Refugees and immigrants looking for a new hope in life. Silhouette. Column of migrants passing through a tunnel. Abandon your lands for a better future. 3d rendering
Nyitókép: Getty Images

Az önállósághoz próbálták hozzásegíteni a menekülteket a reformátusok

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Leginkább Ukrajnából érkezett menekülteket támogatott a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány most záruló programja, de pakisztáni vagy kolumbiai családok is számíthattak a segítségre. A projektben fontos szerepet kapott a közösségépítés, a nyelvtanulás és a munkavállalás is.

„Specifikus céljaink közé tartoztak az elmúlt 15 hónapban az önálló életvitelt és a befogadó országban való boldogulást segítő, szociális munkához kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit növelő kompetenciafejlesztés, interkulturális kompetenciák és kulturális tudatosság fejlesztése közösségi események és workshopok formájával, illetve a negyedik célunk a gyermekek iskolai beilleszkedésének és felzárkózásának támogatása volt” – mondta el a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány menekültügyi programjának vezetője, Veréb Kata.

A kérdésre, hogy általában honnan érkeztek, akik részt tudtak venni ebben a programban, elmondta: a legtöbben Ukrajnából, de voltak a programban Pakisztánból érkezett keresztény, üldözött menekült családok, gyermekek, és voltak Kolumbiából érkezett kliensek is.

„Talán a közösségi események töltötték a legnagyobb örömmel mind a gyerekeket, mind a felnőtteket, mind a kollégákat. Például voltak nyári táboraink, ahol a tábor elején a gyerekek nem ismerték egymást, a tábor végére pedig már egy igazi kis közösséggé alakultak. Volt idősklub, tinédzserklub, ahol szintén ugyanezt a folyamatot tudtuk végigkövetni” – tette hozzá.

A legnehezebb a nyelvi akadályok leküzdése volt.

„A program során három iskolában voltunk jelen. A magyart mint idegen nyelvet oktató tanárokkal segítettünk,

  • a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Gimnáziumában és Általános Iskolájában,
  • a Szent Anna Görögkatolikus Gimnáziumban, és
  • a Magyar–Ukrán Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban

voltak jelen a kollégák. A felnőtt ügyfeleknél is ez volt tapasztalható, hogy nem azért nem tudnak mondjuk munkát találni maguknak, mert nem szeretnének, hanem borzasztóan lekorlátozódank a lehetőségek azáltal, hogy nincs megfelelő nyelvi tudásuk, a kollégák bármennyire is próbálnak segíteni, bármennyire is próbálják körbejárni a problémákat. Sokszor eljutottunk oda, hogy a nyelvi készségek fejlődése nagyon sokat segít a klienseknek abban, hogy jobban tudjanak boldogulni Magyarországon” – mondta el a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány menekültügyi programjának vezetője, Veréb Kata az InfoRádióban.

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
