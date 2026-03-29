Valamilyen okból ismét padlóra került a MÁV

Azt írták, Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok, a fennakadás valamennyi dél-balatoni vonalon közlekedő vonatot, így a Balaton- és Tópart InterCity-ket, a Déli parti InterRégiók járatait, a Székesfehérvár-Siófok személyvonatokat valamint a Fenyves sebesvonatok közlekedését is érinti.
Közölték, hogy az érintett szakaszon veszteglő vonatok várakoznak, a pótlóbuszok szervezése folyamatban van.
A társaság tájékoztatása szerint a hibát áramellátási zavar okozza, aminek elhárítása a kora délelőtti órákig is elhúzódhat.
Az Aranyvonat
Vas vármegyében elsőként Celldömölk vasútállomásán nézhették meg idén az Aranyvonatot, amely Szent István király ereklyéjének, a Szent Jobbnak, valamint a Szent Koronának a másolatát szállítja; a szerelvényt ünnepi műsorral és nagyszámú érdeklődővel fogadták szombat délelőtt.
A 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgiaszerelvény negyed tíz körül érkezett meg az állomásra, ahol a Savaria Rézfúvós Együttes előadása köszöntötte a látogatókat. Az érdeklődők a peronról, koronaőrök felügyelete mellett tekinthették meg a speciálisan kialakított kocsiban elhelyezett nemzeti ereklyéket - szűmolt be a helyi lap.
Az eseményen ünnepi beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki emlékeztetett: az eredeti Aranyvonat 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján indult országjáró útra Huszár Károly egykori miniszterelnök kezdeményezésére. A képviselő hangsúlyozott: a szerelvény a nemzeti összetartozás és az ezeréves magyarság szimbóluma, amelynek vasi útvonala olyan történelmi helyszíneket érint, mint Sárvár, Vép, Kőszeg, Gencsapáti és Bük.
Fehér László, Celldömölk polgármestere beszédében felidézte a város vasutas múltját, és kitért a turisztikai fejlesztési tervekre is. A városvezető kifejtette: céljuk az egykori ipari vágány felújítása, hogy a jövőben a nosztalgiaszerelvények közvetlenül a Ság-hegy lábához, a Vulkán Parkhoz is kijuthassanak.