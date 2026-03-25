2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Tóth László postai dolgozó egy gázfogyasztást mérő óra állását rögzíti a leolvasó készülékkel Debrecenben 2013. február 7-én. Idén február 1-jétől a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik a gázmérők leolvasását a Tiszántúli Gázszolgáltató (Tigáz) Zrt. szolgáltatási területén.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Érkeznek a januári rezsistop kedvezményes számlái

Infostart / MTI

Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt – közölte az energiaszolgáltató.

A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon. A rezsistop-kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a „Támogatás, túlfizetés” soron található.

Az MVM ismertette: néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop-kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják kézhez azokat.

Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználónak állít ki számlát.

A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, akkor a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop-kedvezmény. Ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett, most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság. Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM.

Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan – jelezte az energiaszolgáltató.

Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldi ügyfeleinek. Márciusban a megszokott rend szerint egy gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége.

Aki a rezsistop-kedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie. A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a „Támogatás” soron azoknál az ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént – írta az MVM.

Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of war damages and reparations.

