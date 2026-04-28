ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.5
usd:
312.67
bux:
133257.99
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Diákok a történelem írásbeli érettségi vizsgán a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban Debrecenben 2025. május 7-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nyakunkon az érettségi – itt a menetrend

Infostart / MTI

Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka – közölte az Oktatási Hivatal.

A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.

Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor: ebből a tárgyból középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd.

Az egy nappal későbbi matematika érettségin középszinten 71 599-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát.

Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák: május 7-én angol nyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint

  • a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz majd rendes érettségi vizsgát.
  • a már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett.
  • előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek.

Kezdőlap    Belföld    Nyakunkon az érettségi – itt a menetrend

közoktatás

érettségi

oktatási hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el
Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Visszatér a budapesti többség

Visszatér a budapesti többség

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jönnek a gigagyársjelentések - Merre tovább a piacokon?

Jönnek a gigagyorsjelentések - Merre tovább a piacokon?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zseniális ízkombinációval tarolt a balatoni cukrászmester: ebből áll az idei Magyarország Étele

Zseniális ízkombinációval tarolt a balatoni cukrászmester: ebből áll az idei Magyarország Étele

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 28. 13:27
Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól
2026. április 28. 13:16
Hatalmas tűz Várpalotánál, a Balatontól is riasztottak tűzoltókat – képek
×
×