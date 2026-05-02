Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa az InfoRádió Aréna című műsorában
Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.

Baán László a Válasz Online-nak adott interjújában kifejtette: a bizottság elől elhallgatták a kifizetéseket, a 2025. április 23-án eléjük terjesztett éves beszámolóban nem szerepeltek a botrányos tételek. A főigazgató szerint a bizottsági tagokat „átverték”, ezért a testület azonnali hatállyal visszavonta a beszámoló korábbi elfogadását. Baán hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni.

A főigazgató egyértelművé tette Hankó Balázs kulturális miniszter felelősségét, leszögezve, hogy a tárcavezető jóváhagyta az érintett ideiglenes kollégium döntéseit, és tudott az átutalásokról. Baán szerint a névleges döntéshozók csupán minisztériumi tisztviselők voltak, akik nem autonóm módon, hanem felsőbb utasításra cselekedtek. Az NKA jelenlegi, erősen centralizált működése minden döntésért a minisztert teszi felelőssé.

Sérült az átláthatóság

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója szintén a lapnak jelentette be távozását, indoklása szerint nem kíván szakmai legitimációt adni a jelenlegi rendszernek. Véleménye szerint a testület működésében sérült a döntéshozatal és a nyilvánosságra hozatal átláthatósága, a bizalmi alap pedig megszűnt.

Both felidézte: a kifogásolt tízmilliárd forintos tétel egy írásbeli szavazási csomag részeként, áttekinthetetlen formában került a bizottság elé. Kiemelte, hogy a bizottsági tagok korlátozottan fértek hozzá az információkhoz, nem látták teljeskörűen más kollégiumok többmilliárdos kereteket érintő döntéseit - foglalta össze az index.hu.

Javaslatok a reformra

A kialakult helyzet kapcsán Baán László sürgette az NKA rendszerének átfogó reformját. Javaslata szerint:

  • Meg kell szüntetni a miniszteri vétójogot a szakmai kollégiumok döntései felett.
  • Minden támogatás esetében teljes nyilvánosságot kell biztosítani.
  • Felszámolandók a rejtett forráselvonások.

A főigazgató Karl Poppert idézve emlékeztetett: egy demokráciában a választásokat nem az ellenzék nyeri meg, hanem a kormány veszíti el.

Közben Hankó Balázs az ATV-nek adott interjújában védte a döntéseket. A távozó miniszter úgy fogalmazott:

a kulturális döntések ízlésbéli kérdések.

Azt kell hogy mondja, hogy akik a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állnak, az alapvető kérdésnek kell lennie a kulturális döntések során, „legalábbis mi ezt az elvet követtük”.

Ökológus: drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt

Ökológus: drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt
A kevés leesett csapadék miatt idén tovább tetéződött az a hiány, ami az elmúlt években felhalmozódott, a Tiszántúlon emiatt majdnem két métert esett a talajvíz szintje – mondta az InfoRádióban Jakab Gusztáv. Az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének docense szerint az Alföldön durva ökológiai katasztrófa veszélye fenyegeti a kétéltűeket és több növényfajt is. Úgy véli, nagyságrendekkel nagyobb területeket kellene elárasztani vízzel, mielőtt még nagyobb baj lesz.
 

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok

Donald Trump rémálma valósággá vált: brutális drágulás söpör végig Amerikán, már forrnak az indulatok

Az üzemanyagárak szárnyalása és a gyorsuló infláció Donald Trump elnökségét is veszélyezteti a novemberi félidős választások előtt.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

