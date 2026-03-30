Az önállósághoz próbálták hozzásegíteni a menekülteket a reformátusok

„Specifikus céljaink közé tartoztak az elmúlt 15 hónapban az önálló életvitelt és a befogadó országban való boldogulást segítő, szociális munkához kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit növelő kompetenciafejlesztés, interkulturális kompetenciák és kulturális tudatosság fejlesztése közösségi események és workshopok formájával, illetve a negyedik célunk a gyermekek iskolai beilleszkedésének és felzárkózásának támogatása volt” – mondta el a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány menekültügyi programjának vezetője, Veréb Kata.

A kérdésre, hogy általában honnan érkeztek, akik részt tudtak venni ebben a programban, elmondta: a legtöbben Ukrajnából, de voltak a programban Pakisztánból érkezett keresztény, üldözött menekült családok, gyermekek, és voltak Kolumbiából érkezett kliensek is.

„Talán a közösségi események töltötték a legnagyobb örömmel mind a gyerekeket, mind a felnőtteket, mind a kollégákat. Például voltak nyári táboraink, ahol a tábor elején a gyerekek nem ismerték egymást, a tábor végére pedig már egy igazi kis közösséggé alakultak. Volt idősklub, tinédzserklub, ahol szintén ugyanezt a folyamatot tudtuk végigkövetni” – tette hozzá.

A legnehezebb a nyelvi akadályok leküzdése volt.

„A program során három iskolában voltunk jelen. A magyart mint idegen nyelvet oktató tanárokkal segítettünk,

a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Gimnáziumában és Általános Iskolájában,

a Szent Anna Görögkatolikus Gimnáziumban, és

a Magyar–Ukrán Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

voltak jelen a kollégák. A felnőtt ügyfeleknél is ez volt tapasztalható, hogy nem azért nem tudnak mondjuk munkát találni maguknak, mert nem szeretnének, hanem borzasztóan lekorlátozódank a lehetőségek azáltal, hogy nincs megfelelő nyelvi tudásuk, a kollégák bármennyire is próbálnak segíteni, bármennyire is próbálják körbejárni a problémákat. Sokszor eljutottunk oda, hogy a nyelvi készségek fejlődése nagyon sokat segít a klienseknek abban, hogy jobban tudjanak boldogulni Magyarországon” – mondta el a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány menekültügyi programjának vezetője, Veréb Kata az InfoRádióban.