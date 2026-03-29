2026. március 29. vasárnap Auguszta
A drónnal készített felvételen két retró festésű M44-es BoBó dízelmozdony vontatta személyvonat halad a MÁV balatoni retró hétvégéjén Balatongyöröknél 2024. július 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Valamilyen okból ismét padlóra került a MÁV

Infostart

A központi forgalomirányító berendezés üzemzavara miatt jelentősen hosszabb eljutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a dél-balatoni vasútvonalon a reggeli és délelőtti órákban - tájékoztatott honlapján a MÁV vasárnap reggel.

Azt írták, Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok, a fennakadás valamennyi dél-balatoni vonalon közlekedő vonatot, így a Balaton- és Tópart InterCity-ket, a Déli parti InterRégiók járatait, a Székesfehérvár-Siófok személyvonatokat valamint a Fenyves sebesvonatok közlekedését is érinti.

Közölték, hogy az érintett szakaszon veszteglő vonatok várakoznak, a pótlóbuszok szervezése folyamatban van.

A társaság tájékoztatása szerint a hibát áramellátási zavar okozza, aminek elhárítása a kora délelőtti órákig is elhúzódhat.

Az Aranyvonat

Vas vármegyében elsőként Celldömölk vasútállomásán nézhették meg idén az Aranyvonatot, amely Szent István király ereklyéjének, a Szent Jobbnak, valamint a Szent Koronának a másolatát szállítja; a szerelvényt ünnepi műsorral és nagyszámú érdeklődővel fogadták szombat délelőtt.

A 424-es gőzmozdony által vontatott nosztalgiaszerelvény negyed tíz körül érkezett meg az állomásra, ahol a Savaria Rézfúvós Együttes előadása köszöntötte a látogatókat. Az érdeklődők a peronról, koronaőrök felügyelete mellett tekinthették meg a speciálisan kialakított kocsiban elhelyezett nemzeti ereklyéket - szűmolt be a helyi lap.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő, aki emlékeztetett: az eredeti Aranyvonat 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján indult országjáró útra Huszár Károly egykori miniszterelnök kezdeményezésére. A képviselő hangsúlyozott: a szerelvény a nemzeti összetartozás és az ezeréves magyarság szimbóluma, amelynek vasi útvonala olyan történelmi helyszíneket érint, mint Sárvár, Vép, Kőszeg, Gencsapáti és Bük.

Fehér László, Celldömölk polgármestere beszédében felidézte a város vasutas múltját, és kitért a turisztikai fejlesztési tervekre is. A városvezető kifejtette: céljuk az egykori ipari vágány felújítása, hogy a jövőben a nosztalgiaszerelvények közvetlenül a Ság-hegy lábához, a Vulkán Parkhoz is kijuthassanak.

A Balaton szabályozott vízszintje a nyári időszakban általában 120 centiméter, de az előzetes számítások szerint ezt idén nem éri el a tó, melynek jelenleg 89 centiméteres az átlagos vízállása – mondta az InfoRádióban Bíró Tibor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője figyelmeztetett: nem olyan sokára akár nullás vízállásra is lehet számítani, ami ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt komoly problémákat okozhat.
 

Hóvihar tombol a Balkánon, félelmetes képek érkeztek

Az alaposan átrajzolt, Csepelhez kötődő budapesti 9-es egyéni választókerületben a csatát már háromszor is megvívó duó helyett most új páros küzd meg a győzelemért: a Fidesz Németh Szilárd helyett Király Nórát indítja, míg a körzetet háromszor is megnyerő ellenzéki Szabó Szabolcs visszalépett, így esélye nyílt a tiszás Kátai-Németh Vilmosnak.
 

Kémügy, rágalmazás, megoldás - itt a szombati választási szócsata összefoglalója

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
A német vegyipar legnagyobb vállalatai jelentős áremeléseket jelentettek be, miután az iráni háború nyomán megugró energiaárak újabb súlyos csapást mértek az amúgy is gyengélkedő ágazatra. Ez a lépés jelentősen felgyorsíthatja Európa legnagyobb gazdaságának dezindusztrializációját - írta a Financial Times.

Ezzel az a kimondott célja, hogy bővítse az Egyesült Államok szárazföldi területét is elérni képes fegyverarzenálját.

The US says 3,500 personnel have arrived in the region with USS Tripoli, while Israel says it has targeted command centres in Tehran.

2026. március 29. 10:52
Csömörön beavatkoztak a választási plakátharcba
2026. március 29. 10:03
Hiába esett sok hó a télen, drámai szintre csökkenhet a nyári szezonra a Balaton vízszintje
