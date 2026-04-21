Petíció indult Sulyok Tamás maradásáért, a távozó miniszterelnök már aláírta

Már a választás éjszakáján lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter, a Tisza Párt kétharmados többséggel gyöztes elnöke.

Ezek után, mint a Magyar Nemzet cikke írja, petíció indult az államfő maradása mellett. A petíciót a CitizenGO oldalán indították, és már a Fidesz-frakció közösségi oldala is reklámozza.

„Álljunk ki Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett! Mutassuk meg, hogy nincs egyedül, álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket!” – hangsúlyozták a bejegyzésben, és mindenkit a petíció aláírására kértek.

A CitizenGO portálon közzétett szöveg emlékeztet: ha az elnök távozik, a Tisza nem csupán mandátumokat nyer, de ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait.

A következő 30 nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik a köztársasági elnököt küldetésében.

A petíció szövege szerint a választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

„Sulyok Tamás az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét képviseli, az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja” – hangsúlyozták a petícióban.

Magyar Péter egyébként az államfő mellett más hivatalok vezetőit is távozásra bírná, köztük Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság élén álló Polt Pétert, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást is.