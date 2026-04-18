Választás 2026 – Egyéni körzetek a teljes feldolgozottságnál

EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Budapest
1. választókerület - V. kerületi székhelyű (100 százalékos feldolgozottság)
- Tanács Zoltán (TISZA) - 63,05 százalék, 37 803 szavazat
- Fazekas Csilla (FIDESZ-KDNP) - 30,67 százalék, 18 391 szavazat
- Nagy Attila (Mi Hazánk) - 3,25 százalék, 1948 szavazat
2. választókerület - VIII. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Bódis Kriszta (TISZA) - 63,80 százalék, 35 772 szavazat
- Ferencz Orsolya (FIDESZ-KDNP) - 29,45 százalék, 16 512 szavazat
- Kvacskay Károly (Mi Hazánk) - 3,44 százalék, 1929 szavazat
3. választókerület - XII. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Magyar Péter (TISZA) - 63,67 százalék, 43 112 szavazat
- Steiner Attila (FIDESZ-KDNP) - 29,90 százalék, 20 248 szavazat
- Grundtner András (Mi Hazánk) - 3,42 százalék, 2315 szavazat
4. választókerület - II. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Koncz Áron (TISZA) - 65,41 százalék, 45 212 szavazat
- Fülöp Attila (FIDESZ-KDNP) - 28,93 százalék, 19 994 szavazat
- Binder Csaba (Mi Hazánk) - 3,04 százalék, 2103 szavazat
5. választókerület - VI. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Weigand István (TISZA) - 68,59 százalék, 42 668 szavazat
- Kovács Balázs Norbert (FIDESZ-KDNP) - 23,74 százalék, 14 769 szavazat
- Edőcs Beáta (Mi Hazánk) - 3,77 százalék, 2344 szavazat
6. választókerület - XIV. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Velkey György László (TISZA) - 53,62 százalék, 33 953 szavazat
- Radics Béla (FIDESZ-KDNP) - 24,65 százalék, 15 612 szavazat
- Hadházy Ákos (Független) - 16,12 százalék, 10 207 szavazat
7. választókerület - X. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Trentin Balázs (TISZA) - 63,68 százalék, 38 809 szavazat
- D. Kovács Róbert Antal (FIDESZ-KDNP) - 28,45 százalék, 17 340 szavazat
- Czeglédi János (Mi Hazánk) - 4,20 százalék, 2561 szavazat
8. választókerület - XIX. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Virágh Gabriella (TISZA) - 63,71 százalék, 40 918 szavazat
- Tarnai Richárd (FIDESZ-KDNP) - 29,34 százalék, 18 843 szavazat
- Fekete György (Mi Hazánk) - 4,96 százalék, 3184 szavazat
9. választókerület - XXI. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Kátai-Németh Vilmos (TISZA) - 61,98 százalék, 36 852 szavazat
- Király Nóra (FIDESZ-KDNP) - 29,50 százalék, 17 538 szavazat
- Rizmayerné Csik Erzsébet (Mi Hazánk) - 5,32 százalék, 3164 szavazat
10. választókerület - XXII. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Kulcsár Krisztián (TISZA) - 63,19 százalék, 41 542 szavazat
- Kocsondi Márk (FIDESZ-KDNP) - 28,64 százalék, 18 829 szavazat
- Novák Előd (Mi Hazánk) - 4,98 százalék, 3277 szavazat
11. választókerület - III. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Boda Nikoletta (TISZA) - 64,29 százalék, 43 122 szavazat
- Gyepes Ádám (FIDESZ-KDNP) - 27,86 százalék, 18 685 szavazat
- Marosvölgyi Anna (Mi Hazánk) - 4,79 százalék, 3214 szavazat
12. választókerület - XIII. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Jakab Zsuzsanna (TISZA) - 64,35 százalék, 41 359 szavazat
- Zsigmond Barna Pál (FIDESZ-KDNP) - 25,68 százalék, 16 505 szavazat
