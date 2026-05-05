2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Közös állásfoglalást adtak ki az NKA volt vezetői, Magyar Péter kivizsgálást ígért

ELŐZMÉNYEK

A Nemzet Kulturális Alap (NKA) valamikori elnökei, illetve miniszterek mellett dolgozó alelnökei közös állásfoglalást adtak ki. Különböző időben, különböző kormányok delegáltjaiként dolgoztak, „közös bennük az NKA jövőjéért érzett, nem indokolatlan aggódás” – olvasható L. Simon László Facebook-bejegyzésében.

Harsányi László, L. Simon László, Lőrinczy György és Török András az elmúlt napok botránya miatt aggódik a Nemzeti Kulturális Alap jövőjéért, melynek fennmaradása az L. Simon László által közreadott állásfoglalásuk szerint létkérdés. Azt írták, miután kétségessé vált az NKA bizonyos döntéseinek szakmai megalapozottsága, valamint e döntéseknek a hatalomtól való függetlensége, nem kívánnak a jelenlegi botrányos helyzet elemzésével foglalkozni – bár a közös állásfoglalásra ez sarkallta őket –, hanem néhány alapelvet szeretnének rögzíteni.

A szerzők szerint az NKA továbbra is a kultúrafinanszírozás korszerű, demokratikus működésű és a minőséget garantálni képes intézménye maradhat, ha biztosítják az általuk leírt feltételeket, melyeket alább idézünk.

„1. A Nemzeti Kulturális Alap legyen önálló, a kormányzati kulturális politikát is támogató, ám az azt képviselő minisztériummal és más intézményekkel koordinatív szereplőként működő szervezet.

2. A Nemzeti Kulturális Alap saját programját az azt vezető Bizottsága és a döntéshozó szakmai kollégiumai segítségével valósítja meg. A szervezeti autonómia egyik biztosítéka az NKA önálló elnöki státuszának visszaállítása.

3. A Nemzeti Kulturális Alap a támogatásaira vonatkozó döntéseit pályázati rendszerben, a szakmai kollégiumokon keresztül hozza meg. A kollégiumi kurátorok kiválasztásának a lehető legszélesebb nyilvánosság bevonásával, az adott kulturális terület szakmai szervezeteinek javaslatai alapján kell történnie.

4. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásokkal kapcsolatos döntései minden esetben a szakmai kollégiumok feladata. Kivételt képez ez alól az ún. miniszteri keret, amelynek mértéke a jövőben – javaslatunk szerint – az NKA támogatási keretének (amely a költségvetési támogatás fenntartási költséggel csökkentett összege) 10 százaléka legyen.

5. Érdemesnek tartjuk felülvizsgálni az olyan pénzügyi szabályzókat, mint a maradványtartási kötelezettség rendszere, amelyek jelentősen szűkítik az NKA-n keresztül szétosztható forrást.

6. Az új kormány megalakulását követően szükségesnek tartjuk az NKA szervezeti rendjét, a kurátorok kiválasztását, a döntési és ellenőrzési mechanizmusát stb. leíró rendelet és szabályzatok szakmai felülvizsgálatát.”

Időközben az RTL Híradó megkérdezte Magyar Péter leendő miniszterelnököt az ügyről, aki azt mondta, hogy az NKA támogatásainak ügyét ki fogják vizsgálni.

„A leköszönő miniszter úr szavai nem nyugtattak meg minket afelől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezeknek a pénzeknek” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, hogy a vizsgálatok után, ha szükséges, feljelentések történnek az ügyekben.

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
Az Európai Bizottság külső tanácsadókra fordított kiadásai 2014 és 2024 között 173%-kal, 1,45 milliárd euróra nőttek, az energia- és klímapolitikai területen pedig 433%-os volt az emelkedés. A Financial Times által idézett elemzés szerint a növekedés fő oka a 2019-es zöld megállapodás utáni szabályozási munkák felfutása. A tanácsadói függőség komoly összeférhetetlenségi aggályokat vet fel, mivel több cég egyszerre dolgozik a Bizottságnak és iparági szereplőknek is. A lap kiemelt példaként hozza az amerikai Guidehouse-t, amely számos hidrogénpolitikai szerződést kapott az uniós testülettől, miközben gáz- és hidrogénipari lobbiszervezetekkel is együttműködött.

Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre - élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra - vonatkozik.

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

