2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Egy választópolgár a pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban kialakított 1. számú szavazókörben a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választásán 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

A nemzetiségi listák százszázalékos feldolgozottságnál

Az országos nemzetiségi listákra leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál a nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma a következő a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint:

  1. Magyarországi Romák Országos (0,30 százalék, 19 203 szavazat)
  2. MNOÖ (0,29 százalék, 18 419 szavazat)
  3. OHÖ (0,02 százalék, 1307 szavazat)
  4. OSZÖ (0,01 százalék, 902 szavazat)
  5. MROÖ (0,01 százalék, 512 szavazat)
  6. ORÖ (0,01 százalék, 440 szavazat)
  7. Országos Ukrán (0,01 százalék, 379 szavazat)
  8. Országos Szlovén (0,00 százalék, 179 szavazat)
  9. MGOÖ (0,00 százalék, 159 szavazat)
  10. OLÖ (0,00 százalék, 147 szavazat)
  11. OÖÖ (0,00 százalék, 116 szavazat)
  12. Bolgár Országos Önkormányzat (0,00 százalék, 108 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 6 366 733

nvi

nemzetiségi

választás 2026

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

