Ezek közül választhattak a magyarérettségi második részében a diákok

A magyarérettségi második részében Arany János: A tölgyek alatt – Margitsziget című verselemzése vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok, utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kell bemutatni a verstípus sajátosságait – számolt be az Eduline.

Az érettségi II. részének megoldására mindkét szinten 150 percet kaptak a vizsgázók.

Azok, akik középszinten érettségiznek, itt egy 500-800 szavas műértelmezés vagy témakifejtő esszé közül választhattak, amivel maximum 40 pontot szerezhetnek.

Az emelt szinten vizsgázóknak pedig 40+20 pontot érő szövegalkotási feladatokat kell megoldaniuk: egy műértelmező szöveget és egy reflektáló szöveget kell írniuk. A műértelmezés elvárt terjedelme emelt szinten 600-800 szó, a reflektáló szövegé 250-450 szó.

A lapnak nyilatkozó magyartanár szerint azoknak a diákoknak, akik kevésbé kedvelik a verselemzést, viszont az esszéfeladatokban erősebbek, most nem volt könnyű dolguk, hiszen ezúttal nem kerülhették el ezt a műfajt. „Meglep ez a fajta egyoldalúság” – fogalmazott a szaktanár, hozzátéve, hogy általánosságban inkább prózai műre, esetleg balladára számítottak.

Pozitívum ugyanakkor a műértelmező szövegalkotási feladatban, hogy Arany János a magyar irodalmi kánon egyik alapköve, ezért munkásságát minden diáknak ismernie kell, különösen azt az alkotói korszakát, amelyben az adott vers született – olvasható egyebek mellett.