Életveszély a Balatonnál

A Berzsenyi utcában március 24-én megkezdődik a veszélyes fák kivágása – olvasható Balatonszárszó közösségi oldalán.

Az önkormányzat közlése szerint azelmúlt években több alkalommal történt az adott utcában káresemény, valamint olyan szerencsésebb esetre is volt példa, hogy a katasztrófavédelemnek kellett az úttestről eltávolítani a szèl által kicsavart fát.

Miután egyre sűrűbben sérültek a kerékpárút mellett található fák, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy hivatalos szakértővel megvizsgáltatja a Berzsenyi utca fáit. Ez alapján kifejezetten veszélyesnek és kivágandónak ítéltek 26 db elöregedett, súlyos fertőzöttségű fát.

Az önkormányzat felelőssége, hogy a személy-és vagyoni kárt megelőzendő kezdjék meg a veszélyes fák eltávolítását, utógondozását, majd pótlását – emelik ki.