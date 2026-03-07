Iránymutató szavazás jön vasárnap, a profik utána tippelnek április 12-re

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint három jelölt száll harcba a mandátumért: egy pártjelölt, egy civil szervezeti induló és egy papíron független jelölt.

A Fidesz-KDNP Kaló Attilát indítja. Kaló nem új arc a barcikai politikában: korábban a helyi Fidelitas elnökeként is tevékenykedett, 2024-ben pedig ugyanebben a körzetben a szavazatok közel 24 százalékát szerezte meg.

A Városvédők Egyesülete színeiben dr. Séllyei Erzsébet indul. Az egyesület a 2024-es választások óta a városvezetés leghangosabb és legaktívabb kritikusa, dr. Séllyei pedig rutinos jelöltnek számít a szervezet soraiban.

Sütő Ágnes függetlenként méreti meg magát. Személye azért érdekes, mert bár hivatalosan nem pártjelölt, a helyi közvélemény és a sajtó egy része is a baloldali városvezetés informális támogatottjaként kezeli. Ezt erősíti, hogy az önkormányzat korábban Pro Urbe díjjal ismerte el munkásságát, és a Szitka Péter polgármestert támogató koalíció nem állított saját jelöltet ellene.

A politikai stratégia

A felállás klasszikus: a városvezető erők egy köztiszteletben álló, de pártlogót nem viselő jelölt mögé sorakozhattak fel, hogy elkerüljék a pártpolitikai csatározások esetleges negatív hatásait. Ezzel szemben a Városvédők a „valódi civil kontroll” ígéretével próbálják megszólítani a változást akarókat, míg a Fidesz az országosan stabil jobboldali bázisára épít.

Baloldali iránytű

A 7-es körzet (amely a Pollack Mihály út és környékét foglalja magában) hagyományosan baloldali fellegvárnak számított: 2024-ben dr. Pásztor Gábor a szavazatok közel 50 százalékával nyert.

Bár nem a Fidesz esélyes, de eredménye irányt mutathat a kormánypártnak, ha mondjuk növelni tudná korábbi 24 százalékos eredményét. A civilnek látszó baloldali jelölt szereplése (mennyi szavazatot kap) pedig az ellenzéki pártok számára lehet több, mint előrejelzés április 12-re.

A Tisza Párt ezúttal sem indul időközi választáson.

További technikai részletek a kolorline.hu-n.