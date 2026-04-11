Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt

Az európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó esetekről a helyi alapszervezetekhez és a pénteken elindított Demokrácia Központhoz érkeznek bejelentések.

Dömötör Csaba a törvénysértésekre példaként említette, hogy Zala megyében a Tisza Párt jelöltje és a párt aktivistái a bejelentés szerint pénzt, ruhát és ételt oszthattak hátrányos helyzetű embereknek, a szavazatukért cserébe. „Ez szavazatvásárlás” – szögezte le. Hozzátette: érkezett bejelentés azzal kapcsolatban, hogy „egy cég vezetője összehívott egy értekezletet, ahol közölte, hogy a vállalat a Tisza Pártot támogatja, ezért minden munkavállalónak kötelező a Tiszára szavaznia.”

Az európai parlamenti képviselő tájékoztatása szerint több bejelentés érkezett álhírkampányokról és az interneten terjesztett megtévesztő tájékoztatókról, amelyek érvénytelen szavazatot eredményeznek, a választó tudta nélkül.

Érkeznek bejelentések idősek megtévesztésével és akadályozásával kapcsolatban is – közölte Dömötör Csaba, aki elmondta, hogy a Biatorbágyról érkezett bejelentés szerint egy idős állampolgár személyi igazolványát fiatalabb rokona elrejtette, hogy ne tudjon szavazni. „Ezt célzó közösségi média kampányokat is indítottak” – hangsúlyozta.

„A Tisza bejelentései alapján már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt és hozzá köthető szervezetek több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak az ott élőkre. Ezek az aktivisták olyan szervezetektől kaptak képzést, amelyeket külföldről jelentős összegekkel finanszíroznak” – fogalmazott Dömötör Csaba.

„Mindenkit arra kérünk, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, csalásgyanús esetet, erőszakoskodást észlel, jelezze a Demokrácia Központnál a demokraciakozpont@fidesz.hu címen, vagy a 06-20-444-0445 telefonszámon" – mondta az európai parlamenti képviselő, hangsúlyozva, hogy viber, signal és whatsapp csatornákon is lehet bejelentést tenni a 06-20-242-7806 telefonszámon.

Mint mondta, ha a jogellenesség a szavazóhelységben történik, azt a szavazatszámláló bizottsággal jegyzőkönyvbe kell vetetni a helyszínen. „Lépjünk fel közösen a csalási kísérletek ellen!” – húzta alá Dömötör Csaba.