ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MÁV

Nagyot hibázott a MÁV, mindenkinek fizetnek, Vitézy Dávid újra nekiment Lázár Jánosnak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Senkinek nem kell visszautalnia az informatikai hiba miatt tévesen kifizetett késési biztosítást - közölte vasárnap a MÁV.

A társaság azt írta, a vasárnapi óraátállítás követő első néhány órában informatikai hiba miatt pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést jelzett a MÁV-csoport utastájékoztatási rendszere. Ezért olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akiknek a járata pontosan vagy 20 percnél kisebb késéssel érkezett a célállomásra.

A közleményben hozzátették, hogy a hibát a MÁV-csoport szakemberei a vasárnap délelőtti órákban elhárították és a késési biztosítás rendszere azóta újra a valós adatok alapján működik.

Csepreghy Nándor, az állami tulajdonost képviselő Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkárának utasítására azoknak az utasoknak,

akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nincs tennivalójuk,

az összeget nem kell visszautalniuk a MÁV-csoport számlájára - írták.

Az esetről posztolt Vitázy Dávid is. A fővárosi képviselő azt írja közösségi oldalán: „Nem, nem az összes vonat késik egy órát, csak a Lázárék megrendelésére 1,8 milliárd forintért (!) a kedvenc informatikai beszállítóik által kifejlesztett MÁV Plusz feledkezett meg az óraátállításról.”

A MÁV a vasárnap reggeli dél-balatoni vasútvonalon egy biztosítóberendezés hibája okozta fennakadás kapcsán arról tájékoztatott, hogy az informatikai hiba nyomán az utasok nem kapták vissza automatikusan a jegyár felét. Ezt az érintetteknek legkésőbb hétfőig visszatéríti a MÁV-csoport.

informatika

máv

jegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Komoly kihívás a fiataloknak megszabadulni az okoseszközök dopaminlöketeitől

Egy középiskolásnak naponta átlagosan 8 óra 39 perc a képernyőhasználati ideje, ami azt jelenti, hogy az ébren töltött idejének mintegy 60 százalékát valamilyen kütyü nyomkodásával vagy audiovizuális tartalmak nézésével tölti – mondta az InfoRádióban Pöltl Ákos. A családbiztonsági szakértő figyelmeztetett: a folyamatosan érkező ingerek (videók, posztok, kommentek, reakciók) újabb és újabb dopaminlöketet adnak, így bármikor kialakulhat a függőség.

fico
Szlovákia megfenyegette Brüsszelt

Szlovákia megvétózza az Oroszország elleni következő uniós szankciós csomagot – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök.
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magas árat fizet a lakosság a háborúért: nagyot ugrott a benzin ára a kutakon az Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban néhány napig tartó minimális csökkenés után vasárnap 3,98 dollárra emelkedett a benzin gallononként (3,785 liter) átlagára - áll az amerikai autószövetség (AAA) honlapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan gyanútlanul beszedik, amit a háziorvos felír: valójában ez szabadítja ránk a kivédhetetlen szuperbaktériumokat

Ha nem változtatunk a jelenlegi antibiotikum-használati szokásainkon, 2050-re évente akár tízmillió ember halálát is okozhatják a multirezisztens kórokozók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 13:34
Tombol a szél a Balatonnál, ennek fele sem tréfa
2026. március 29. 13:10
Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő
×
×