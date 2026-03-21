2026. március 21. szombat Benedek
Új típusú, elektronikus személyazonosító igazolványok az első új típusú okmány átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában 2016. január 11-én. Az okmányt elektronikus aláírásra is lehet használni, valamint az a TAJ-kártya és az adóazonosító igazolvány funkcióit is ellátja.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Ritka sunyi átverés terjed a közösségi médiában

Országos méretű adathalász kampányra figyelmeztetnek a szakértők, amely a TAJ-kártyák lejáratára hivatkozva próbálja megszerezni a gyanútlan állampolgárok személyes és bankkártyaadatait. A csalók a Gmail szűrőrendszerét megkerülve közvetlenül a beérkező üzenetek közé juttatják el a megtévesztő leveleket.

Egy, a Facebookon közreadott kiberbiztonsági elemzés rávilágított az elkövetők módszertanára. Az áldozatok postaládájába érkező üzenet sürgető hangnemben tájékoztat a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ) érvényességének lejártáról. A levélben elhelyezett akciógomb nem a hivatalos állami szervek által használt .hu végződésű tartományra, hanem egy gyanús .com végződésű weboldalra irányítja a felhasználót.

A hivatkozásra kattintva egy, a hivatalos kormányzati portálokra hasonlító felület nyílik meg. Itt a látogatótól az összes személyes adatát, lakcímét és magát a TAJ-számot is bekérik.

A folyamat végén az oldal egy minimális, 578 forintos „szolgáltatási díj” megfizetését kéri. A tranzakció során megadott bankkártyaadatok (kártyaszám, lejárati idő, CVV-kód) közvetlenül a bűnözők birtokába kerülnek, akik ezt követően nagyobb összegű visszaélésekre használhatják fel a kártyát.

A posztban felhívják a figyelmet, hogy a magyar közigazgatási szervek (pl. NEAK, Ügyfélkapu) kizárólag .hu végződésű weboldalakat használnak. Minden más végződés (.com, .net, .org) csalásra utal.

A hatóságok emlékeztetnek, hogy a TAJ-kártya Magyarországon nem jár le, annak cseréje csak adatváltozás vagy rongálódás esetén szükséges, és azt nem e-mailben kezdeményezik a hivatalok.

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki az 5,9 milliárd forintos főnyereményt a 12. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

