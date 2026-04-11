2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés Irodaházában 2026. április 2-án. A Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthetõ választási jogsértések gyanúja miatt - mondta Dömötör Csaba.
Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt

Dömötör Csaba szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy 443 esetben meg is született az elmarasztaló döntés, „tehát a beadvány megalapozott volt”. Egyértelmű törvénysértések esetén a Fidesz megteszi a szükséges feljelentéseket is – szögezte le. A Tisza Párt is elindította „csalásbejelentő felületét”.

Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe. „Ez szavazatvásárlás” – szögezte le. Hozzátette: érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy „egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.”

Az európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.

Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is – közölte Dömötör Csaba, aki elmondta, hogy a Biatorbágyról érkezett bejelentés szerint egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni. „Ezt célzó közösségi média kampányokat is indítottak” – hangsúlyozta.

„A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak” – fogalmazott Dömötör Csaba.

„Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a demokraciakozpont@fidesz.hu címen, vagy a 06-20-444-0445 telefonszámon" – mondta az európai parlamenti képviselő, hangsúlyozva, hogy viber, signal és whatsapp csatornákon is lehet bejelentést tenni a 06-20-242-7806 telefonszámon.

Mint mondta, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen. „Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!” – húzta alá Dömötör Csaba.

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Egy pillanatra most felcsillan a béke reménye a világon – Irántól Ukrajnáig, a Szentföldtől Rómáig. Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson a kontinensek képviselői békefényt gyújtanak meg Rómában.
 

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak.
 

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

Iran-US peace talks take place as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

