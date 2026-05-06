Ezekből a történelmi témakörökből kell ma számot adnia az érettségizőknek

Középszinten a vizsgázók összesen 180 percet kapnak a feladatsor megoldására. A vizsga első részében rövid feladatokat kell megoldani, míg a második rész az esszéírásról szól – írja az Eduline.

A 2026-os történelem érettségi feladatsorában többek között a következő témák szerepelnek:

görög és római építészet,

középkori egyház,

honfoglalás,

reformáció,

a dualizmus kora,

a magyarországi holokauszt.

A vizsgázóknak az érettségin két esszét, egy rövidet és egy hosszút is írniuk kell. A tanulók a következő témák közül választhatnak:

rövid esszé témák:

Németország terjeszkedése 1938-ban,

vagy a céhek;

hosszú esszé témák:

I. Károly uralkodása,

vagy a Rákosi diktatúra.

Fontos szabály, hogy a két választott esszé különböző korszakokra kell, hogy vonatkozzon: az egyik az ókortól 1849-ig, a másik pedig 1849 utáni időszakra. Középszinten az elvárt terjedelem a rövid esszé esetén 100-130, a hosszúnál pedig 210-260 szó.