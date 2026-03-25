2026. március 25. szerda Irén, Írisz
A Levelek Orbán Viktorhoz címû kötet a bemutatóján a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 24-én. A Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált, az 1998 és 2025 közötti idõszakot felölelõ könyv mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, mûvész és sportoló levelét tartalmazza.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Így látják Orbán Viktort a világ szereplői – 60 ezer levélből válogattak

Infostart / MTI

Mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, művész és sportoló levelét tartalmazza a Levelek Orbán Viktorhoz című kötet, amelyet kedden mutattak be Budapesten.

Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált könyvet méltatva azt mondta, hogy az 1998 és 2025 közötti időszakot felölelő kötet nagy történelmi utazásra hív. Erre az utazásra pedig Orbán Viktor miniszterelnök 15 millió magyart vitt magával.

A kiadvány lapozgatásával láthatjuk azt a hatalmas utat, amelyet Magyarország és az Európai Unió (EU) az elmúlt 27 évben megtett. Egyben azt az ívet is, hogy mivé vált az egykor nemzetek Európájaként létező EU az elmúlt csaknem három évtizedben.

Közlése szerint a kötet az öt kormányzati ciklus mentén öt részre osztható. Az első az euroatlanti csatlakozás felé vezető utat, a második az alaptörvény elfogadását, a harmadik pedig a migrációs válság kezelését jellemzi. A negyedik a kreativitásról szól, az ötödiket pedig az orosz–ukrán háború teremtette helyzet határozza meg.

Budapest, 2026. március 24. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora beszédet mond a Levelek Orbán Viktorhoz címû kötet bemutatóján a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 24-én. A Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált, az 1998 és 2025 közötti idõszakot felölelõ könyv mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, mûvész és sportoló levelét tartalmazza. MTI/Lakatos Péter
Budapest, 2026. március 24. Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora beszédet mond a Levelek Orbán Viktorhoz címû kötet bemutatóján a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 24-én. A Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált, az 1998 és 2025 közötti idõszakot felölelõ könyv mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, mûvész és sportoló levelét tartalmazza. MTI/Lakatos Péter

A levélírók a többi között dinamikus vezetőnek, államférfinak, valódi vezetőnek nevezik Orbán Viktort, de van, aki törzsi harcosként jellemzi – mondta Deli Gergely.

Gorácz Anikó, a Hitel Kiadó ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy mintegy 60 ezer levélből választották ki azokat a dokumentumokat, amelyek a kötetbe kerültek. Azokat szemelték ki, amelyek a jövő nemzedékei számára is tanulságként szolgálnak. Visszarántják az olvasót a megírásuk pillanatába, és sokszor többet tudhatunk meg belőlük a korról, mint a tankönyvekből.

Felidézte, hogy a kötetben helyet kapott II. János Pál pápának 2001-ben a béke világnapján Orbán Viktornak írt levele, amely ma aktuálisabb, mint valaha.

Budapest, 2026. március 24. Gorácz Anikó, a Hitel Kiadó ügyvezetõ igazgatója beszédet mond a Levelek Orbán Viktorhoz címû kötet bemutatóján a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 24-én. A Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált, az 1998 és 2025 közötti idõszakot felölelõ könyv mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, mûvész és sportoló levelét tartalmazza. MTI/Lakatos Péter
Budapest, 2026. március 24. Gorácz Anikó, a Hitel Kiadó ügyvezetõ igazgatója beszédet mond a Levelek Orbán Viktorhoz címû kötet bemutatóján a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 24-én. A Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált, az 1998 és 2025 közötti idõszakot felölelõ könyv mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, mûvész és sportoló levelét tartalmazza. MTI/Lakatos Péter

A bemutatót követő pódiumbeszélgetésen Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár azt mondta: a levelekből kitűnik, hogy egy nemzetközileg elismert államférfi vezeti Magyarországot.

Kiemelte: a jó politikust a konfliktusok felvállalása jellemzi, ám ezt nem önmagukért, hanem a nemzeti érdek által vezetve vállalják fel. Az EU-tagság nem azt jelenti, hogy bólogatnunk kell mindenre, amit az Európai Bizottság mond, hanem azt, hogy a nemzeti érdeket sikerüljön összehangolni az európai áramlatokkal – vélekedett.

