Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

A köztársasági elnöknek a Magyar Közlönyben megjelent határozata 13 közigazgatási államtitkár felmentéséről szól. Sulyok Tamás döntését a leírtak szerint Magyar Péter miniszterelnök javaslatára hozta meg, az intézkedés május 15. péntektől hatályos.
Az érintettek az előző kormány minisztériumainak közigazgatási államtitkárai:
- Andréka Tamás (Agrárminisztérium),
- Borsos-Papp Natália (Energiaügyi Minisztérium),
- Felkai László (Belügyminisztérium),
- Gyarmati Eszter (Külgazdasági és Külügyminisztérium),
- Horvát Szilárd (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium),
- Janó Márk Ádám (Miniszterelnökség),
- Juhász Tünde (Építési és Közlekedési Minisztérium),
- Pátkai Nándor (Európai Uniós Ügyek Minisztériuma),
- Pilz Tamás (Igazságügyi Minisztérium),
- Rédey Krisztina (Miniszterelnöki Kabinetiroda),
- Túri Anikó (Nemzetgazdasági Minisztérium),
- Ujsághy György (Kulturális és Innovációs Minisztérium) és
- Vidoven Árpád (Honvédelmi Minisztérium)
Ugyanebben a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy Tóth Péter május 16-tól a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint hogy Magyar Péter helyettese szintén szombattól Orbán Anita külügyminiszter.