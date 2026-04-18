2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás résztvevõi a városligeti Napozóréten 2026. április 18-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A bringások átvették Budapestet egy napra

Infostart / MTI

Több mint húszezer kerékpáros részvételével rendezték meg szombaton az I bike Budapest felvonulást, amely ismét bebizonyította: a fővárosban egyre erősebb az igény a biztonságos, élhető és kerékpározható városi környezet iránt.

A tavaszias időben zajló eseményen családok, baráti társaságok, hétköznapi bringások és elkötelezett közlekedők együtt tekerték végig a főváros ikonikus útvonalát. A mintegy 19 kilométeres felvonulás idejére Budapest több pontján is felszabadultabb, nyugodtabb és emberközelibb arcát mutatta meg – olvasható a Magyar Kerékpárosklub közleményében.

Az I bike Budapest mára a városi kerékpározás egyik legfontosabb hazai ünnepévé vált. A több ezer résztvevővel azt üzenték: szeretnének egy olyan városban élni, ahol a kerékpározás biztonságos, kiszámítható és mindenki számára vonzó közlekedési lehetőség.

„Ez a nap minden évben megmutatja, hogy milyen lehetne Budapest, ha még több hely jutna a biztonságos közlekedésnek és a közösségi élményeknek. A kerékpározás az élhetőbb város kulcsa is” – mondta Kürti Gábor, a Kerékpárosklub elnöke.

Az eseményen az I bike Mini keretében a legkisebbek is csatlakoztak az Oktogonnál, így a felvonulás valódi családi programmá vált. A felvonulás csúcspontjaként idén is sor került a hagyományos bringaemelésre, ahol több ezer résztvevő emelte magasba kerékpárját, látványos és egyben szimbolikus módon jelezve a kerékpáros közlekedés iránti elköteleződését.

A szervezők hangsúlyozzák: a rendezvény célja nem csupán az ünneplés, hanem a figyelemfelhívás is. A kerékpáros közlekedés fejlesztése hozzájárul a városi dugók csökkentéséhez, a levegőminőség javításához és egy egészségesebb, élhetőbb Budapest kialakításához.

A Magyar Kerékpárosklub célja, hogy a jövőben még több ember számára váljon természetes választássá a kerékpározás a mindennapokban, ehhez pedig biztonságos infrastruktúrára és támogató közlekedési környezetre van szükség – zárul a kommüniké.

Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az elmúlt napokban felpörgött az orosz támadások intenzitása Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy több partnerrel is egyeztetnek, hogy a jövőben képesek legyenek saját légvédelmi rendszer gyártására. A béketárgyalásokkal kapcsolatban felemásan nyilatkoztak a felek az elmúlt időszakban: míg Ukrajna konstruktív párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal, addig Oroszország pénteken közölte, hogy nem kaptak egyetlen életképes javaslatot sem a krízis megoldására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország ismét megpróbálja bevonni szövetségesét, Belaruszt a háborúba.

Elszállt minden remény: nem kapaszkodott feljebb, kiesett a Diósgyőr

A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.

Iran says Strait of Hormuz closed until US blockade lifts, as ships report attacks

The Islamic Revolutionary Guard Corps Navy warns that ships approaching the vital waterway "will be targeted", after Trump said the US won't be "blackmailed".

2026. április 18. 21:59
A nemzetiségi listák százszázalékos feldolgozottságnál
2026. április 18. 21:46
Maradt a Tisza-kétharmad – a nap hírei
