2026. április 17. péntek Rudolf
Li Csiang újonnan megválasztott kínai miniszterelnök beszél a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (KNPTT) ülésének végén tartott sajtótájékoztatón a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2023. március 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Reuters/Florence Lo

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Infostart / MTI

Li Csiang kínai miniszterelnök gratulált Magyar Péternek, amiért a Tisza Párt élén győzelmet aratott a magyarországi parlamenti választásokon – jelentette a kínai állami média pénteken.

A szerdán küldött üzenetében Li Csiang hangsúlyozta: Kína és Magyarország között több mint 70 éve fennálló, hagyományosan baráti kapcsolatok vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvein alapultak. Hozzátette: a gyakorlati együttműködés számos területen kézzelfogható eredményeket hozott mindkét ország számára.

A kínai kormányfő kiemelte, hogy Peking nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, és Magyarországot fontos európai partnerének tekinti.

Kína kész együttműködni az új magyar vezetéssel a politikai bizalom erősítése, a gyakorlati együttműködés bővítése, valamint az emberek közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében, előmozdítva a két ország átfogó stratégiai partnerségének további fejlődését – fogalmazott.

Korábban hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője, Kuo Csia-kun is gratulált Magyar Péternek, hangsúlyozva: Kína kész az új magyar kormánnyal a kölcsönös tisztelet és előnyök alapján tovább mélyíteni az együttműködést, erősíteni a politikai bizalmat, valamint bővíteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Ezért nem megy az EU-csúcsra a kormányfő

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Masszív támadás érte Ukrajnát, elérték az oroszok Szofiivkát - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Az elmúlt 24 órában nagyon feltekrte a támadások intenzitását az orosz haderő: több mint 600 drónt és több tucat rakétát indítottak Ukrajna ellen. Az észak-donyecki fronton elérték a támadók Szofiivkát, így alig 25 kilométerre vannak Kramatorszktól, a megye de facto adminisztratív központjától. A béketárgyalások közben teljesen leálltak, Trump Iránnal foglalkozik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel pénteken.

Kettészakad Magyarország időjárása: mutatjuk, kik élvezhetik a napsütést, és hol csapnak le a zivatarok

Pénteken többórás napsütésre lehet számítani, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says 'very close' to deal with Iran

US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

2026. április 17. 06:24
Hős kutya mentett életet, nem is akárhogy
2026. április 17. 06:00
Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból
