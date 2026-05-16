2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Close up of unrecognizable person signing a contract in the office.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az intézkedés péntektől hatályos.

A köztársasági elnöknek a Magyar Közlönyben megjelent határozata 13 közigazgatási államtitkár felmentéséről szól. Sulyok Tamás döntését a leírtak szerint Magyar Péter miniszterelnök javaslatára hozta meg, az intézkedés május 15. péntektől hatályos.

Az érintettek az előző kormány minisztériumainak közigazgatási államtitkárai:

  • Andréka Tamás (Agrárminisztérium),
  • Borsos-Papp Natália (Energiaügyi Minisztérium),
  • Felkai László (Belügyminisztérium),
  • Gyarmati Eszter (Külgazdasági és Külügyminisztérium),
  • Horvát Szilárd (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium),
  • Janó Márk Ádám (Miniszterelnökség),
  • Juhász Tünde (Építési és Közlekedési Minisztérium),
  • Pátkai Nándor (Európai Uniós Ügyek Minisztériuma),
  • Pilz Tamás (Igazságügyi Minisztérium),
  • Rédey Krisztina (Miniszterelnöki Kabinetiroda),
  • Túri Anikó (Nemzetgazdasági Minisztérium),
  • Ujsághy György (Kulturális és Innovációs Minisztérium) és
  • Vidoven Árpád (Honvédelmi Minisztérium)

Ugyanebben a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy Tóth Péter május 16-tól a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint hogy Magyar Péter helyettese szintén szombattól Orbán Anita külügyminiszter.

államtitkár

magyar közlöny

menesztés

Mit jelent a tarvágás beltiltása a védett erdőkben? Megszólalt az Erdészeti Egyesület alelnöke

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egyik első intézkedéseként azonnali hatállyal betiltotta a tarvágást a védett erdőkben. Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke szerint ez indokolt és végrehajtható döntés, Ripszám István szerint nem fog drasztikus változást okozni, de felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindegy: egy védett területen őshonos vagy idegenhonos fafajok vannak.
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Hatalmas csapást mért Izrael: célkeresztbe került a véres terrortámadás fő kitervelője

Sorsa hivatalosan még nem tisztázott, de izraeli biztonsági források szerint a kiiktatása nagy valószínűséggel sikeres volt.

Trump warns Taiwan against declaring independence, hours after summit with China's Xi

The US president says he wants Beijing and Taipei to "cool down" tensions over the self-governing island.

