2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Nyitókép: Pixabay

Drogkutató Intézet: a kábítószerekkel kapcsolatos hanganyagok súlyos kérdéseket vetnek fel a közélet integritásával kapcsolatban

Infostart

A Drogkutató Intézet hangsúlyozza: a döntéshozók személyes példamutatása, a következetes drogellenes politika és a megelőzés erősítése alapvető feltétele annak, hogy Magyarország elkerülje azokat a társadalmi és egészségügyi válságokat, amelyek más országokban már komoly kihívást jelentenek.

A Mandiner beszámolói szerint hangfelvételek vannak arról, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelinnel beszélget, és egy ponton LSD-ről beszél, míg egy másikon a politikus sok kokaint említ, ezen a felvételen állítólag még Hanzel Henrik milliárdos vállalkozó, Magyar Péter bizalmi embere hangja is hallható.

A témával kapcsolatban közleményt adott ki a Drogkutató Intézet, amely szerint a hangfelvételek súlyos kérdéseket vetnek fel a közélet integritásával kapcsolatban.

„Amennyiben egy kormányozni vágyó politikus maga is érintett a drogfogyasztásban, az nem csupán személyes életviteli kérdés: komoly közegészségügyi, társadalmi és nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet. Egy ilyen háttérrel rendelkező döntéshozó esetében joggal merül fel a kérdés, hogy mennyire lenne képes következetesen fellépni a kábítószer-terjedéssel szemben, illetve mennyire válhat kiszolgáltatottá külső nyomásgyakorlásnak vagy zsarolásnak” – írta a szervezet, hozzátéve, hogy a kialakult helyzet túlmutat egy egyszerű botrányon, az ország jövőbeli drogpolitikájának irányát és a közélet hitelességét érintő problémává válhat.

Egy ország drogpolitikája nem pusztán egészségügyi kérdés, hanem társadalompolitikai és olykor nemzetbiztonsági jelentőségű ügy is. Az elmúlt években több nyugati állam a drogliberalizáció irányába mozdult el, azonban a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kábítószer-fogyasztás növekedése számos helyen katasztrofális társadalmi problémákat eredményezett: drasztikusan túlterhelt egészségügyi ellátórendszert, a függőséggel küzdők számának növekedését, valamint a bűnügyi mutatók emelkedését és a feketepiac bővülését.

„A szakpolitikai vitákban gyakran megjelenő érvelés szerint a dekriminalizáció vagy a legalizáció csökkentheti a büntetőjogi terheket és szabályozott keretek közé terelheti a fogyasztást, ugyanakkor több nemzetközi példa is azt mutatja, hogy a liberalizációs lépések komplex és sokszor nehezen kontrollálható társadalmi következményekkel járhatnak” – emelték ki.

A Drogkutató Intézet szerint az ilyen helyzetek további kockázatot is hordozhatnak: a tiltott szerek használata potenciálisan zsarolhatósághoz vezethet, amely egy politikus esetében nemzetbiztonsági szempontból is problémás lehet. Egy állam szuverenitása és önálló mozgástere sérülhet, ha olyan személyek kerülnek kulcspozícióba, akik drogfogyasztóként maguk is „foghatóvá” válnak.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Dúró Dóra az Arénában: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat

A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Toroczkai László: nem álmodozom miniszteri tárcákról, szakértői kormányzásban, alkotmányozó nemzetgyűlésnek is partner lennék

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát

Ukrajna felkészült arra az esetre, ha Budapest leállítaná az országba irányuló gáztranzitot - közölte Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. Kijev szerint egy ilyen lépés elsősorban Magyarországnak okozna gazdasági kárt. Ukrajna ugyanis alternatív útvonalakon keresztül továbbra is képes lenne európai földgázt importálni - írta a RBC Ukraine.

Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany

Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

The verdict marks the end of a five-week trial on the addictive nature of social media platforms.

Oktatási intézmények százaiba rögvest bevezetik a mesterséges intelligenciát
MÁV-vezér: ez a jövő
