ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.96
usd:
308.96
bux:
135643.99
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz a Nemzeti Választási Irodában (NVI), miután hivatalosan befejezõdött a szavazás az országgyûlési választáson 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Petíció indult Sulyok Tamás maradásáért, a távozó miniszterelnök már aláírta

Infostart

Egy hónap van aláírni a CitizenGO-n futó kezdeményezést.

Már a választás éjszakáján lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter, a Tisza Párt kétharmados többséggel gyöztes elnöke.

Ezek után, mint a Magyar Nemzet cikke írja, petíció indult az államfő maradása mellett. A petíciót a CitizenGO oldalán indították, és már a Fidesz-frakció közösségi oldala is reklámozza.

„Álljunk ki Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett! Mutassuk meg, hogy nincs egyedül, álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket!” – hangsúlyozták a bejegyzésben, és mindenkit a petíció aláírására kértek.

A CitizenGO portálon közzétett szöveg emlékeztet: ha az elnök távozik, a Tisza nem csupán mandátumokat nyer, de ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait.

A következő 30 nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik a köztársasági elnököt küldetésében.

A petíció szövege szerint a választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

„Sulyok Tamás az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét képviseli, az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja” – hangsúlyozták a petícióban.

Magyar Péter egyébként az államfő mellett más hivatalok vezetőit is távozásra bírná, köztük Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság élén álló Polt Pétert, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást is.

Kezdőlap    Belföld    Petíció indult Sulyok Tamás maradásáért, a távozó miniszterelnök már aláírta

sulyok tamás

magyar péter

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap

A Pentagon kedden ismertette Donald Trump elnök 2027-es pénzügyi évre szóló, 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetési javaslatának részleteit. Ez az összeg a második világháború utáni időszak legnagyobb éves növekedését jelenti az amerikai védelmi kiadásokban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Mit tudsz gyönyörű bolygónkról, a Földről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 16:08
Új vezetőket választ a Magyar Tudományos Akadémia
2026. április 21. 15:56
Magyar Péter fogadta Kelemen Hunort, áttekintik és módosítják a levélszavazás rendjét
×
×