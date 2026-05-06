2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Ezekből a történelmi témakörökből kell ma számot adnia az érettségizőknek

A honfoglalás, a Kádár-kor, a reformáció és a dualizmus kora is terítékre kerül.

Középszinten a vizsgázók összesen 180 percet kapnak a feladatsor megoldására. A vizsga első részében rövid feladatokat kell megoldani, míg a második rész az esszéírásról szól – írja az Eduline.

A 2026-os történelem érettségi feladatsorában többek között a következő témák szerepelnek:

  • görög és római építészet,
  • középkori egyház,
  • honfoglalás,
  • reformáció,
  • a dualizmus kora,
  • a magyarországi holokauszt.

A vizsgázóknak az érettségin két esszét, egy rövidet és egy hosszút is írniuk kell. A tanulók a következő témák közül választhatnak:

rövid esszé témák:

  • Németország terjeszkedése 1938-ban,
  • vagy a céhek;

hosszú esszé témák:

  • I. Károly uralkodása,
  • vagy a Rákosi diktatúra.

Fontos szabály, hogy a két választott esszé különböző korszakokra kell, hogy vonatkozzon: az egyik az ókortól 1849-ig, a másik pedig 1849 utáni időszakra. Középszinten az elvárt terjedelem a rövid esszé esetén 100-130, a hosszúnál pedig 210-260 szó.

