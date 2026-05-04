Diák a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a zalaegerszegi Báthory István Technikumban 2024. május 6-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Új kor – Mit szabad és mit nem az érettségin?

Szigorú szabályok vonatkoznak arra is, hogy milyen segédeszközöket vihetnek be magukkal a diákok a különböző érettségikre. Aki ezeket nem tartja be, nehéz helyzetben találhatja magát.

Mint arról az Infostart is beszámolt, április 4-én, hétfőn kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák több tízezer végzős diák számára, mellyel lezárulnak a középiskolai tanulmányaik. Az első hét menetrendje a megszokott rend szerint alakul: magyar nyelv és irodalommal indul a vizsgasorozat, majd matematika, történelem, végül az idegen nyelvek – elsősorban angol és német – írásbelijei következnek.

Az érettségi vizsgákon használható segédeszközök köre és tudása pontosan meghatározott – hívja fel rá a figyelmet az atv.hu.

Matematikából például csak olyan zsebszámológép használható, amely nem programozható, nem alkalmas szöveges adatok tárolására, és nem képes grafikonok megjelenítésére vagy egyenletek megoldására. Szükséges viszont, hogy a készülék alkalmas legyen alapműveletek elvégzésére, hatványozásra, gyökvonásra, faktoriális számításra, kombinatorikai műveletekre, valamint trigonometrikus és logaritmikus értékek meghatározására. Bizonyos esetekben az átlag és a szórás kiszámítására is alkalmazható, amennyiben a feladat nem követeli meg a részletszámítások bemutatását.

Emellett a függvénytáblázat használata is megengedett – akkár többé is –, ám ezekben nem lehet semmilyen kiegészítés, például jegyzet, kiemelés, se könyvjelző vagy post-it.

Történelemből kizárólag az Oktatási Hivatal által elfogadott atlaszok vihetők be, ezek közé tartozik a Történelmi atlasz középiskolásoknak több kiadása (FI-504010903, FI-504010903/1, FI-504010903/2, valamint az OH-TOR912ATL jelzésű változat).

Az idegen nyelvi érettségiken szótárat csak az íráskészséget mérő feladatrészhez lehet használni. A vizsgázók egy- vagy kétnyelvű szótárt is vihetnek magukkal, de kizárólag nyomtatott formában. Emellett a vizsgaszervező intézmények tantermenként három helyesírási szótárt is biztosítanak.

Magyar nyelv és irodalomból a középszintű vizsga második részében a diákok egy, a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjteményt is kapnak, amely segíti a feladatok megoldását.

Fontos tudni, hogy minden elektronikus eszköz használata tiltott a vizsgák során: az okostelefonokat, okosórákat, fülhallgatókat és egyéb kommunikációra vagy adattárolásra alkalmas eszközöket a vizsgák előtt ki kell kapcsolni, és sok intézményben le is kell adni.

Szintén tiltottak a programozható számológépek, a jegyzetek, puskák, valamint minden olyan segédeszköz, amely nem szerepel az engedélyezett listán.

Ha valaki megsérti a szabályokat, annak komoly következményei is lehetnek: ha tiltott eszközt használ, vagy megszegi a vizsgarendet, az adott vizsgáját érvényteleníthetik, súlyosabb esetben pedig akár az egész érettségi eredménye is veszélybe kerülhet. Az Oktatási Hivatal emellett részletesen szabályozza a javító- és pótlóvizsgák feltételeit, amelyek csak indokolt esetben vehetők igénybe.

A szlovákiai fiatalok többsége külföldön képzeli el a jövőjét
Egy friss, országos felmérés szerint a szlovákiai fiatalok jelentős része komolyan fontolgatja, hogy elhagyja Szlovákiát. A kutatásban több mint tízezer, 16 és 17 év közötti diák vett részt, és az eredmények elgondolkodtató képet festenek: a megkérdezettek több mint háromnegyede már gondolt a kivándorlásra, sőt sokan konkrét döntést is hoztak.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Iránra figyelnek a piacok - Mi történik a tőzsdéken?

Többnyire pozitív a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, a hosszú hétvége után kis emelkedéssel kezdhetnek az európai részvénypiacok is a határidős indexek állása alapján. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, az olajár ma reggel minimálisan esik, a makrogazdasági adatok közül pedig európai beszerzési menedzser indexek és amerikai gyáripari megrendelési statisztikák érkeznek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt

Hétfő hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig hat kilométerre a Vörös tértől.

Trump says US military will guide stranded ships out of Strait of Hormuz on Monday

An estimated 20,000 seafarers and 2,000 ships are stuck in the strait. Trump says some are running low on food, and calls "Project Freedom" a "humanitarian gesture".

