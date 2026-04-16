Halálos kórt is terjeszthet ez az invazív kullancsfaj

A Lyme-kór egy széles körben ismert, főként kullancsok által terjesztett, olykor halálos kimenetelű betegség, nagy dózisú antibiotikummal azonban kikúrálható. A kullancsencephalitis kezelése nehézkesebb, főleg a tüneteket lehet enyhíteni, és ha szükséges, antibiotikumot is lehet adni, de sajnos ez a betegség nem minden esetben gyógyítható – írja a magyarnemzet.hu.

A lap hozzáteszi, a betegséhelyzetet tovább rontja, hogy néhány éve Magyarországon is felbukkant a Hyalomma kullancs, ami hazánkban nem őshonos, invazív. Képes számos kórokozó, például a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére is, amely akár harmincszázalékos halálozási aránnyal is járhat. A Hyalomma kullancsok Magyarországtól délebbre őshonosak, de vándormadarak révén könnyen terjednek, a globális felmelegedés hatására pedig egyre nagyobb eséllyel találnak megfelelő életkörülményeket ezen az éghajlaton is.

A Hyalomma kullancsok több szempontból is különböznek a széles körben ismert magyarországi kullancsoktól, nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű háti pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak, ami szabad szemmel is látható.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) szakemberei monitorozzák is a fajt a lakosság segítségével, kérik, hogy aki ezzel a fajjal találkozik, jelentse be. A Magyarországon eddig azonosított néhány tucat példányban eddig nem találták meg ennek a betegségnek a vírusát. A beküldött Hyalomma kullancsokat főként nagytestű emlősökön, például lovon, szarvasmarhán, bivalyon, vagy szamáron azonosították, ezért kiemelten fontos a nagyállattartók tájékoztatása is. Összességében elmondható, hogy a Hyalomma kullancs valóban képes a súlyos, halálos betegséget terjeszteni, de annak az esélye, hogy Magyarországon fertőzés történjen, mégis elenyésző – írják az univet.hu oldalon.

A szakértők szerint a különböző fertőzések ellen többféleképpen lehet védekezni, a legbiztosabb, ha ezeket kombinálja is az ember. Érdemes az erdőbe vagy a cserjés területre zárt ruhában menni, cipőben, csizmában és érdemes betűrni a nadrágot is lábbelibe, valamint feltétlenül használni kell valamilyen kullancsriasztó szert. Ezzel a csípés ellen lehet védekezni. Mindenkit alaposan meg el nézni, aki részt vett a túrán, hogy esetleg nem fúródott-e a bőrébe kullancs.

A közhiedelemmel ellentétben nem igaz, hogy a kullancs a befúródását követő 72 órán belül nem fertőz. Éppen ezért célszerű mielőbb eltávolítani, és figyelni rá, hogy a tünetek közül jelentkezik-e bármelyik. A kullancs akár hetekig is a bőrbe fúródva maradhat, ha nem veszik észre, mert gyulladásgátló, véralvadásgátló és fájdalomcsillapító anyagokat termel, emiatt viszont nincsen például fájdalmas érzés csípéskor. Ezért annyira fontos az önvizsgálat és szükséges azt is ellenőrizni, hogy nem érte-e a gyermekünket vagy a házi kedvencünket csípés.