Közös állásfoglalást adtak ki az NKA volt vezetői, Magyar Péter kivizsgálást ígért

Harsányi László, L. Simon László, Lőrinczy György és Török András az elmúlt napok botránya miatt aggódik a Nemzeti Kulturális Alap jövőjéért, melynek fennmaradása az L. Simon László által közreadott állásfoglalásuk szerint létkérdés. Azt írták, miután kétségessé vált az NKA bizonyos döntéseinek szakmai megalapozottsága, valamint e döntéseknek a hatalomtól való függetlensége, nem kívánnak a jelenlegi botrányos helyzet elemzésével foglalkozni – bár a közös állásfoglalásra ez sarkallta őket –, hanem néhány alapelvet szeretnének rögzíteni.

A szerzők szerint az NKA továbbra is a kultúrafinanszírozás korszerű, demokratikus működésű és a minőséget garantálni képes intézménye maradhat, ha biztosítják az általuk leírt feltételeket, melyeket alább idézünk.

„1. A Nemzeti Kulturális Alap legyen önálló, a kormányzati kulturális politikát is támogató, ám az azt képviselő minisztériummal és más intézményekkel koordinatív szereplőként működő szervezet.

2. A Nemzeti Kulturális Alap saját programját az azt vezető Bizottsága és a döntéshozó szakmai kollégiumai segítségével valósítja meg. A szervezeti autonómia egyik biztosítéka az NKA önálló elnöki státuszának visszaállítása.

3. A Nemzeti Kulturális Alap a támogatásaira vonatkozó döntéseit pályázati rendszerben, a szakmai kollégiumokon keresztül hozza meg. A kollégiumi kurátorok kiválasztásának a lehető legszélesebb nyilvánosság bevonásával, az adott kulturális terület szakmai szervezeteinek javaslatai alapján kell történnie.

4. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásokkal kapcsolatos döntései minden esetben a szakmai kollégiumok feladata. Kivételt képez ez alól az ún. miniszteri keret, amelynek mértéke a jövőben – javaslatunk szerint – az NKA támogatási keretének (amely a költségvetési támogatás fenntartási költséggel csökkentett összege) 10 százaléka legyen.

5. Érdemesnek tartjuk felülvizsgálni az olyan pénzügyi szabályzókat, mint a maradványtartási kötelezettség rendszere, amelyek jelentősen szűkítik az NKA-n keresztül szétosztható forrást.

6. Az új kormány megalakulását követően szükségesnek tartjuk az NKA szervezeti rendjét, a kurátorok kiválasztását, a döntési és ellenőrzési mechanizmusát stb. leíró rendelet és szabályzatok szakmai felülvizsgálatát.”

Időközben az RTL Híradó megkérdezte Magyar Péter leendő miniszterelnököt az ügyről, aki azt mondta, hogy az NKA támogatásainak ügyét ki fogják vizsgálni.

„A leköszönő miniszter úr szavai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezeknek a pénzeknek” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, hogy a vizsgálatok után, ha szükséges, feljelentések történnek az ügyekben.