- Balog Csaba (Mi Hazánk) - 4,53 százalék, 2909 szavazat
13. választókerület - XV. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Müller Anna (TISZA) - 61,27 százalék, 38 873 szavazat
- Németh Balázs (FIDESZ-KDNP) - 27,37 százalék, 17 368 szavazat
- Bartal András (Mi Hazánk) - 5,92 százalék, 3758 szavazat
14. választókerület - XVI. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Szabó Alexandra (TISZA) - 61,53 százalék, 40 491 szavazat
- Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP) - 31,89 százalék, 20 990 szavazat
- Zsidró László (Mi Hazánk) - 3,93 százalék, 2586 szavazat
15. választókerület - XVII. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Porcher Áron (TISZA) - 61,40 százalék, 41 523 szavazat
- Dunai Mónika (FIDESZ-KDNP) - 30,68 százalék, 20 752 szavazat
- Somogyiné Hatvani Zsuzsanna (Mi Hazánk) - 5,01 százalék, 3386 szavazat
16. választókerület - XXIII. kerületi székhelyű (100 százalék)
- Tarr Zoltán (TISZA) - 59,52 százalék, 40 693 szavazat
- Földesi Gyula (FIDESZ-KDNP) - 29,44 százalék, 20 127 szavazat
- Kovács Attila (Mi Hazánk) - 5,14 százalék, 3514 szavazat
EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Baranya, Bács-Kiskun, Békés
Az országosan leadott szavazatok 100 százalékának összesítése után az egyéni választókerületi eredmények a következők a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint:
Baranya vármegye
1. választókerület - Pécs (100 százalékos feldolgozottság)
- Ruzsa Diána (TISZA) - 62,97 százalék, 35 434 szavazat
- Cziráki Attila (FIDESZ-KDNP) - 30,00 százalék, 16 883 szavazat
- Varga Tamás (Mi Hazánk) - 4,40 százalék, 2475 szavazat
2. választókerület - Pécs (100 százalék)
- Kovács Áron (TISZA) - 61,23 százalék, 35 893 szavazat
- Hoppál Péter (FIDESZ-KDNP) - 30,91 százalék, 18 121 szavazat
- Sándor Zoltán (Mi Hazánk) - 5,32 százalék, 3116 szavazat
3. választókerület - Mohács (100 százalék)
- Rózsahegyi Áron (TISZA) - 48,43 százalék, 25 405 szavazat
- Hargitai János (FIDESZ-KDNP) - 44,47 százalék, 23 328 szavazat
- Ipacs Sándor (Mi Hazánk) - 5,78 százalék, 3033 szavazat
4. választókerület - Szigetvár (100 százalék)
- Kapronczai Balázs (TISZA) - 50,66 százalék, 27 914 szavazat
- Nagy Csaba (FIDESZ-KDNP) - 42,66 százalék, 23 505 szavazat
- Ács József (Mi Hazánk) - 4,72 százalék, 2600 szavazat
Bács-Kiskun vármegye
1. választókerület - Kecskemét (100 százalék)
- Csőszi Attila (TISZA) - 52,41 százalék, 27 753 szavazat
- Salacz László (FIDESZ-KDNP) - 39,78 százalék, 21 063 szavazat
- András Károly (Mi Hazánk) - 6,82 százalék, 3611 szavazat
2. választókerület - Kecskemét (100 százalék)
- Molnár János (TISZA) - 56,76 százalék, 32 688 szavazat
- Cseh Tamás (FIDESZ-KDNP) - 35,38 százalék, 20 373 szavazat
- 3. Hódi Zsuzsanna (Mi Hazánk) - 6,01 százalék, 3461 szavazat
3. választókerület - Kalocsa (100 százalék)
- Judák Zsolt (TISZA) - 50,63 százalék, 24 958 szavazat
- Font Sándor (FIDESZ-KDNP) - 41,09 százalék, 20 257 szavazat
- Szabó Patrik (Mi Hazánk) - 5,99 százalék, 2952 szavazat
4. választókerület - Kiskunfélegyháza (100 százalék)
- Kovács Gyula (TISZA) - 50,70 százalék, 27 197 szavazat
- Lezsák Sándor (FIDESZ-KDNP) - 41,20 százalék, 22 100 szavazat
- Endre Béla (Mi Hazánk) - 6,78 százalék, 3639 szavazat
5. választókerület - Kiskunhalas (100 százalék)
- Karsai-Juhász Katalin (TISZA) - 49,97 százalék, 24 026 szavazat
