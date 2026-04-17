Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

A szerdán küldött üzenetében Li Csiang hangsúlyozta: Kína és Magyarország között több mint 70 éve fennálló, hagyományosan baráti kapcsolatok vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvein alapultak. Hozzátette: a gyakorlati együttműködés számos területen kézzelfogható eredményeket hozott mindkét ország számára.

A kínai kormányfő kiemelte, hogy Peking nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, és Magyarországot fontos európai partnerének tekinti.

Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel a politikai bizalom erősítése, a gyakorlati együttműködés bővítése, valamint az emberek közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében, előmozdítva a két ország átfogó stratégiai partnerségének további fejlődését – fogalmazott.

Korábban hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője, Kuo Csia-kun is gratulált Magyar Péternek, hangsúlyozva: Kína kész az új magyar kormánnyal a kölcsönös tisztelet és előnyök alapján tovább mélyíteni az együttműködést, erősíteni a politikai bizalmat, valamint bővíteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.