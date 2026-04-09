2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Robert Kalinák szlovák miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter nyilatkozik Robert Fico szlovák miniszterelnök állapotáról a besztercebányai F. D. Roosevelt Kóház előtt 2024. május 16-án. Fico állapota stabil, de továbbra is nagyon súlyos, miután az előző nap Nyitrabányán több lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy 71 éves lévai férfi.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Barátság-kőolajvezeték: Szlovákia műholdfelvételt lobogtatva tagadja az „oroszozást”

A szlovák kormány képviselői szerint nem külföldi, hanem saját forrásból származnak azok a felvételek, amelyeket a sérült Barátság kőolajvezeték kapcsán mutattak be a nyilvánosságnak. Robert Fico miniszterelnök keményebb fellépést sürgetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök irányába, és azt állította, hogy az Európai Unió döntéshozatalában Ukrajna befolyása túlságosan erős.

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter elmondta: a Barátság vezetékről készült képek egy Ukrajna felett működő műholdról készültek, és azokat az állam hivatalos, szerződéses keretek között szerezte be. Hangsúlyozta, hogy a védelmi minisztérium rendszeresen vásárol műholdfelvételeket különböző cégektől, és ez bevett gyakorlat a védelmi és hírszerzési tevékenységekben.

A miniszter visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a felvételek Oroszországból származnának. Ezt összeesküvés-elméletnek tartja. Mint mondta, a képeket saját elemzési célokra használják, és csak azokat hozzák nyilvánosságra, amelyek nem minősülnek bizalmasnak. A konkrét esetben a felvételek azt voltak hivatottak bizonyítani, hogy

a vezetéken nem látható egyértelmű, külső sérülés.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzetre reagált Robert Fico is. A kormányfő élesen bírálta az Európai Bizottság hozzáállását, amelyet – saját szavaival élve – „nevetségesnek” tart. Szerinte nem világos, hogy az uniós testület milyen szerepet tölt be a helyzet kezelésében, és hogy kinek az érdekeit képviseli. Fico azt a kérdést is felvetette, hogy

az Európai Bizottság az EU tagállamainak érdekeit helyezi-e előtérbe, vagy inkább az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó szempontokat.

A kormányfő egyúttal keményebb fellépést sürgetett Volodimir Zelenszkij irányába, és azt állította, hogy az Európai Unió döntéshozatalában Ukrajna befolyása túlságosan erős. Hozzátette: Szlovákia továbbra is azt szorgalmazza, hogy egy nemzetközi misszió vizsgálja ki a vezeték tényleges állapotát, és segítse annak mielőbbi helyreállítását.

Közben ismét napirendre került Szlovákia és az Európai Unió viszonya is. Tibor Gašpar, a pozsonyi parlament alelnöke arról beszélt, hogy az EU jövője bizonytalan, és szerinte akár az is elképzelhető, hogy az unió saját magától bomlik fel. Úgy fogalmazott: ebben az esetben nem is lenne szükség arra, hogy Szlovákia külön döntsön a kilépésről.

Tibor Gašpar szerint már most is láthatók az instabilitás jelei, például az úgynevezett többsebességes Európa koncepciójában. Ez azt jelentené, hogy az egyes tagállamok eltérő ütemben és mélységben vesznek részt az integrációban. A politikus attól tart, hogy Szlovákia egy alacsonyabb „sebességi fokozatba” kerülhetne.

Ezzel szemben több szlovák európai parlamenti képviselő nem tartja valószínűnek az Európai Unió felbomlását. Szerintük inkább az várható, hogy az unió működése és szerkezete változik meg a jövőben, alkalmazkodva az új politikai és gazdasági kihívásokhoz.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Rengetegen fogadták Vácon a miniszterelnököt

Donald Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni

Orbán Viktor: „Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is”

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

2026. április 10. 20:59
Rossz ómen a hadra fogható korú amerikai férfiaknak?
2026. április 10. 14:39
Lezárták a vizsgálatot: nem találtak bizonyítékot külföldi beavatkozásra Szlovákiában
