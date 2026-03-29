Nagyot hibázott a MÁV, mindenkinek fizetnek, Vitézy Dávid újra nekiment Lázár Jánosnak

A társaság azt írta, a vasárnapi óraátállítás követő első néhány órában informatikai hiba miatt pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést jelzett a MÁV-csoport utastájékoztatási rendszere. Ezért olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akiknek a járata pontosan vagy 20 percnél kisebb késéssel érkezett a célállomásra.

A közleményben hozzátették, hogy a hibát a MÁV-csoport szakemberei a vasárnap délelőtti órákban elhárították és a késési biztosítás rendszere azóta újra a valós adatok alapján működik.

Csepreghy Nándor, az állami tulajdonost képviselő Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkárának utasítására azoknak az utasoknak,

akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nincs tennivalójuk,

az összeget nem kell visszautalniuk a MÁV-csoport számlájára - írták.

Az esetről posztolt Vitázy Dávid is. A fővárosi képviselő azt írja közösségi oldalán: „Nem, nem az összes vonat késik egy órát, csak a Lázárék megrendelésére 1,8 milliárd forintért (!) a kedvenc informatikai beszállítóik által kifejlesztett MÁV Plusz feledkezett meg az óraátállításról.”

A MÁV a vasárnap reggeli dél-balatoni vasútvonalon egy biztosítóberendezés hibája okozta fennakadás kapcsán arról tájékoztatott, hogy az informatikai hiba nyomán az utasok nem kapták vissza automatikusan a jegyár felét. Ezt az érintetteknek legkésőbb hétfőig visszatéríti a MÁV-csoport.