- Bányai Gábor (FIDESZ-KDNP) - 39,95 százalék, 19 208 szavazat
- Szabadi István (Mi Hazánk) - 8,44 százalék, 4058 szavazat
6. választókerület - Baja (100 százalék)
- Csontos Bence (TISZA) - 53,15 százalék, 24 905 szavazat
- Zsigó Róbert (FIDESZ-KDNP) - 39,26 százalék, 18 396 szavazat
- Éberling Balázs (Mi Hazánk) - 6,59 százalék, 3088 szavazat
Békés vármegye
1. választókerület - Békéscsaba (100 százalék)
- Bodóczi István (TISZA) - 57,44 százalék, 30 631 szavazat
- Takács Árpád (FIDESZ-KDNP) - 34,36 százalék, 18 322 szavazat
- Gyebnár Dávid (Mi Hazánk) - 6,31 százalék, 3364 szavazat
2. választókerület - Békés (100 százalék)
- Gombár Dávid (TISZA) - 51,39 százalék, 25 975 szavazat
- Dankó Béla (FIDESZ-KDNP) - 39,93 százalék, 20 183 szavazat
- Földesi Mihály (Mi Hazánk) - 6,85 százalék, 3464 szavazat
3. választókerület - Gyula (100 százalék)
- Ráki Zsolt (TISZA) - 52,19 százalék, 26 014 szavazat
- Kónya István (FIDESZ-KDNP) - 41,14 százalék, 20 507 szavazat
- Vidó Attila (Mi Hazánk) - 5,19 százalék, 2585 szavazat
4. választókerület - Orosháza (100 százalék)
- Gurzó Mária (TISZA) - 54,79 százalék, 27 499 szavazat
- Erdős Norbert (FIDESZ-KDNP) - 35,22 százalék, 17 677 szavazat
- Schultz Gábor (Mi Hazánk) - 6,04 százalék, 3032 szavazat
EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
1. választókerület - Miskolc (100 százalékos feldolgozottság)
- Juhász Roland (TISZA) - 60,07 százalék, 32 545 szavazat
- Csöbör Katalin (FIDESZ-KDNP) - 31,23 százalék, 16 921 szavazat
- Miklós Árpád Ferenc (Mi Hazánk) - 5,35 százalék, 2900 szavazat
2. választókerület - Miskolc (100 százalék)
- Czipa András (TISZA) - 60,31 százalék, 31 416 szavazat
- Hollósy András (FIDESZ-KDNP) - 31,22 százalék, 16 260 szavazat
- Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) - 6,09 százalék, 3173 szavazat
3. választókerület - Ózd (100 százalék)
- Csuzda Gábor (FIDESZ-KDNP) - 46,76 százalék, 20 983 szavazat
- Németh Csilla (TISZA) - 45,46 százalék, 20 399 szavazat
- Varga Balázs (Mi Hazánk) - 5,64 százalék, 2529 szavazat
4. választókerület - Kazincbarcika (100 százalék)
- Hatala-Orosz Csaba (TISZA) - 53,95 százalék, 27 645 szavazat
- Demeter Zoltán (FIDESZ-KDNP) - 38,06 százalék, 19 506 szavazat
- Fiszter Zsuzsanna (Mi Hazánk) - 6,76 százalék, 3464 szavazat
5. választókerület - Sátoraljaújhely (100 százalék)
- Lontay László (TISZA) - 50,29 százalék, 25 284 szavazat
- Bánné Dr. Gál Boglárka (FIDESZ-KDNP) - 43,58 százalék, 21 912 szavazat
- Pasztorniczky István (Mi Hazánk) - 4,54 százalék, 2284 szavazat
6. választókerület - Tiszaújváros (100 százalék)
- Bihari Zoltán (TISZA) - 51,20 százalék, 28 528 szavazat
- Koncz Zsófia (FIDESZ-KDNP) - 43,23 százalék, 24 086 szavazat
- Nyitrai Attila (Mi Hazánk) - 4,60 százalék, 2563 szavazat
7. választókerület - Mezőkövesd (100 százalék)
- Csézi Erzsébet (TISZA) - 53,04 százalék, 29 812 szavazat
- Tállai András (FIDESZ-KDNP) - 39,53 százalék, 22 217 szavazat
- Szajlai János (Mi Hazánk) - 5,87 százalék, 3302 szavazat
Csongrád-Csanád vármegye
1. választókerület - Szeged (100 százalék)
- Stumpf Péter (TISZA) - 67,85 százalék, 44 478 szavazat
- Farkas Levente (FIDESZ-KDNP) - 24,45 százalék, 16 030 szavazat
- Timár Tamás (Mi Hazánk) - 5,41 százalék, 3549 szavazat
2. választókerület - Szeged (100 százalék)
