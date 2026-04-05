Kilométereket gyalogoltak a magyar vonat utasai, miután leszállították őket a pótlóbuszról

Csak a szerb határig vitte a vonatpótló busz azokat az utasokat, akik pénteken Szegedről Szabadkára szerettek volna utazni – derül ki az RTL Híradó szombati riportjából, amelyből az Index készített összefoglalót.

Az esetről a híradó egyik nézője számolt be. Elmondása szerint Szegeden semmilyen tájékoztatást nem kaptak akik tovább utaztak volna. Később derült ki, hogy hiába várják a csatlakozást, pótlóbusszal viszik őket Szabadkára.

Azonban a busz a magyar–szerb határnál váratlanul megállt, az utasoknak pedig 3 kilométert kellett gyalogolniuk, mire beértek Horgosra, onnan pedig saját költségen kellett továbbmenniük.

A csatorna megkeresésére

a MÁV közölte, a fennakadást egy szerb vonat kisiklása okozta a szabadkai állomáson.

Az utasokat pedig azért tették le a határon, mert a mentesítő buszok az országhatáron belül közlekedhetnek. A környéken pedig nem volt olyan jármű amelynek lett volna nemzetközi engedélye. Az érintettek az ügyfélszolgálattól kérhetnek kártérítést.