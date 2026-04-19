Szörnyű tűzhalál Kállón

Dóka Imre tájékoztatása szerint vasárnapra virradóan kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Kállón, az Erzsébet királyné utcában.

A kigyulladt épületben ketten tartózkodtak, egyiküknek sikerült kimenekülnie, a másik lakót az ingatlanban találták meg, az életét már nem lehetett megmenteni - közölte.

A tűzoltók több oldalról fékezték meg a hetven négyzetméteres épületben pusztító lángokat.

Dóka Imre hozzátette: nem zárható ki, hogy

a tüzet egy villanyrezsó okozta,

de pontos keletkezési körülményeit vizsgálják.

Égett az autó

A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat az M0-s autóúton, ahol kigyulladt egy személygépkocsi az autóút 28-as kilométerszelvényénél, Budapest XXIII. kerületének térségében, a Dabas felé vezető oldalon. A jármű teljes terjedelmében égett - írja a katasztrófavédelem.