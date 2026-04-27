Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket – itt a névsor

Megtartotta alakuló ülését hétfőn a Fidesz-KDNP frakciója. A két pártnak az új országgyűlésben 52 fős frakciója van, közülük 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő, míg 42-en listán szereztek mandátumot.
„Jelentős változtatás, megújulás történik a Fidesz-KDNP frakciónál. Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget, kormánypárti képviselőként Magyarországot. De szükség van a megújulásra is, hiszen azok a képviselők, akik most a listán nem nyertek mandátumot, de a lemondásoknak köszönhetően országgyűlési képviselőként folytatják tevékenységüket, komoly, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező személyek. És vannak köztük olyanok is, akik még sohasem voltak parlamenti képviselők” – sorolta Gulyás Gergely.
Az elhangzottak szerint a Fidesz-KDNP 42, listán mandátumot szerzett képviselőjéből
25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők.
Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és fog részt venni a szociális bizottság munkájában.
Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György eddigi frakcióigazgató, továbbá frakcióvezető-helyettes lesz az a hét szóvivő is, aki a képviselőcsoport oldaláról a politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.
A lista:
- Ágh Péter
- Balla György
- Balla Mihály
- Bencsik János
- Bóka János
- Budai Gyula
- Czirbus Gábor
- Csibi Krisztina
- Csuzda Gábor
- F. Kovács Sándor
- Gulyás Gergely
- Gyopáros Alpár
- Hankó Balázs
- Hegedűs Barbara
- Héjj Dávid
- Hidvéghi Balázs
- Kocsis Máté
- Koncz Zsófia
- Kovács Sándor
- Lázár János
- Molnárné dr. Lezsák Anna
- Nagy Bálint
- Németh Balázs
- Németh Zsolt
- Orbán Balázs
- Panyi Miklós
- Papp Zsolt
- Pócs János
- Radics Béla
- Szécsi Zoltán
- Szentkirályi Alexandra
- Szijjártó Péter
- Szűcs Gábor
- Takács Árpád
- Takács Péter
- Tilki Attila
- Tuzson Bence
- V. Németh Zsolt
- Varga Gábor
- Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
- Vitályos Eszter
- Vitányi István
- Witzmann Mihály
- Zsigó Róbert
„A Fidesz-KDNP frakciószövetség továbbra is két frakcióból áll, a KDNP frakciót Rétvári Bence képviselőtársam vezeti, a Fidesz frakció pedig a mai ülésén nekem szavazott bizalmat. A választási eredmény mindannyiunk számára kellemetlen meglepetés volt, ugyanakkor köszönetet kell mondanunk annak a 2,5 millió embernek, aki a Fideszre szavazott április 12-én. Az ország egészének érdekeit képviselni fogjuk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a 2,5 millió embernek az akarata megjelenjen a magyar országgyűlésben. Fontosnak tartjuk azt, hogy meg tudjuk mutatni, milyen értéket jelent ennek az országnak mindaz, ami az elmúlt 16 évben felépült, hogy fontos az, hogy azok a vívmányok, amelyeket az elmúlt 16 évben elfogadtunk, megmaradjanak és továbbra is gyarapítsák ezt az országot” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.
Kedden folytatódnak az Országgyűlés megalakulása előtti konzultációk, az országgyűlés bizottsági struktúrájáról és tisztviselőiről egyeztetnek a pártok.
„A Fidesz-KDNP feladata az, hogy normális ellenzék legyen a magyar országgyűlésben. Elmondtuk korábban, hogy minden jó javaslatot támogatni fogunk, de a több mint kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt önkényes döntéseivel, sőt önkényre törekvésével szemben fel fogunk lépni és egyértelművé fogjuk tenni, hogy a választópolgárok nem erre adtak mandátumot” – közölte az új Fidesz-frakció vezetője.