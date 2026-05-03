2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Nyitókép: Dr. Hegedűs Zsolt Facebook-oldala

Kellemetlen bírálatot kap Hankó Balázs a leendő egészségügyi minisztertől

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter a Facebookon Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter tevékenységét bírálja. Kifogásolja, hogy Hankó Balázs, aki „magasan képzett gyógyszerész”, ennek ellenére mégsem tette szóvá, hogy a kormány nem foglalkozott a gyógyszerellátás súlyos problémáival.

A leendő egészségügyi miniszter eleve problémának nevezi, hogy az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozik, de ettől függetlenül szerinte Hankó Balázsnak szóvá kellett volna tennie a gyógyszerellátással kapcsolatos gondokat.

Mint Hegedűs Zsolt írja: Egy magasan képzett gyógyszerésztől különösen nehéz hallgatni, ahogyan az NKA körüli botrányos pénzosztást azzal próbálja elintézni, hogy a kulturális döntések „ízlésbéli kérdések”, és majd utólag kiderül, megvalósult-e a támogatott „kulturális tartalom”.

„Az NKA-ért ő miniszterként közvetlen politikai felelősséget viselt. Az NKA elnöke is ő volt. Itt tehát nem mellékszereplőről beszélünk, hanem arról az emberről, akinek a felelősségi körében százmilliók és milliárdok mentek ki olyan döntésekkel, amelyek miatt még az NKA vezető testületének tagjai közül is többen lemondtak, és nyilvánosan beszéltek arról, hogy elfogadhatatlannak tartják a történteket, mivel megkerülték őket.

De van itt egy másik, még fájdalmasabb kontraszt is.

Az egészségügy formálisan nem Hankó tárcája volt. Az Pintér Sándorhoz tartozott. Ezt pontosan kell kimondani.

De Hankó Balázs kormánytag volt. Miniszterként ott ült abban a politikai térben, ahol az ország legsúlyosabb ügyeiről döntöttek. És gyógyszerészként pontosan tudnia kellett volna, mit jelent az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmek rendszere. Mit jelent egy betegnek esetleg több hónap várakozás. Mit jelent egy családnak egy elutasítás, ami után nincs fellebbezési lehetőség. Mit jelent egy végstádiumban lévő embernek egy utolsó terápiás lehetőség.”

És miközben az NKA-nál 500 milliók repkedtek „kulturális programokra”, miközben frissen alapított vagy alig ismert cégek több százmilliós támogatásokhoz juthattak, addig a betegek ügyeiben dolgozó rendszerben felhalmozódó kérelmekről, akadozó működésről, elégtelen finanszírozásról, túlterhelt alkalmazottakról, kurátorokról és átláthatósági problémákról lehetett olvasni.

„Egy gyógyszerésztől azt várnám, hogy erre érzékeny legyen.

Egy minisztertől azt várnám, hogy kérdezzen és cselekedjen.

Egy kormánytagtól azt várnám, hogy ha látja, hogy az egyik oldalon kampányidőszakban milliárdokat lehet kifizetni, a másik oldalon pedig betegek és családok várnak döntésekre, akkor ne ízlésről beszéljen, hanem felelősségről” – olvasható a bejegyzésben.

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Repülőgépjáratok összevonására készülnek az egyre súlyosabb kerozinválság miatt

A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára - jelentette a CNBC.

Radikális döntés a kormányközeli óriásvállalatnál: egy forint osztalékot sem fizetnek idén

A vállalat részvényárfolyama csütörtökön 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat-

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