- Gajda Attila (TISZA) - 56,64 százalék, 36 012 szavazat
- Mihálffy Béla (FIDESZ-KDNP) - 31,72 százalék, 20 169 szavazat
- Toroczkai László (Mi Hazánk) - 9,80 százalék, 6231 szavazat
3. választókerület - Szentes (100 százalék)
- Bárkányi Bence (TISZA) - 50,87 százalék, 30 970 szavazat
- Szabó István (FIDESZ-KDNP) - 34,19 százalék, 20 812 szavazat
- Laczkó Zsolt (Mi Hazánk) - 9,02 százalék, 5492 szavazat
4. választókerület - Hódmezővásárhely (100 százalék)
- Ferenczi Gábor (TISZA) - 58,36 százalék, 35 419 szavazat
- Czirbus Gábor (FIDESZ-KDNP) - 33,26 százalék, 20 188 szavazat
- Veres Csaba (Mi Hazánk) - 6,03 százalék, 3658 szavazat
Fejér vármegye
1. választókerület - Székesfehérvár (100 százalék)
- Csiszár Béla (TISZA) - 55,75 százalék, 32 654 szavazat
- Vargha Tamás (FIDESZ-KDNP) - 35,91 százalék, 21 032 szavazat
- Végh Annamária (Mi Hazánk) - 5,39 százalék, 3157 szavazat
2. választókerület - Székesfehérvár (100 százalék)
- Borics Mihály (TISZA) - 53,91 százalék, 29 534 szavazat
- Törő Gábor (FIDESZ-KDNP) - 36,57 százalék, 20 033 szavazat
- Schmidt Roland (Mi Hazánk) - 6,65 százalék, 3644 szavazat
3. választókerület - Bicske (100 százalék)
- Bögi Viktória (TISZA) - 54,27 százalék, 31 342 szavazat
- Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP) - 38,48 százalék, 22 225 szavazat
- Som Tamás (Mi Hazánk) - 5,19 százalék, 2995 szavazat
4. választókerület - Dunaújváros (100 százalék)
- Nagy Ervin (TISZA) - 60,50 százalék, 31 758 szavazat
- Mészáros Lajos (FIDESZ-KDNP) - 32,76 százalék, 17 199 szavazat
- Adamasky Lőrinc (Mi Hazánk) - 5,58 százalék, 2927 szavazat
5. választókerület - Sárbogárd (100 százalék)
- Varga Gábor (FIDESZ-KDNP) - 46,79 százalék, 23 008 szavazat
- Nagy Richárd (TISZA) - 44,70 százalék, 21 981 szavazat
- Gieber Lajos (Mi Hazánk) - 6,97 százalék, 3426 szavazat
EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves
Győr-Moson-Sopron vármegye
1. választókerület - Győr (100 százalékos feldolgozottság)
- Diószegi Judit (TISZA) - 60,22 százalék, 32 318 szavazat
- Szeles Szabolcs (FIDESZ-KDNP) - 32,73 százalék, 17 568 szavazat
- Koródi István (Mi Hazánk) - 5,12 százalék, 2748 szavazat
2. választókerület - Győr (100 százalék)
- Néher András (TISZA) - 54,85 százalék, 33 263 szavazat
- Fekete Dávid (FIDESZ-KDNP) - 36,97 százalék, 22 419 szavazat
- Pócs Miklós (Mi Hazánk) - 6,25 százalék, 3788 szavazat
3. választókerület - Csorna (100 százalék)
- Gyopáros Alpár (FIDESZ-KDNP) - 47,42 százalék, 26 151 szavazat
- Bóna Szabolcs (TISZA) - 46,26 százalék, 25 509 szavazat
- Szilágyi József (Mi Hazánk) - 5,32 százalék, 2934 szavazat
4. választókerület - Sopron (100 százalék)
- Hallerné Dr. Nagy Anikó (TISZA) - 52,07 százalék, 33 152 szavazat
- Barcza Attila (FIDESZ-KDNP) - 40,00 százalék, 25 467 szavazat
- Pisák István (Mi Hazánk) - 5,75 százalék, 3660 szavazat
5. választókerület - Mosonmagyaróvár (100 százalék)
- Porpáczy Krisztina (TISZA) - 52,76 százalék, 34 231 szavazat
- Nagy István (FIDESZ-KDNP) - 40,74 százalék, 26 435 szavazat
- Csoma Krisztián (Mi Hazánk) - 5,11 százalék, 3316 szavazat
Hajdú-Bihar vármegye
1. választókerület - Debrecen (100 százalék)
- Tárkányi Zsolt (TISZA) - 59,50 százalék, 31 991 szavazat
- Barcsa Lajos (FIDESZ-KDNP) - 33,18 százalék, 17 839 szavazat
- Salánkiné Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk) - 5,25 százalék, 2825 szavazat
