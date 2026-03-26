2026. március 26. csütörtök Emánuel
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. március 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány – Kormányinfó percről percre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormánszóvivő tájékoztatja a nyilvánosságot a szerdai kormányülés döntéseiről. Ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk percről percre!

2026.03.26. 10:10

Titkosszolgálati beavatkozás

Gulyás Gergely: egyre több ukrán kém bukik le az országban. Az első Panyi Szabolcs. Saját hazája ellen, idegen országgal együttműködve kémkedett. Az igazságügyi miniszter készíti el a szakértői véleményt. Kémkedés miatt teszünk feljelentést. A következő két kém a Tisza Párt informatikusa. A két szakma fedőtevékenység volt. A két informatikus kémet külföldön képezték ki, ki-bejárkálnak az ukrán követségre, követségről. Eszközeiket lefoglalták, illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek. Fel kell tárni a kémtevékenységet. A kémkedés motivációját nem ismerjük. A jelenlegi helyzetben mindenki figyelmét arra hívjuk fel, hogy a kémkedés idegen állam beavatkozási kísérlete a választások előtt. Annak ellenére, hogy kampányban vélemények ütköznek, ettől még az alapvető kérdésekben egyetértés kell, hogy legyen, ilyen a szuverenitás és a nemzetbiztonság.

2026.03.26. 10:05

Kezdünk!

A szerdai kormányülés részleteiről Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormánszóvivő tesz bejelentéseket.

Várható témák:

  • energiahelyzet (Barátság, üzemanyag, gáz)
  • titkosszolgálati ügyek, olvasatok
  • választás 2026
  • gazdasági helyzet
  • árrésstop, védett árak.

Tartson velünk percről percre!

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

A G7-csoport pénzügyminiszterei, jegybankelnökei és energiaügyi miniszterei a jövő heti találkozójukon a stratégiai olajtartalékok felszabadításáról tárgyalnak – jelentette be Serge Papin francia kereskedelmi miniszter.

A mostani bankjegy- és érmerendszer az IMF által ajánlott számítási metódus szerint is nehezen követi a valós pénzhasználati igényeket.

The president says if Iran admits to talks "they'll be killed by their own people". Meanwhile, attacks on Iran and Lebanon continue, while two people are killed by debris in Abu Dhabi.

