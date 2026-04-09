Barátság-kőolajvezeték: Szlovákia műholdfelvételt lobogtatva tagadja az „oroszozást”

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter elmondta: a Barátság vezetékről készült képek egy Ukrajna felett működő műholdról készültek, és azokat az állam hivatalos, szerződéses keretek között szerezte be. Hangsúlyozta, hogy a védelmi minisztérium rendszeresen vásárol műholdfelvételeket különböző cégektől, és ez bevett gyakorlat a védelmi és hírszerzési tevékenységekben.

A miniszter visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a felvételek Oroszországból származnának. Ezt összeesküvés-elméletnek tartja. Mint mondta, a képeket saját elemzési célokra használják, és csak azokat hozzák nyilvánosságra, amelyek nem minősülnek bizalmasnak. A konkrét esetben a felvételek azt voltak hivatottak bizonyítani, hogy

a vezetéken nem látható egyértelmű, külső sérülés.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzetre reagált Robert Fico is. A kormányfő élesen bírálta az Európai Bizottság hozzáállását, amelyet – saját szavaival élve – „nevetségesnek” tart. Szerinte nem világos, hogy az uniós testület milyen szerepet tölt be a helyzet kezelésében, és hogy kinek az érdekeit képviseli. Fico azt a kérdést is felvetette, hogy

az Európai Bizottság az EU tagállamainak érdekeit helyezi-e előtérbe, vagy inkább az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó szempontokat.

A kormányfő egyúttal keményebb fellépést sürgetett Volodimir Zelenszkij irányába, és azt állította, hogy az Európai Unió döntéshozatalában Ukrajna befolyása túlságosan erős. Hozzátette: Szlovákia továbbra is azt szorgalmazza, hogy egy nemzetközi misszió vizsgálja ki a vezeték tényleges állapotát, és segítse annak mielőbbi helyreállítását.

Közben ismét napirendre került Szlovákia és az Európai Unió viszonya is. Tibor Gašpar, a pozsonyi parlament alelnöke arról beszélt, hogy az EU jövője bizonytalan, és szerinte akár az is elképzelhető, hogy az unió saját magától bomlik fel. Úgy fogalmazott: ebben az esetben nem is lenne szükség arra, hogy Szlovákia külön döntsön a kilépésről.

Tibor Gašpar szerint már most is láthatók az instabilitás jelei, például az úgynevezett többsebességes Európa koncepciójában. Ez azt jelentené, hogy az egyes tagállamok eltérő ütemben és mélységben vesznek részt az integrációban. A politikus attól tart, hogy Szlovákia egy alacsonyabb „sebességi fokozatba” kerülhetne.

Ezzel szemben több szlovák európai parlamenti képviselő nem tartja valószínűnek az Európai Unió felbomlását. Szerintük inkább az várható, hogy az unió működése és szerkezete változik meg a jövőben, alkalmazkodva az új politikai és gazdasági kihívásokhoz.