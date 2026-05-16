Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

A köztársasági elnöknek a Magyar Közlönyben megjelent határozata 13 közigazgatási államtitkár felmentéséről szól. Sulyok Tamás döntését a leírtak szerint Magyar Péter miniszterelnök javaslatára hozta meg, az intézkedés május 15. péntektől hatályos.

Az érintettek az előző kormány minisztériumainak közigazgatási államtitkárai:

Andréka Tamás (Agrárminisztérium),

Borsos-Papp Natália (Energiaügyi Minisztérium),

Felkai László (Belügyminisztérium),

Gyarmati Eszter (Külgazdasági és Külügyminisztérium),

Horvát Szilárd (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium),

Janó Márk Ádám (Miniszterelnökség),

Juhász Tünde (Építési és Közlekedési Minisztérium),

Pátkai Nándor (Európai Uniós Ügyek Minisztériuma),

Pilz Tamás (Igazságügyi Minisztérium),

Rédey Krisztina (Miniszterelnöki Kabinetiroda),

Túri Anikó (Nemzetgazdasági Minisztérium),

Ujsághy György (Kulturális és Innovációs Minisztérium) és

Vidoven Árpád (Honvédelmi Minisztérium)

Ugyanebben a Magyar Közlönyben jelent meg, hogy Tóth Péter május 16-tól a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, valamint hogy Magyar Péter helyettese szintén szombattól Orbán Anita külügyminiszter.