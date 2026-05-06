Ezekből a történelmi témakörökből kell ma számot adnia az érettségizőknek

Középszinten a vizsgázók összesen 180 percet kapnak a feladatsor megoldására. A vizsga első részében rövid feladatokat kell megoldani, míg a második rész az esszéírásról szól – írja az Eduline.
A 2026-os történelem érettségi feladatsorában többek között a következő témák szerepelnek:
- görög és római építészet,
- középkori egyház,
- honfoglalás,
- reformáció,
- a dualizmus kora,
- a magyarországi holokauszt.
A vizsgázóknak az érettségin két esszét, egy rövidet és egy hosszút is írniuk kell. A tanulók a következő témák közül választhatnak:
rövid esszé témák:
- Németország terjeszkedése 1938-ban,
- vagy a céhek;
hosszú esszé témák:
- I. Károly uralkodása,
- vagy a Rákosi diktatúra.
Fontos szabály, hogy a két választott esszé különböző korszakokra kell, hogy vonatkozzon: az egyik az ókortól 1849-ig, a másik pedig 1849 utáni időszakra. Középszinten az elvárt terjedelem a rövid esszé esetén 100-130, a hosszúnál pedig 210-260 szó.