2. választókerület - Debrecen (100 százalék)
- Tompa Enikő (TISZA) - 58,18 százalék, 32 046 szavazat
- Széles Diána (FIDESZ-KDNP) - 35,00 százalék, 19 276 szavazat
- Vörös János (Mi Hazánk) - 4,85 százalék, 2672 szavazat
3. választókerület - Debrecen (100 százalék)
- Csák László (TISZA) - 50,92 százalék, 29 552 szavazat
- Antal Szabolcs (FIDESZ-KDNP) - 42,79 százalék, 24 838 szavazat
- Hunyadi Máté (Mi Hazánk) - 5,03 százalék, 2920 szavazat
4. választókerület - Berettyóújfalu (100 százalék)
- Vitányi István (FIDESZ-KDNP) - 47,82 százalék, 23 029 szavazat
- Kovács Petra Judit (TISZA) - 45,27 százalék, 21 800 szavazat
- Rehákné Menyhárt Gabriella (Mi Hazánk) - 5,65 százalék, 2723 szavazat
5. választókerület - Hajdúszoboszló (100 százalék)
- Ruszin-Szendi Romulusz (TISZA) - 50,00 százalék, 25 752 szavazat
- Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP) - 43,26 százalék, 22 281 szavazat
- Sass Bulcsú (Mi Hazánk) - 5,89 százalék, 3034 szavazat
6. választókerület - Hajdúböszörmény (100 százalék)
- Göröghné Bocskai Éva (TISZA) - 52,24 százalék, 26 938 szavazat
- Papp Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 38,57 százalék, 19 891 szavazat
- Nagy Zoltán (Mi Hazánk) - 7,73 százalék, 3984 szavazat
Heves vármegye
1. választókerület - Eger (100 százalék)
- Bódis Péter (TISZA) - 55,54 százalék, 35 073 szavazat
- Pajtók Gábor (FIDESZ-KDNP) - 36,60 százalék, 23 111 szavazat
- Pápai Ákos (Mi Hazánk) - 5,43 százalék, 3428 szavazat
2. választókerület - Gyöngyös (100 százalék)
- Kiss János (TISZA) - 51,65 százalék, 29 694 szavazat
- Horváth László (FIDESZ-KDNP) - 39,64 százalék, 22 789 szavazat
- Seres-Polyák Katalin (Mi Hazánk) - 6,05 százalék, 3480 szavazat
3. választókerület - Hatvan (100 százalék)
- Juhász Áron (TISZA) - 50,99 százalék, 30 687 szavazat
- Szabó Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 40,05 százalék, 24 105 szavazat
- Gregus Renáta (Mi Hazánk) - 8,08 százalék, 4861 szavazat
EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
1. választókerület - Szolnok (100 százalékos feldolgozottság)
- Rost Andrea (TISZA) - 58,84 százalék, 35 110 szavazat
- Berkó Attila (FIDESZ-KDNP) - 32,45 százalék, 19 362 szavazat
- Kapás Roland (Mi Hazánk) - 6,67 százalék, 3979 szavazat
2. választókerület - Jászberény (100 százalék)
- Halmai Ferenc Tibor (TISZA) - 51,27 százalék, 27 076 szavazat
- Pócs János (FIDESZ-KDNP) - 41,19 százalék, 21 754 szavazat
- Kassab Adonis (Mi Hazánk) - 5,95 százalék, 3144 szavazat
3. választókerület - Karcag (100 százalék)
- F. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) - 47,05 százalék, 24 638 szavazat
- Kovács Hunor Krisztián (TISZA) - 46,52 százalék, 24 362 szavazat
- Somlay Róbert (Mi Hazánk) - 5,40 százalék, 2828 szavazat
4. választókerület - Törökszentmiklós (100 százalék)
- Farkas Csongor (TISZA) - 54,18 százalék, 28 857 szavazat
- Herczeg Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 37,32 százalék, 19 879 szavazat
- Szabó Bettina (Mi Hazánk) - 7,07 százalék, 3764 szavazat
Komárom-Esztergom vármegye
1. választókerület - Tatabánya (100 százalék)
- Sopov Ildikó Éva (TISZA) - 59,80 százalék, 36 785 szavazat
- Bencsik János (FIDESZ-KDNP) - 33,78 százalék, 20 778 szavazat
- Boda Bánk (Mi Hazánk) - 4,20 százalék, 2581 szavazat
2. választókerület - Esztergom (100 százalék)
