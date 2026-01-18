ARÉNA - PODCASTOK
The old german currency in 100, 50, 20 and 10 Deutsche Mark bills
Nyitókép: clu / Getty

Több milliárdnyi régi pénzt őriznek a németek, nem véletlenül

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Még mindig kinn van több milliárd márka az embereknél, és a Bundesbank továbbra sem válogatós, legalábbis ami a forgalomból huszonnégy évvel ezelőtt az euró által kiszorított német márka becserélését illeti. Munka akad bőven, a „régi pénz” jelentős részét a németek különböző okokból még mindig őrzik.

Több mint két évtizeddel az euró bevezetése után a német állampolgárok még mindig több milliárdnyi márkatartalékkal rendelkeznek a Der Spiegel szerint – erről tanúskodnak az adatok, amelyeket a német szövetségi bank, a Bundesbank tett közzé.

Természetesen nemcsak a pénzt, hanem az emlékeket is őrzik.

Ennek ellenére a beváltás gördülékenyen zajlik. Németország egyike azoknak az euróövezeti országnak, amelyek a márkát minden formájában beváltják, azaz a bankjegyet és az érmét egyaránt. Tavaly a Bundesbank 53,1 millió márkát váltott be, ami kevéssel több, mint 27 millió eurónak felel meg.

A tartalékok nagyságát jelzi, hogy egy évvel korábban, azaz 2024-ben 53,2 millió márka landolt a központi bank fiókjaiban, 2023-ban pedig az összeg még meghaladta az 58 millió német márkát. A bank egyik magas rangú képviselője ezt azzal magyarázta, hogy minden bizonnyal megszűnt az a hatás, amely a világjárványt követő években a gyorsabb pénzváltásra ösztönözte az embereket.

A 2001 fordulójakor „leselejtezett” bankjegyek és érmék sok esetben véletlen kincsként, örökségként vagy régebbi házak vásárlásakor kerülnek elő. A másik ok, hogy tulajdonosaik nosztalgikus okokból évekig őrzik azokat, de végül győz a „pénzéhség”, és beváltják euróra... Tavaly

egy ügyfél mementóként több olyan német márka bankjegyet küldött a Bundesbanknak, amelyeken kézzel írt személyes üzenetek voltak.

„A legkedvesebb Patricknak, akit nagyon szeretek” – idézte a Der Spiegel az egyik üzenetet. Több bankjegyen kézzel írt dátum jelezte, hogy a kétezres évek elejéből származik.

A Bundesbank feltételezése szerint a régi bankjegyek és érmék egy része soha nem kerül elő, mert a gyűjtők biztosították készleteiket, vagy pedig azért, mert az egykori erős valuta rajongói külföldre csempészték azokat.

Mindenesetre a bank továbbra is korlátlanul vált márkát euróra. Az árfolyamot az euró bevezetésekor rögzítették, eszerint 1,95583 német márka egy eurónak felel meg.

Németország egyike azon hét euróövezeti országnak, amelyekben a régi nemzeti valuta bakjegyeit és érméit időkorlát nélkül lehet euróra váltani.

Ausztria, Írország, Észtország, Lettország és Litvánia, valamint az újonnan csatlakozott Bulgária ugyanezt teszi.

Belgium, Horvátország, Luxemburg, Szlovénia és Szlovákia szintén korlátlan ideig váltja a korábbi nemzeti valuta bankjegyeit, de az érméket nem.

A többi fennmaradó kilenc euróövezeti országban a központi bankok már nem váltják be a régi valutákat – összegezte a Der Spiegel.

