Drogkutató Intézet: a kábítószerekkel kapcsolatos hanganyagok súlyos kérdéseket vetnek fel a közélet integritásával kapcsolatban

A Mandiner beszámolói szerint hangfelvételek vannak arról, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelinnel beszélget, és egy ponton LSD-ről beszél, míg egy másikon a politikus sok kokaint említ, ezen a felvételen állítólag még Hanzel Henrik milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere hangja is hallható.

A témával kapcsolatban közleményt adott ki a Drogkutató Intézet, amely szerint a hangfelvételek súlyos kérdéseket vetnek fel a közélet integritásával kapcsolatban.

„Amennyiben egy kormányozni vágyó politikus maga is érintett a drogfogyasztásban, az nem csupán személyes életviteli kérdés: komoly közegészségügyi, társadalmi és nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet. Egy ilyen háttérrel rendelkező döntéshozó esetében joggal merül fel a kérdés, hogy mennyire lenne képes következetesen fellépni a kábítószer-terjedéssel szemben, illetve mennyire válhat kiszolgáltatottá külső nyomásgyakorlásnak vagy zsarolásnak” – írta a szervezet, hozzátéve, hogy a kialakult helyzet túlmutat egy egyszerű botrányon, az ország jövőbeli drogpolitikájának irányát és a közélet hitelességét érintő problémává válhat.

Egy ország drogpolitikája nem pusztán egészségügyi kérdés, hanem társadalompolitikai és olykor nemzetbiztonsági jelentőségű ügy is. Az elmúlt években több nyugati állam a drogliberalizáció irányába mozdult el, azonban a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kábítószer-fogyasztás növekedése számos helyen katasztrofális társadalmi problémákat eredményezett: drasztikusan túlterhelt egészségügyi ellátórendszert, a függőséggel küzdők számának növekedését, valamint a bűnügyi mutatók emelkedését és a feketepiac bővülését.

„A szakpolitikai vitákban gyakran megjelenő érvelés szerint a dekriminalizáció vagy a legalizáció csökkentheti a büntetőjogi terheket és szabályozott keretek közé terelheti a fogyasztást, ugyanakkor több nemzetközi példa is azt mutatja, hogy a liberalizációs lépések komplex és sokszor nehezen kontrollálható társadalmi következményekkel járhatnak” – emelték ki.

A Drogkutató Intézet szerint az ilyen helyzetek további kockázatot is hordozhatnak: a tiltott szerek használata potenciálisan zsarolhatósághoz vezethet, amely egy politikus esetében nemzetbiztonsági szempontból is problémás lehet. Egy állam szuverenitása és önálló mozgástere sérülhet, ha olyan személyek kerülnek kulcspozícióba, akik drogfogyasztóként maguk is „foghatóvá” válnak.