Brüsszelben mindenki elismeri, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kiválóan érvel emellett. Hiszen a konfliktus akkor építő, ha a csatákat meg tudjuk nyerni, márpedig Orbán Viktor mögött sok a megnyert csata, és ezért tisztelik – tette hozzá.

Szerinte Orbán Viktor megtalálta azt az egyensúlyt, amellyel a magyar emberek többsége egyetért. Ez belföldön stabilitást ad, külföldön tiszteletet ébreszt, amit kár volna elherdálni.

Nagy Andor, a miniszterelnök korábbi kabinetfőnöke, volt nagykövet felelevenítette, hogy sok levélíróval személyes jó kapcsolatban állt a kormányfő, és sok olyan levél született, ami megköszön valamit, a figyelmet, vagy egy beszélgetést. Ebből is látszik, hogy miközben Orbán Viktor harcosnak tűnik, valójában nagyon érzékeny ember.

Budapest, 2026. március 24. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezetõ államtitkár (k), Nagy Andor, a miniszterelnök korábbi kabinetfõnöke, volt nagykövet (b) és Heil Kristóf Mihály jogtörténész, a kötet szerkesztõje, a beszélgetés vezetõje (j) pódiumbeszélgetésen a Levelek Orbán Viktorhoz címû kötet bemutatóján a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 24-én. A Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált, az 1998 és 2025 közötti idõszakot felölelõ könyv mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, mûvész és sportoló levelét tartalmazza. MTI/Lakatos Péter
Budapest, 2026. március 24. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezetõ államtitkár (k), Nagy Andor, a miniszterelnök korábbi kabinetfõnöke, volt nagykövet (b) és Heil Kristóf Mihály jogtörténész, a kötet szerkesztõje, a beszélgetés vezetõje (j) pódiumbeszélgetésen a Levelek Orbán Viktorhoz címû kötet bemutatóján a Lónyay-Hatvany-villában 2026. március 24-én. A Hitel Kiadó és a Batthyány Lajos Alapítvány gondozásában megjelent, képekkel gazdagon illusztrált, az 1998 és 2025 közötti idõszakot felölelõ könyv mintegy száz politikus, közéleti személy, tudós, mûvész és sportoló levelét tartalmazza. MTI/Lakatos Péter

A továbbiakban figyelmeztetett arra, hogy minden államférfi politikus, ám nem minden politikus válik államférfivá. Orbán Viktor esetében a NATO-tagság elnyerését, az alkotmányozást, a határon túli magyarok állampolgárságának megadását lehetne említeni államférfiúi eredményként, ám a migrációs válság kezelése tette igazán államférfivá.

Egy józan ember volt akkor Európában, és történelmileg neki lett igaza – fogalmazott.

Orbán Viktor soha nem azt mondja, hogy előre, hanem azt, hogy utánam! Ilyen egy jó vezető – hangoztatta ki Nagy Andor.

A kötetet Heil Kristóf Mihály jogtörténész szerkesztette.

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Nem kell mennyiségi korlátozásokra számítani a hazai benzinkutakon – mondta az InfoRádióban Bujdos Eszter. A holtankoljak.hu ügyvezetője ugyanakkor nem számít arra, hogy a nemzetközi olajárak visszatérnek a tavalyi szintre, miközben az orosz olaj is egyre drágább lesz.
 

Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük

Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük

A SARS-CoV-2 vírus a 2019-es megjelenése óta gyors evolúción ment keresztül. Egy friss kutatás szerint azonban a változások végig szűk genetikai keretek között maradtak. A Genome Biology and Evolution folyóiratban megjelent tanulmány arra jutott, hogy a vírus tüskefehérjéjének strukturális korlátai érdemben nem változtak a pandémia során - jelentette a phys.org.

Csendben hízik több millió ember adóssága: súlyos vagyonokat buknak, akik nem lépnek időben

Csendben hízik több millió ember adóssága: súlyos vagyonokat buknak, akik nem lépnek időben

A SAVE program megszűnése után az adósok tartozása újra kamatozik, miközben sokan még mindig a rendszerben ragadtak.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

As reports suggest the US may be preparing to send some ground troops to Iran, Donald Trump insists talks with Iran continue - claiming they have given the US "a very big present".

