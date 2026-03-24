Brutális képek a hatalmas magyar nádastűzről – videó

Égett a nádas Egyek külterületén hétfőn késő délután – számolt be róla a Tiszafüred és környékén lévő balesetek/tűzesetek elnevezésű Facebook-csoport.

A délutáni tüzekhez a a tiszafüredi hivatásos, az egyeki önkormányzati és a tiszabábolnai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik megfékezték a lángokat.

Este aztán újabb tüzek ütöttek ki a település külterületén, ezeket a a tiszafüredi hivatásos és az egyeki önkormányzati tűzoltók fékezték meg.

A Tiszafüred Időjárás YouTube-csatorna videót is megosztott a hétfői tüzekről és az oltásukról: