Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 26-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket – itt a névsor

Infostart

A Fidesz-KDNP feladata az, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben – jelentette ki a jelentős változtatásokat bejelentő leköszönő miniszter.

Megtartotta alakuló ülését hétfőn a Fidesz-KDNP frakciója. A két pártnak az új országgyűlésben 52 fős frakciója van, közülük 10 egyéni választókerületet megnyert képviselő, míg 42-en listán szereztek mandátumot.

„Jelentős változtatás, megújulás történik a Fidesz-KDNP frakciónál. Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget, kormánypárti képviselőként Magyarországot. De szükség van a megújulásra is, hiszen azok a képviselők, akik most a listán nem nyertek mandátumot, de a lemondásoknak köszönhetően országgyűlési képviselőként folytatják tevékenységüket, komoly, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező személyek. És vannak köztük olyanok is, akik még sohasem voltak parlamenti képviselők” – sorolta Gulyás Gergely.

Az elhangzottak szerint a Fidesz-KDNP 42, listán mandátumot szerzett képviselőjéből

25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők.

Ez a váltás 24 esetben már most megtörténik, míg Orbán Balázs júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza és fog részt venni a szociális bizottság munkájában.

Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György eddigi frakcióigazgató, továbbá frakcióvezető-helyettes lesz az a hét szóvivő is, aki a képviselőcsoport oldaláról a politikai vitákban a következő hetekben és hónapokban a Fideszt képviselni fogja.

A lista:

  1. Ágh Péter
  2. Balla György
  3. Balla Mihály
  4. Bencsik János
  5. Bóka János
  6. Budai Gyula
  7. Czirbus Gábor
  8. Csibi Krisztina
  9. Csuzda Gábor
  10. F. Kovács Sándor
  11. Gulyás Gergely
  12. Gyopáros Alpár
  13. Hankó Balázs
  14. Hegedűs Barbara
  15. Héjj Dávid
  16. Hidvéghi Balázs
  17. Kocsis Máté
  18. Koncz Zsófia
  19. Kovács Sándor
  20. Lázár János
  21. Molnárné dr. Lezsák Anna
  22. Nagy Bálint
  23. Németh Balázs
  24. Németh Zsolt
  25. Orbán Balázs
  26. Panyi Miklós
  27. Papp Zsolt
  28. Pócs János
  29. Radics Béla
  30. Szécsi Zoltán
  31. Szentkirályi Alexandra
  32. Szijjártó Péter
  33. Szűcs Gábor
  34. Takács Árpád
  35. Takács Péter
  36. Tilki Attila
  37. Tuzson Bence
  38. V. Németh Zsolt
  39. Varga Gábor
  40. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
  41. Vitályos Eszter
  42. Vitányi István
  43. Witzmann Mihály
  44. Zsigó Róbert

„A Fidesz-KDNP frakciószövetség továbbra is két frakcióból áll, a KDNP frakciót Rétvári Bence képviselőtársam vezeti, a Fidesz frakció pedig a mai ülésén nekem szavazott bizalmat. A választási eredmény mindannyiunk számára kellemetlen meglepetés volt, ugyanakkor köszönetet kell mondanunk annak a 2,5 millió embernek, aki a Fideszre szavazott április 12-én. Az ország egészének érdekeit képviselni fogjuk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek a 2,5 millió embernek az akarata megjelenjen a magyar országgyűlésben. Fontosnak tartjuk azt, hogy meg tudjuk mutatni, milyen értéket jelent ennek az országnak mindaz, ami az elmúlt 16 évben felépült, hogy fontos az, hogy azok a vívmányok, amelyeket az elmúlt 16 évben elfogadtunk, megmaradjanak és továbbra is gyarapítsák ezt az országot” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Kedden folytatódnak az Országgyűlés megalakulása előtti konzultációk, az országgyűlés bizottsági struktúrájáról és tisztviselőiről egyeztetnek a pártok.

„A Fidesz-KDNP feladata az, hogy normális ellenzék legyen a magyar országgyűlésben. Elmondtuk korábban, hogy minden jó javaslatot támogatni fogunk, de a több mint kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt önkényes döntéseivel, sőt önkényre törekvésével szemben fel fogunk lépni és egyértelművé fogjuk tenni, hogy a választópolgárok nem erre adtak mandátumot” – közölte az új Fidesz-frakció vezetője.

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére

Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére

A tavaly elhunyt Ray-Ban-milliárdos, Leonardo Del Vecchio nyolc örököse jóváhagyta egyikük javaslatát, melynek értelmében a családtag egy mintegy 10 milliárd eurós ügylet keretében kivásárolja két testvérét a családi vagyonkezelőből.

Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten

Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten

2026. május 3-án jön az anyák napja, a boltok pedig már most ráfordultak az ünnepre.

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