- Radnai Márk (TISZA) - 56,85 százalék, 36 344 szavazat
- Erős Gábor (FIDESZ-KDNP) - 36,19 százalék, 23 133 szavazat
- Lantos János (Mi Hazánk) - 5,44 százalék, 3475 szavazat
3. választókerület - Komárom (100 százalék)
- Árvay Nikolett (TISZA) - 53,03 százalék, 34 000 szavazat
- Czunyiné Dr. Bertalan Judit (FIDESZ-KDNP) - 39,09 százalék, 25 061 szavazat
- Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) - 6,32 százalék, 4050 szavazat
Nógrád vármegye
1. választókerület - Salgótarján (100 százalék)
- Szafkó Zoltán Péter (TISZA) - 52,17 százalék, 28 081 szavazat
- Becsó Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 39,42 százalék, 21 219 szavazat
- Bajnok Gyula (Mi Hazánk) - 7,76 százalék, 4176 szavazat
2. választókerület - Balassagyarmat (100 százalék)
- Balla Mihály (FIDESZ-KDNP) - 44,58 százalék, 26 418 szavazat
- Molnár Zoltán (TISZA) - 44,22 százalék, 26 207 szavazat
- Dócs Dávid (Mi Hazánk) - 9,87 százalék, 5852 szavazat
EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Pest
Pest vármegye
1. választókerület - Érd (100 százalékos feldolgozottság)
- Jelencsik József (TISZA) - 60,11 százalék, 40 100 szavazat
- Kardosné Gyurkó Katalin (FIDESZ-KDNP) - 32,26 százalék, 21 518 szavazat
- Szalai Timea (Mi Hazánk) - 5,41 százalék, 3606 szavazat
2. választókerület - Budaörs (100 százalék)
- Pósfai Gábor (TISZA) - 62,82 százalék, 42 204 szavazat
- Czuczor Gergely (FIDESZ-KDNP) - 30,08 százalék, 20 206 szavazat
- György József (Mi Hazánk) - 4,99 százalék, 3350 szavazat
3. választókerület - Pilisvörösvár (100 százalék)
- Bujdosó Andrea Anna (TISZA) - 58,24 százalék, 40 789 szavazat
- Menczer Tamás (FIDESZ-KDNP) - 33,98 százalék, 23 798 szavazat
- Borvendég Zsuzsanna (Mi Hazánk) - 5,87 százalék, 4110 szavazat
4. választókerület - Szentendre (100 százalék)
- Tóthmajor Balázs (TISZA) - 55,62 százalék, 35 920 szavazat
- Vitályos Eszter (FIDESZ-KDNP) - 35,98 százalék, 23 234 szavazat
- Pál Béla (Mi Hazánk) - 6,09 százalék, 3930 szavazat
5. választókerület - Dunakeszi (100 százalék)
- Miskolczi Orsolya (TISZA) - 62,09 százalék, 40 500 szavazat
- Tuzson Bence (FIDESZ-KDNP) - 30,64 százalék, 19 988 szavazat
- Bognár László (Mi Hazánk) - 4,89 százalék, 3192 szavazat
6. választókerület - Gödöllő (100 százalék)
- László Endre Márton (TISZA) - 60,55 százalék, 39 981 szavazat
- Hankó Balázs (FIDESZ-KDNP) - 32,76 százalék, 21 632 szavazat
- Regős Balázs (Mi Hazánk) - 5,10 százalék, 3369 szavazat
7. választókerület - Pécel (100 százalék)
- Trompler Ildikó (TISZA) - 52,85 százalék, 32 478 szavazat
- Katus Norbert (FIDESZ-KDNP) - 38,70 százalék, 23 779 szavazat
- Orosz Patrik (Mi Hazánk) - 6,37 százalék, 3914 szavazat
8. választókerület - Vecsés (100 százalék)
- Balajti István (TISZA) - 58,87 százalék, 33 852 szavazat
- Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) - 32,86 százalék, 18 897 szavazat
- Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk) - 6,17 százalék, 3545 szavazat
9. választókerület - Ráckeve (100 százalék)
- Bilisics Zita (TISZA) - 54,15 százalék, 32 930 szavazat
- Bóna Zoltán (FIDESZ-KDNP) - 36,72 százalék, 22 330 szavazat
- Tassi Róbert (Mi Hazánk) - 7,23 százalék, 4395 szavazat
10. választókerület - Szigetszentmiklós (100 százalék)
- Perticsné Kácsor Andrea (TISZA) - 62,11 százalék, 37 930 szavazat
