legfeljebb öt százaléka öntözhető – figyelmeztet új tanulmányában a Klímapolitikai Intézet. Kovács Erik vezető kutató az erdők tarvágásának betiltását nagyon jó döntésnek tartja. De miért sivatagosodik el ennyire az ország középső és keleti része?
 

„Haladéktalanul távozzon Varga Zs. András, közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnök!" – közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki fotókat is közzétett a Kúria felújításáról. A kormányfő ismét felszólította a közjogi méltóságokat, hogy május 31-ig távozzanak.
 

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
A tervezettnél egy órával korábban, vasárnap reggel 8 órakor visszaadták a forgalomnak az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Velencénél – közölte az MKIF Zrt.

A háború negyedik évére drámaian megfogyatkozott Ukrajna gyalogsági harcjármű-állománya.

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

