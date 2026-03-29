Valamilyen okból ismét padlóra került a MÁV

Azt írták, Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok, a fennakadás valamennyi dél-balatoni vonalon közlekedő vonatot, így a Balaton- és Tópart InterCity-ket, a Déli parti InterRégiók járatait, a Székesfehérvár-Siófok személyvonatokat valamint a Fenyves sebesvonatok közlekedését is érinti.

Közölték, hogy az érintett szakaszon veszteglő vonatok várakoznak, a pótlóbuszok szervezése folyamatban van.

A társaság tájékoztatása szerint a hibát áramellátási zavar okozza, aminek elhárítása a kora délelőtti órákig is elhúzódhat.

További fennakadások A szlovák vasúttársaság tájékoztatása szerint a Breclav, valamint közvetlen kocsikkal Berlin, Prága felől érkező, Vácról menetrend szerint 8:00-kor Budapestre továbbinduló Metropol EuroNight (EN 477) 40-45 perces késéssel várható a magyarországi szakaszra. A szerb vasút tájékoztatása alapján nem közlekedik a Röszkéről 7:08-kor Szegedre továbbinduló személyvonat (7301), ezért 7:20 körül pótlóbusz indul Röszkéről Szegedre. Az osztrák vasúttársaság tájékoztatása szerint a Salzburg, valamint közvetlen kocsikkal Zürich, Stuttgart felől érkező, Hegyeshalomból 7:28-kor a Keleti pályaudvarra továbbinduló Kálmán Imre EuroNight (EN 463) 40-45 perces késéssel várható a határállomásra, a magyarországi szakaszra.

Az Ungvárról Bécsbe tartó, Záhonyból menetrend szerint 9:35-kor továbbinduló Tisza-Szamos EuroCity (EC 146) késéssel várható a magyarországi szakaszra.



A Szegedről 9:04-kor Szabadkára induló személyvonat (7302) helyett a magyarországi szakaszon, Szeged és Röszke között pótlóbusz közlekedik..



A Röszke – Szeged pótlóbusz megállóhelyei: Röszke vasútállomás

Szeged, Gárdonyi Géza utca (VOLÁN)

Szeged, vasútállomás (VOLÁN)

Az Aranyvonat

Vas vármegyében elsőként Celldömölk vasútállomásán nézhették meg idén az Aranyvonatot, amely Szent István király ereklyéjének, a Szent Jobbnak, valamint a Szent Koronának a másolatát szállítja; a szerelvényt ünnepi műsorral és nagyszámú érdeklődővel fogadták szombat délelőtt.

A 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgiaszerelvény negyed tíz körül érkezett meg az állomásra, ahol a Savaria Rézfúvós Együttes előadása köszöntötte a látogatókat. Az érdeklődők a peronról, koronaőrök felügyelete mellett tekinthették meg a speciálisan kialakított kocsiban elhelyezett nemzeti ereklyéket - szűmolt be a helyi lap.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki emlékeztetett: az eredeti Aranyvonat 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján indult országjáró útra Huszár Károly egykori miniszterelnök kezdeményezésére. A képviselő hangsúlyozott: a szerelvény a nemzeti összetartozás és az ezeréves magyarság szimbóluma, amelynek vasi útvonala olyan történelmi helyszíneket érint, mint Sárvár, Vép, Kőszeg, Gencsapáti és Bük.

Fehér László, Celldömölk polgármestere beszédében felidézte a város vasutas múltját, és kitért a turisztikai fejlesztési tervekre is. A városvezető kifejtette: céljuk az egykori ipari vágány felújítása, hogy a jövőben a nosztalgiaszerelvények közvetlenül a Ság-hegy lábához, a Vulkán Parkhoz is kijuthassanak.