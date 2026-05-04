Új kor – Mit szabad és mit nem az érettségin?

Mint arról az Infostart is beszámolt, április 4-én, hétfőn kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák több tízezer végzős diák számára, mellyel lezárulnak a középiskolai tanulmányaik. Az első hét menetrendje a megszokott rend szerint alakul: magyar nyelv és irodalommal indul a vizsgasorozat, majd matematika, történelem, végül az idegen nyelvek – elsősorban angol és német – írásbelijei következnek.

Az érettségi vizsgákon használható segédeszközök köre és tudása pontosan meghatározott – hívja fel rá a figyelmet az atv.hu.

Matematikából például csak olyan zsebszámológép használható, amely nem programozható, nem alkalmas szöveges adatok tárolására, és nem képes grafikonok megjelenítésére vagy egyenletek megoldására. Szükséges viszont, hogy a készülék alkalmas legyen alapműveletek elvégzésére, hatványozásra, gyökvonásra, faktoriális számításra, kombinatorikai műveletekre, valamint trigonometrikus és logaritmikus értékek meghatározására. Bizonyos esetekben az átlag és a szórás kiszámítására is alkalmazható, amennyiben a feladat nem követeli meg a részletszámítások bemutatását.

Emellett a függvénytáblázat használata is megengedett – akkár többé is –, ám ezekben nem lehet semmilyen kiegészítés, például jegyzet, kiemelés, se könyvjelző vagy post-it.

Történelemből kizárólag az Oktatási Hivatal által elfogadott atlaszok vihetők be, ezek közé tartozik a Történelmi atlasz középiskolásoknak több kiadása (FI-504010903, FI-504010903/1, FI-504010903/2, valamint az OH-TOR912ATL jelzésű változat).

Az idegen nyelvi érettségiken szótárat csak az íráskészséget mérő feladatrészhez lehet használni. A vizsgázók egy- vagy kétnyelvű szótárt is vihetnek magukkal, de kizárólag nyomtatott formában. Emellett a vizsgaszervező intézmények tantermenként három helyesírási szótárt is biztosítanak.

Magyar nyelv és irodalomból a középszintű vizsga második részében a diákok egy, a tankönyvjegyzékben szereplő irodalmi szöveggyűjteményt is kapnak, amely segíti a feladatok megoldását.

Fontos tudni, hogy minden elektronikus eszköz használata tiltott a vizsgák során: az okostelefonokat, okosórákat, fülhallgatókat és egyéb kommunikációra vagy adattárolásra alkalmas eszközöket a vizsgák előtt ki kell kapcsolni, és sok intézményben le is kell adni.

Szintén tiltottak a programozható számológépek, a jegyzetek, puskák, valamint minden olyan segédeszköz, amely nem szerepel az engedélyezett listán.

Ha valaki megsérti a szabályokat, annak komoly következményei is lehetnek: ha tiltott eszközt használ, vagy megszegi a vizsgarendet, az adott vizsgáját érvényteleníthetik, súlyosabb esetben pedig akár az egész érettségi eredménye is veszélybe kerülhet. Az Oktatási Hivatal emellett részletesen szabályozza a javító- és pótlóvizsgák feltételeit, amelyek csak indokolt esetben vehetők igénybe.