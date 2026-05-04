ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
310.07
bux:
134643.93
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Diákok a történelem írásbeli érettségi vizsgán a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban Debrecenben 2025. május 7-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Jókai Mór és Wass Albert – Kiderült, mik vannak a magyarérettségin

Infostart

A középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat.

Jókai Mór és Wass Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között – írta az eduline.hu hétfőn.

A cikk szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Így mérik fel azt, hogy mennyire képesek figyelmesen olvasni és értelmezni a kapott szöveget – tették hozzá.

Közölték: a szövegértési feladatban Jókai életpályájáról olvasnak az érettségizők.

Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni. Ezen kívül egy Wass Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók – olvasható a cikkben, amely szerint egy megadott vers stílusirányzatának, rímelésének felismerése is szerepel az irodalmi tesztben.

Kitértek arra is, hogy a fenti feladatok megoldásával összesen 40 pontot szerezhetnek a vizsgázók. Ezt követi a szintén első részhez tartozó irodalmi műveltségi teszt, amivel további 20 pontot szerezhetnek a vizsgán – jelezték.

Az első feladatsor megoldására a diákoknak összesen 90 percük van – írták.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról.

Kezdőlap    Belföld    Jókai Mór és Wass Albert – Kiderült, mik vannak a magyarérettségin

oktatás

érettségi

magyar nyelv és irodalom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét

Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Többnyire pozitív a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, nagyot ment a dél-koreai tőzsde a chipgyártóknak köszönhetően, a hosszú hétvége után pedig vegyesen kezdenek az európai tőzsdék, miközben Londonban kereskedési szünnap van. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, de az olajár csak mérsékelten mozdul, a makrogazdasági adatok közül pedig európai beszerzési menedzser indexek és amerikai gyáripari megrendelési statisztikák érkeznek. Emellett Donald Trump a hétvégén büntetővámot jelentett be az EU-s autógyártókra, amire esnek az európai autógyártók részvényei a kereskedés első perceiben. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Érettségi 2026: tanár elemzi a magyarérettségi feladatait, ezt mondta az idei vizsgáról

Érettségi 2026: tanár elemzi a magyarérettségi feladatait, ezt mondta az idei vizsgáról

A feladatokat elemző tanár szerint logikával, megfelelő tudással jól megoldható volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Iran threatens to attack US forces in Strait of Hormuz as Trump says military will help stranded ships

Trump says "Project Freedom" is a "humanitarian gesture" to help ships running low on supplies. Iran insists the strait remains under its control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 08:54
Új kor – Mit szabad és mit nem az érettségin?
2026. május 4. 08:19
Kelet felől ma nem könnyű beérni Budapestre
×
×