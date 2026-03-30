Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér

Több ezren vonultak szombat délután a Nógrád vármegyei Kálló főutcáján, ahol a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Mozgalom szervezett felvonulást. Toroczkai László pártelnök, a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje arról beszélt, hogy a párt nem csak a vármegyében, hanem az egész országban rendet tesz.

„Hogyha Magyarországon minden tisztességes honfitársunk a Mi Hazánk Mozgalom mellé áll, akkor mindenki ugyanarra számíthat, amire a Mi hazánkosok, mert ez valójában minden tisztességes honfitársunk, minden tisztességes magyar hazája. Össze kell végre fognunk, mindenhol Magyarország minden négyzetméterén meg kell üzennünk ezeknek az élősködő bűnözőknek, a piti tolvajoktól a szamurájkardos, fekete BMW-s gengsztereken át egészen a kormányig érő fehérgalléros bűnözőkig, mindegyiknek meg kell üzennünk, hogy

»vége, takarodó a börtönbe«, mert itt van a Mi Hazánk Mozgalom, amely ezt tényleg meg is fogja majd tenni”

– hangoztatta.

Toroczkai László jelezte, hogy a képviselőjelöltjeik nem fognak visszalépni senki javára, és arról is beszélt, hogy a településen atrocitás érte az egyik jelöltjüket.

„A Mi Hazánk Mozgalom azt tette, amit mindenhol teszünk, az ország minden pontján kampány van, megjelentek a helyi aktivistáink, megjelent a helyi jelöltünk, és rátámadtak a bűnözők. Mi megüzentük, hogy nem félünk senkitől. Ha egy valakit megtámadnak közülünk, ezren megyünk oda megvédeni. És végül meghátrált, nemcsak a bűnözők, a hatalom is, egyetlen egy Mi Hazánkhoz sem fog visszalépni sem a Fidesz, sem a Tisza Párt javára, mert éppen itt állunk a győzelem kapujában, ettől retteg annyira a Fidesz és a Tisza Párt, mert nem tudnak teljhatalomhoz jutni, ezért minden nap a Mi Hazánkról beszélnek most már, mert pontosan tudják, hogy mi fogunk rendet tenni ott, az Országgyűlésben, és igen, izzadni fog Orbán Viktor és Magyar Péter is két hét múlva” – fogalmazott a Mi Hazánk vezetője.

Az ellenzéki párt a kállói megmozdulást rendpárti tüntetésként hirdette meg, miután március 12-én néhány helyi roma lakos látványosan tiltakozott a településre érkező „Bűnvadászok” és Dócs Dávid Mi hazánkos politikus kampányeseménye ellen. A párt közleményben jelezte, hogy a Nógrád vármegyei településen bűnözői körök akadályozhatnak meg egy békés politikai fórumot és halálosan fenyegetnek meg országgyűlési és vármegyei képviselőket, aktivistákat. Hozzátették, a politikai nyomás hatására a rendőrség többször is betiltotta a kállói demonstrációt, a Kúria viszont nekik adott igazat.