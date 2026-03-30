ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
337.9
bux:
0
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Toroczkai László pártelnök beszédet mond a Mi Hazánk Mozgalom Elég a bûnözésbõl! címmel tartott vonulásos demonstrációján Kállón 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Elég a bűnözésből! címmel vonulásos demonstrációt tartott szombaton a Nógrád vármegyei Kállón a Mi Hazánk Mozgalom, ahol Toroczkai László pártelnök azt mondta, a képviselőjelöltjeik nem fognak visszalépni senki javára.

Több ezren vonultak szombat délután a Nógrád vármegyei Kálló főutcáján, ahol a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Mozgalom szervezett felvonulást. Toroczkai László pártelnök, a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje arról beszélt, hogy a párt nem csak a vármegyében, hanem az egész országban rendet tesz.

„Hogyha Magyarországon minden tisztességes honfitársunk a Mi Hazánk Mozgalom mellé áll, akkor mindenki ugyanarra számíthat, amire a Mi hazánkosok, mert ez valójában minden tisztességes honfitársunk, minden tisztességes magyar hazája. Össze kell végre fognunk, mindenhol Magyarország minden négyzetméterén meg kell üzennünk ezeknek az élősködő bűnözőknek, a piti tolvajoktól a szamurájkardos, fekete BMW-s gengsztereken át egészen a kormányig érő fehérgalléros bűnözőkig, mindegyiknek meg kell üzennünk, hogy

»vége, takarodó a börtönbe«, mert itt van a Mi Hazánk Mozgalom, amely ezt tényleg meg is fogja majd tenni”

– hangoztatta.

Toroczkai László jelezte, hogy a képviselőjelöltjeik nem fognak visszalépni senki javára, és arról is beszélt, hogy a településen atrocitás érte az egyik jelöltjüket.

„A Mi Hazánk Mozgalom azt tette, amit mindenhol teszünk, az ország minden pontján kampány van, megjelentek a helyi aktivistáink, megjelent a helyi jelöltünk, és rátámadtak a bűnözők. Mi megüzentük, hogy nem félünk senkitől. Ha egy valakit megtámadnak közülünk, ezren megyünk oda megvédeni. És végül meghátrált, nemcsak a bűnözők, a hatalom is, egyetlen egy Mi Hazánkhoz sem fog visszalépni sem a Fidesz, sem a Tisza Párt javára, mert éppen itt állunk a győzelem kapujában, ettől retteg annyira a Fidesz és a Tisza Párt, mert nem tudnak teljhatalomhoz jutni, ezért minden nap a Mi Hazánkról beszélnek most már, mert pontosan tudják, hogy mi fogunk rendet tenni ott, az Országgyűlésben, és igen, izzadni fog Orbán Viktor és Magyar Péter is két hét múlva” – fogalmazott a Mi Hazánk vezetője.

Az ellenzéki párt a kállói megmozdulást rendpárti tüntetésként hirdette meg, miután március 12-én néhány helyi roma lakos látványosan tiltakozott a településre érkező „Bűnvadászok” és Dócs Dávid Mi hazánkos politikus kampányeseménye ellen. A párt közleményben jelezte, hogy a Nógrád vármegyei településen bűnözői körök akadályozhatnak meg egy békés politikai fórumot és halálosan fenyegetnek meg országgyűlési és vármegyei képviselőket, aktivistákat. Hozzátették, a politikai nyomás hatására a rendőrség többször is betiltotta a kállói demonstrációt, a Kúria viszont nekik adott igazat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér

toroczkai lászló

mi hazánk

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás ért egy orosz várost és egy fontos kikötőt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a balti-tengeri fontos orosz kikötőt Uszty-Lugában, Oroszország egyik legnagyobb kőolajexport-központjában. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betelt a pohár a jegybanknál, súlyos pénzeket hajtottak be

A Magyar Nemzeti Bank jogszerűen hívta le a Szabadság téri székházának felújítását végző Raw Development Kft. több mint 3 milliárd forintos bankgaranciáját a több ezer kijavítatlan hiba miatt

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 08:30
Hatalmas összegű adományt kapott a Bethesda Gyermekkórház
2026. március 30. 08:02
Megújult a Pilis egyik legfontosabb erdei kerékpárútja
×
×