Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket – itt a névsor

Megtartotta alakuló ülését hétfőn a Fidesz-KDNP frakciója. A két pártnak az új országgyűlésben 52 fős frakciója van, közülük 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő, míg 42-en listán szereztek mandátumot.

„Jelentős változtatás, megújulás történik a Fidesz-KDNP frakciónál. Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget, kormánypárti képviselőként Magyarországot. De szükség van a megújulásra is, hiszen azok a képviselők, akik most a listán nem nyertek mandátumot, de a lemondásoknak köszönhetően országgyűlési képviselőként folytatják tevékenységüket, komoly, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező személyek. És vannak köztük olyanok is, akik még sohasem voltak parlamenti képviselők” – sorolta Gulyás Gergely.

Az elhangzottak szerint a Fidesz-KDNP 42, listán mandátumot szerzett képviselőjéből

25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők.

Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és fog részt venni a szociális bizottság munkájában.

Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György eddigi frakcióigazgató, továbbá frakcióvezető-helyettes lesz az a hét szóvivő is, aki a képviselőcsoport oldaláról a politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.

A lista:

Ágh Péter Balla György Balla Mihály Bencsik János Bóka János Budai Gyula Czirbus Gábor Csibi Krisztina Csuzda Gábor F. Kovács Sándor Gulyás Gergely Gyopáros Alpár Hankó Balázs Hegedűs Barbara Héjj Dávid Hidvéghi Balázs Kocsis Máté Koncz Zsófia Kovács Sándor Lázár János Molnárné dr. Lezsák Anna Nagy Bálint Németh Balázs Németh Zsolt Orbán Balázs Panyi Miklós Papp Zsolt Pócs János Radics Béla Szécsi Zoltán Szentkirályi Alexandra Szijjártó Péter Szűcs Gábor Takács Árpád Takács Péter Tilki Attila Tuzson Bence V. Németh Zsolt Varga Gábor Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária Vitályos Eszter Vitányi István Witzmann Mihály Zsigó Róbert

„A Fidesz-KDNP frakciószövetség továbbra is két frakcióból áll, a KDNP frakciót Rétvári Bence képviselőtársam vezeti, a Fidesz frakció pedig a mai ülésén nekem szavazott bizalmat. A választási eredmény mindannyiunk számára kellemetlen meglepetés volt, ugyanakkor köszönetet kell mondanunk annak a 2,5 millió embernek, aki a Fideszre szavazott április 12-én. Az ország egészének érdekeit képviselni fogjuk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a 2,5 millió embernek az akarata megjelenjen a magyar országgyűlésben. Fontosnak tartjuk azt, hogy meg tudjuk mutatni, milyen értéket jelent ennek az országnak mindaz, ami az elmúlt 16 évben felépült, hogy fontos az, hogy azok a vívmányok, amelyeket az elmúlt 16 évben elfogadtunk, megmaradjanak és továbbra is gyarapítsák ezt az országot” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Kedden folytatódnak az Országgyűlés megalakulása előtti konzultációk, az országgyűlés bizottsági struktúrájáról és tisztviselőiről egyeztetnek a pártok.

„A Fidesz-KDNP feladata az, hogy normális ellenzék legyen a magyar országgyűlésben. Elmondtuk korábban, hogy minden jó javaslatot támogatni fogunk, de a több mint kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt önkényes döntéseivel, sőt önkényre törekvésével szemben fel fogunk lépni és egyértelművé fogjuk tenni, hogy a választópolgárok nem erre adtak mandátumot” – közölte az új Fidesz-frakció vezetője.