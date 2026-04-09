2026. április 9. csütörtök Erhard
Valaki leadja a szavazatát az urnába egy választáson.
Nyitókép: Unsplash

Választás 2026: nagyon fontos határidő jár le ma délután

Infostart / MTI

Csütörtökön 16 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az áprilisi országgyűlési választáson, az ezt követően bejelentett lemondások nem alkalmasak a joghatás kiváltására, azaz a jelöltre leadott szavaztok érvényesnek számítanak.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törik, elveszíti a választhatóság jogát, vagy a jelöltet állító jelölőszervezetet törlik a jelölőszervezetek, listák nyilvántartásából. Kiesik a jelölt akkor is, ha április 9-én (csütörtökön) 16 óráig a jelölésről írásban lemond.

Az egyéni választókerületi képviselőjelölt a jelöltségről írásban mondhat le az illetékes választási irodánál. A lemondást személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott által eljuttatva, vagy azt elektronikus azonosítást követően elektronikusan lehet benyújtani.

A lemondás nyomán a választási irodának haladéktalanul törölnie kell a jelöltet a szavazólapról, egyúttal pedig tájékoztatnia kell a lemondásról a Nemzeti Választási Irodát (NVI).

A lemondott jelölt nevét tehát "lehúzzák" a szavazólapról, és a jelölt kieséséről a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja a választópolgárokat.

A választásra 663 egyéni jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba, csütörtök reggel 18-cal kevesebb, 645 jelölt szerepel a Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásában.

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
 

Gyengüléssel indít a forint - Sok múlhat a tűzszünet jövőjén

A forint látványos erősödést mutatott a napokban: az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett. A piac azonban továbbra is érzékeny a geopolitikai fejleményekre, így egyelőre kérdéses, mennyire bizonyul tartósnak ez a felpattanás.

Donald Trump bejelentette a békét, de Netanjahu váratlan lépése mindent felborított: pokoli napra ébredt a térség

Izrael szerdán eddigi legnagyobb légicsapásait hajtotta végre Libanonban, több száz halálos áldozatot okozva.

Israeli attacks on Lebanon were 'grave violation' of US-Iran ceasefire deal, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 182 people on Wednesday according to local officials, while the Strait of Hormuz's status remains unclear.

2026. április 9. 08:36
Leállásokat jelentett be az MBH Bank, több szolgáltatás is elérhetetlen lesz
2026. április 9. 08:24
Jelentősen fejleszti a rendőrség a déli határ védelmét
