2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Infostart / MTI

Rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl, mert ők lemondanának az ország cselekvőképességének bizonyos százalékáról egy „brüsszeli védőernyőért” cserébe – mondta Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke a Hetek YouTube-csatornáján szombaton megjelent interjúban.

Orbán Balázs meggyőződése, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást, és azt mondta: ha felhatalmazást kapnak, Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is megvédik.

Orbán Balázs szerint az ország cselekvőképességének megőrzése kiemelten fontos, mert a világban zajló átalakulás miatt bármikor történhetnek olyan fordulópontok, amelyeknek pozitív, de negatív kihatásai is lehetnek egyes országokra. Kiemelte, azonban „Brüsszel egy nagy, lomha, iránytévesztett, és ezeket a fordulatokat kezelni nem képes Leviatán”, és ha oda behúzódunk, „akkor mi is csak hagyjuk, hogy ezek a dolgok megtörténjenek velünk”.

Szerinte mindenkinek azt érdemes átgondolnia, hogy kitől, melyik politikai erőtől várja „a maximális realista, pragmatista, nemzetiérdek-alapú politikának a végrehajtását”. A 2026-os választásnak ez a tétje, és erről fog szólni a következő kormányzati ciklus is – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A műsorban Orbán Balázs arról is beszélt, hogy a Fideszben ismeretes mondás szerint nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni, vagy nem a választással kapcsolatos percepciókat kell uralni, hanem a voksolás napján többen kell lenni. Hozzátette, még az utolsó pillanatban is megpróbálják meggyőzni az ellenfél potenciális szavazóit arról, hogy inkább a Fideszt támogassák, mert Magyar Péter kormányzásával valószínűleg ők is rosszabbul járnának. Szerinte rengeteg olyan ember van, aki alapvetően szimpatizál a jobboldali kormány nézeteivel, és úgy gondolja, hogy Magyarország békéje és biztonsága szempontjából Orbán Viktor kormányzásának folytatása lenne a fontos. Hozzátette, a kérdés az, hogy ezek az emberek elmennek-e szavazni.

Elmondta, emiatt a Fidesz kampányának jelenlegi szakasza arról szól, hogy mindenkit meggyőzzenek. Úgy véli, nem szabad elhinni az ellenfél biztos győzelméről szóló álhíreket, ugyanakkor részükről sem szabad biztosra venni a győzelmet, mert az „akkor lesz zsebben vasárnap este hétkor”, hogyha mindenki elmegy szavazni.

A kampányfőnök felidézte, hogy a mostani kampányban egy szomszédos ország elnöke megfenyegette a miniszterelnököt, de még az amerikai elnök szerint is egyértelműen zsarolják Magyarországot. Ezt többek közt a Barátság kőolajvezeték elzárásával, a Brüsszelből járó pénzek visszatartásával teszik, de a Facebookon keresztül is elindult egy külső beavatkozás.

Azt mondta, e beavatkozási kísérletekkel összefüggésben a liberális, az ukrán, a brüsszeli és a Tisza Párthoz köthető sajtó is végig választási csalásról beszél. Hangsúlyozta: a magyar választási rendszer nemzetközi összehasonlításban is az egyik legstabilabb, fundamentumai tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlenek már több mint egy évtizede.

Orbán Balázs szerint a Tisza Párt esetleges győzelme csak a brüsszeliek A terve, amely ha elbukik, és nem sikerül Orbán Viktort leváltani, akkor egy folyamatos nyomásgyakorlásra lehet számítani a választások után, nem véletlenül beszél a Tisza Párt választási csalásról, már a választás megkezdése előtt.

Kiemelte, ha egy felelős vezetője lenne az ellenzéknek, akkor elfogadnák a választások eredményét, de szerinte Magyar Péterről nem lehet elképzelni azt, hogy ezt megtenné. Azzal, hogy „a felelős politikus mintaképe, akinek a tettei és a cselekedetei egy vágányban vannak”, nem lehet megvádolni a Tisza Párt elnökét – értékelt.

Orbán Balázs közölte, ha a választásokon „egyértelmű felhatalmazást kap a nemzeti oldal, akkor Magyarország békéjét és biztonságát a következő időszakban is meg fogja védeni”. Hozzátette, a Fidesz higgadtságot és nyugodtságot kér a magyaroktól, és erről szól a miniszterelnök Facebookon közzétett videója is.

A kampányfőnök nyomatékosította: meggyőződése, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a választást.

A közbeszéd állapota szerinte az elmúlt egy-két évben durvult el, és ez nem a Fidesz változásának köszönhető, hanem annak, hogy megjelent a Tisza Párt, és annak a vezetője ezt a stílust honosította meg az ellenzéki oldalon.

fidesz-kdnp

orbán balázs

országgyűlési választás

választás 2026

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

A rendőrök fehér ingben teljesítenek szolgálatot a szavazás napján, és voksolni csak civilben mehetnek. A rendőrség, a tűzoltóság, a büntetés-végrehajtás (bv) és a honvédség személyi állományának is biztosítják a részvétel lehetőségét a vasárnapi országgyűlési választáson – itt vannak a részletek.
 

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Újabb nagyon súlyos hír jött az iráni háborúról: még egy ország beszállhatott a fegyverkezésbe

Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.

Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

2026. április 11. 16:15
Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés
2026. április 11. 16:00
Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák
