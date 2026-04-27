2026. április 27. hétfő Zita
A KKDN frakciójának nyolc tagja.
Nyitókép: Facebook/Rétvári Bence

Megalakult a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, megszólalt a frakcióvezető

A frakciót vezető Rétvári Bence ismertette, kikkel dolgozik együtt az Országgyűlésben.

Megalakult hétfőn a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciója. A nyolctagú képviselőcsoport vezetőjévé Rétvári Bencét választották. A politikus a Facebook-oldalán közölte: a képviselőcsoport tagja még Hargitai János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Nacsa Lőrinc, Seszták Miklós és Simicskó István.

A frakcióvezető két helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották.

„A magyar családokért fogunk dolgozni. Megvédjük a 16 év nemzeti kormányzás eredményeit. Kiállunk a nemzeti és keresztény értékek mellett. Kiállunk hazánk függetlenségéért és a polgárok szabadságáért” – zárul Rétvári Bence bejegyzése.

Igazi „nagyágyúk" távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Meglépte a milliárdos örökös: egyetlen húzással ő került a gigantikus családi birodalom élére

A tavaly elhunyt Ray-Ban-milliárdos, Leonardo Del Vecchio nyolc örököse jóváhagyta egyikük javaslatát, melynek értelmében a családtag egy mintegy 10 milliárd eurós ügylet keretében kivásárolja két testvérét a családi vagyonkezelőből.

Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten

2026. május 3-án jön az anyák napja, a boltok pedig már most ráfordultak az ünnepre.

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

2026. április 27. 15:55
Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát
2026. április 27. 15:31
Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket – itt a névsor
