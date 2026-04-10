Erre kell most odafigyelni a Balatonnnál

A Mávinform tájékoztatása szerint a karbantartás miatt az április 13-tól 19-ig tartó vágányzár idején módosul a menetrend az észak-balatoni vonalon.

A vasúttársaság a főváros és az északi parti állomások közötti utazás esetén a Balaton InterCityket ajánlja, hozzátéve, hogy Lepsény és Balatonfüred között MÁVBuszokkal biztosítják a közlekedést. A személyvonatok helyett Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbuszok járnak majd.

A Mávinform tájékoztatása szerint az észak-balatoni vonal keleti felében több szakaszon vágányszabályozást végeznek, egy kilométernyi sínt cserélnek le, korábbi síntörések végleges javítását végzik el, továbbá kivágják, gyérítik a vasúti közlekedésre veszélyes fákat, bokrokat.

A menetrendváltozás részleteiről a Mávinform honlapján tájékozódhatnak az utazók.