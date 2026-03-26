Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány – Kormányinfó percről percre

2026.03.26. 10:10

Titkosszolgálati beavatkozás

Gulyás Gergely: egyre több ukrán kém bukik le az országban. Az első Panyi Szabolcs. Saját hazája ellen, idegen országgal együttműködve kémkedett. Az igazságügyi miniszter készíti el a szakértői véleményt. Kémkedés miatt teszünk feljelentést. A következő két kém a Tisza Párt informatikusa. A két szakma fedőtevékenység volt. A két informatikus kémet külföldön képezték ki, ki-bejárkálnak az ukrán követségre, követségről. Eszközeiket lefoglalták, illegális kémszoftver beszerzésére is kísérletet tettek. Fel kell tárni a kémtevékenységet. A kémkedés motivációját nem ismerjük. A jelenlegi helyzetben mindenki figyelmét arra hívjuk fel, hogy a kémkedés idegen állam beavatkozási kísérlete a választások előtt. Annak ellenére, hogy kampányban vélemények ütköznek, ettől még az alapvető kérdésekben egyetértés kell, hogy legyen, ilyen a szuverenitás és a nemzetbiztonság.