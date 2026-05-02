Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Baán László a Válasz Online-nak adott interjújában kifejtette: a bizottság elől elhallgatták a kifizetéseket, a 2025. április 23-án eléjük terjesztett éves beszámolóban nem szerepeltek a botrányos tételek. A főigazgató szerint a bizottsági tagokat „átverték”, ezért a testület azonnali hatállyal visszavonta a beszámoló korábbi elfogadását. Baán hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni.

A főigazgató egyértelművé tette Hankó Balázs kulturális miniszter felelősségét, leszögezve, hogy a tárcavezető jóváhagyta az érintett ideiglenes kollégium döntéseit, és tudott az átutalásokról. Baán szerint a névleges döntéshozók csupán minisztériumi tisztviselők voltak, akik nem autonóm módon, hanem felsőbb utasításra cselekedtek. Az NKA jelenlegi, erősen centralizált működése minden döntésért a minisztert teszi felelőssé.

Sérült az átláthatóság

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója szintén a lapnak jelentette be távozását, indoklása szerint nem kíván szakmai legitimációt adni a jelenlegi rendszernek. Véleménye szerint a testület működésében sérült a döntéshozatal és a nyilvánosságra hozatal átláthatósága, a bizalmi alap pedig megszűnt.

Both felidézte: a kifogásolt tízmilliárd forintos tétel egy írásbeli szavazási csomag részeként, áttekinthetetlen formában került a bizottság elé. Kiemelte, hogy a bizottsági tagok korlátozottan fértek hozzá az információkhoz, nem látták teljeskörűen más kollégiumok többmilliárdos kereteket érintő döntéseit - foglalta össze az index.hu.

Javaslatok a reformra

A kialakult helyzet kapcsán Baán László sürgette az NKA rendszerének átfogó reformját. Javaslata szerint:

Meg kell szüntetni a miniszteri vétójogot a szakmai kollégiumok döntései felett.

Minden támogatás esetében teljes nyilvánosságot kell biztosítani.

Felszámolandók a rejtett forráselvonások.

A főigazgató Karl Poppert idézve emlékeztetett: egy demokráciában a választásokat nem az ellenzék nyeri meg, hanem a kormány veszíti el.

Közben Hankó Balázs az ATV-nek adott interjújában védte a döntéseket. A távozó miniszter úgy fogalmazott:

a kulturális döntések ízlésbéli kérdések.

Azt kell hogy mondja, hogy akik a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állnak, az alapvető kérdésnek kell lennie a kulturális döntések során, „legalábbis mi ezt az elvet követtük”.