- Vántsa Botond (FIDESZ-KDNP) - 29,83 százalék, 18 215 szavazat
- Botló Kornél (Mi Hazánk) - 5,49 százalék, 3353 szavazat
11. választókerület - Vác (100 százalék)
- Szimon Renáta (TISZA) - 54,13 százalék, 33 592 szavazat
- Rétvári Bence (FIDESZ-KDNP) - 37,57 százalék, 23 314 szavazat
- Páli Jenő (Mi Hazánk) - 6,28 százalék, 3896 szavazat
12. választókerület - Monor (100 százalék)
- Polgár György (TISZA) - 50,20 százalék, 28 018 szavazat
- Pogácsás Tibor (FIDESZ-KDNP) - 40,99 százalék, 22 878 szavazat
- Lendvay Endre (Mi Hazánk) - 7,29 százalék, 4066 szavazat
13. választókerület - Dabas (100 százalék)
- Hende Máté (TISZA) - 48,93 százalék, 26 676 szavazat
- Feldman László (FIDESZ-KDNP) - 38,36 százalék, 20 912 szavazat
- László Attila (Mi Hazánk) - 11,18 százalék, 6097 szavazat
14. választókerület - Cegléd (100 százalék)
- Muhari Gergely (TISZA) - 51,71 százalék, 28 878 szavazat
- Földi László (FIDESZ-KDNP) - 39,67 százalék, 22 157 szavazat
- Bartha Barna (Mi Hazánk) - 7,62 százalék, 4256 szavazat
EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna
Somogy vármegye
1. választókerület - Kaposvár (100 százalékos feldolgozottság)
- Lőrincz Viktória (TISZA) - 57,45 százalék, 27 023 szavazat
- Gelencsér Attila (FIDESZ-KDNP) - 33,66 százalék, 15 832 szavazat
- Erdélyi Ákos (Mi Hazánk) - 6,89 százalék, 3242 szavazat
2. választókerület - Barcs (100 százalék)
- Benke József (TISZA) - 47,55 százalék, 19 785 szavazat
- Kelei Zita (FIDESZ-KDNP) - 42,25 százalék, 17 581 szavazat
- Halászné Hunyadi Gyöngyi (Mi Hazánk) - 4,48 százalék, 1864 szavazat
3. választókerület - Marcali (100 százalék)
- Bakos Csaba Attila (TISZA) - 48,28 százalék, 22 647 szavazat
- Móring József Attila (FIDESZ-KDNP) - 43,97 százalék, 20 625 szavazat
- Jozó Tamás (Mi Hazánk) - 5,99 százalék, 2811 szavazat
4. választókerület - Siófok (100 százalék)
- Csatári Ernő (TISZA) - 49,87 százalék, 25 083 szavazat
- Witzmann Mihály (FIDESZ-KDNP) - 43,23 százalék, 21 747 szavazat
- Papp Karuly Barnabás (Mi Hazánk) - 4,57 százalék, 2300 szavazat
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
1. választókerület - Nyíregyháza (100 százalék)
- Gajdos László (TISZA) - 64,77 százalék, 37 691 szavazat
- Halkóné Dr. Rudolf Éva (FIDESZ-KDNP) - 29,67 százalék, 17 264 szavazat
- Kovács Koppány Zoltán (Mi Hazánk) - 4,31 százalék, 2508 szavazat
2. választókerület - Nyíregyháza (100 százalék)
- Szakács Péter Lajos (TISZA) - 53,17 százalék, 27 888 szavazat
- Vinnai Győző (FIDESZ-KDNP) - 40,46 százalék, 21 224 szavazat
- Bakó József István (Mi Hazánk) - 5,64 százalék, 2957 szavazat
3. választókerület - Kisvárda (100 százalék)
- Dicső Viktória (TISZA) - 50,31 százalék, 28 053 szavazat
- Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP) - 43,91 százalék, 24 485 szavazat
- Fekete Béla (Mi Hazánk) - 4,49 százalék, 2506 szavazat
4. választókerület - Vásárosnamény (100 százalék)
- Tilki Attila (FIDESZ-KDNP) - 50,56 százalék, 25 166 szavazat
- Simon Zsuzsánna (TISZA) - 43,54 százalék, 21 670 szavazat
- Kálmándy Árpád (Mi Hazánk) - 4,14 százalék, 2059 szavazat
5. választókerület - Mátészalka (100 százalék)
- Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) - 49,66 százalék, 25 410 szavazat
- Bugya László (TISZA) - 43,14 százalék, 22 074 szavazat
- Apáti István (Mi Hazánk) - 6,38 százalék, 3262 szavazat
