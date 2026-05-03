Kellemetlen bírálatot kap Hankó Balázs a leendő egészségügyi minisztertől

A leendő egészségügyi miniszter eleve problémának nevezi, hogy az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozik, de ettől függetlenül szerinte Hankó Balázsnak szóvá kellett volna tennie a gyógyszerellátással kapcsolatos gondokat.

Mint Hegedűs Zsolt írja: Egy magasan képzett gyógyszerésztől különösen nehéz hallgatni, ahogyan az NKA körüli botrányos pénzosztást azzal próbálja elintézni, hogy a kulturális döntések „ízlésbéli kérdések”, és majd utólag kiderül, megvalósult-e a támogatott „kulturális tartalom”.

„Az NKA-ért ő miniszterként közvetlen politikai felelősséget viselt. Az NKA elnöke is ő volt. Itt tehát nem mellékszereplőről beszélünk, hanem arról az emberről, akinek a felelősségi körében százmilliók és milliárdok mentek ki olyan döntésekkel, amelyek miatt még az NKA vezető testületének tagjai közül is többen lemondtak, és nyilvánosan beszéltek arról, hogy elfogadhatatlannak tartják a történteket, mivel megkerülték őket.

De van itt egy másik, még fájdalmasabb kontraszt is.

Az egészségügy formálisan nem Hankó tárcája volt. Az Pintér Sándorhoz tartozott. Ezt pontosan kell kimondani.

De Hankó Balázs kormánytag volt. Miniszterként ott ült abban a politikai térben, ahol az ország legsúlyosabb ügyeiről döntöttek. És gyógyszerészként pontosan tudnia kellett volna, mit jelent az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmek rendszere. Mit jelent egy betegnek esetleg több hónap várakozás. Mit jelent egy családnak egy elutasítás, ami után nincs fellebbezési lehetőség. Mit jelent egy végstádiumban lévő embernek egy utolsó terápiás lehetőség.”

És miközben az NKA-nál 500 milliók repkedtek „kulturális programokra”, miközben frissen alapított vagy alig ismert cégek több százmilliós támogatásokhoz juthattak, addig a betegek ügyeiben dolgozó rendszerben felhalmozódó kérelmekről, akadozó működésről, elégtelen finanszírozásról, túlterhelt alkalmazottakról, kurátorokról és átláthatósági problémákról lehetett olvasni.

„Egy gyógyszerésztől azt várnám, hogy erre érzékeny legyen.

Egy minisztertől azt várnám, hogy kérdezzen és cselekedjen.

Egy kormánytagtól azt várnám, hogy ha látja, hogy az egyik oldalon kampányidőszakban milliárdokat lehet kifizetni, a másik oldalon pedig betegek és családok várnak döntésekre, akkor ne ízlésről beszéljen, hanem felelősségről” – olvasható a bejegyzésben.