6. választókerület - Nyírbátor (100 százalék)
- Barna-Szabó Tímea (TISZA) - 47,91 százalék, 24 831 szavazat
- Simon Miklós (FIDESZ-KDNP) - 45,75 százalék, 23 713 szavazat
- Paré Attila (Mi Hazánk) - 4,92 százalék, 2552 szavazat
Tolna vármegye
1. választókerület - Szekszárd (100 százalék)
- Sárosi József (TISZA) - 51,57 százalék, 23 026 szavazat
- Horváth István (FIDESZ-KDNP) - 39,54 százalék, 17 654 szavazat
- Bakó Norbert (Mi Hazánk) - 7,22 százalék, 3224 szavazat
2. választókerület - Dombóvár (100 százalék)
- Szijjártó Gábor (TISZA) - 46,58 százalék, 20 087 szavazat
- Csibi Krisztina (FIDESZ-KDNP) - 45,06 százalék, 19 433 szavazat
- Dúró Dóra (Mi Hazánk) - 7,22 százalék, 3113 szavazat
3. választókerület - Paks (100 százalék)
- Cseh Tamás (TISZA) - 47,42 százalék, 20 880 szavazat
- Süli János (FIDESZ-KDNP) - 45,39 százalék, 19 987 szavazat
- Janecska Zoltán (Mi Hazánk) - 6,05 százalék, 2662 szavazat
EGYÉNI EREDMÉNY – OEVK – Vas, Veszprém, Zala
Vas vármegye
1. választókerület - Szombathely (100 százalékos feldolgozottság)
- Rápli Róbert (TISZA) - 56,32 százalék, 31 847 szavazat
- Vámos Zoltán (FIDESZ-KDNP) - 38,12 százalék, 21 558 szavazat
- Danka Lajos (Mi Hazánk) - 4,69 százalék, 2652 szavazat
2. választókerület - Sárvár (100 százalék)
- Ágh Péter (FIDESZ-KDNP) - 46,25 százalék, 25 700 szavazat
- Strompová Viktória (TISZA) - 45,80 százalék, 25 452 szavazat
- Dala Ferenc (Mi Hazánk) - 5,52 százalék, 3069 szavazat
3. választókerület - Körmend (100 százalék)
- V. Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP) - 49,21 százalék, 26 186 szavazat
- Horváth Nándor Zsolt (TISZA) - 43,64 százalék, 23 226 szavazat
- Takács Imre Ferenc (Mi Hazánk) - 6,05 százalék, 3220 szavazat
Veszprém vármegye
1. választókerület - Veszprém (100 százalék)
- Gáspár Levente (TISZA) - 57,79 százalék, 33 205 szavazat
- Ovádi Péter (FIDESZ-KDNP) - 35,32 százalék, 20 294 szavazat
- László Péter (Mi Hazánk) - 5,00 százalék, 2871 szavazat
2. választókerület - Balatonfüred (100 százalék)
- Forsthoffer Ágnes (TISZA) - 57,29 százalék, 34 477 szavazat
- Hegedűs Barbara (FIDESZ-KDNP) - 35,40 százalék, 21 304 szavazat
- Szabó Miklós (Mi Hazánk) - 5,54 százalék, 3336 szavazat
3. választókerület - Tapolca (100 százalék)
- Balatincz Péter (TISZA) - 54,00 százalék, 28 223 szavazat
- Navracsics Tibor (FIDESZ-KDNP) - 39,70 százalék, 20 749 szavazat
- Gergelics Ádám (Mi Hazánk) - 4,58 százalék, 2396 szavazat
4. választókerület - Pápa (100 százalék)
- Ujvári Szilvia (TISZA) - 48,58 százalék, 25 455 szavazat
- Takács Péter (FIDESZ-KDNP) - 43,67 százalék, 22 881 szavazat
- Nardai Péter (Mi Hazánk) - 5,78 százalék, 3028 szavazat
Zala vármegye
1. választókerület - Zalaegerszeg (100 százalék)
- Nagy Márta (TISZA) - 51,54 százalék, 30 995 szavazat
- Szilasi Gábor (FIDESZ-KDNP) - 41,54 százalék, 24 981 szavazat
- Farkas Attila (Mi Hazánk) - 4,83 százalék, 2906 szavazat
2. választókerület - Keszthely (100 százalék)
- Varga Balázs (TISZA) - 48,08 százalék, 27 981 szavazat
- Nagy Bálint (FIDESZ-KDNP) - 44,44 százalék, 25 863 szavazat
- Kiss Ferenc (Mi Hazánk) - 5,72 százalék, 3327 szavazat
3. választókerület - Nagykanizsa (100 százalék)
- Lovkó Csaba (TISZA) - 55,37 százalék, 30 369 szavazat
- Cseresnyés Péter (FIDESZ-KDNP) - 36,98 százalék, 20 282 szavazat
- Matyijcsik Sándor (Mi Hazánk) - 6,01 százalék, 3297 szavazat