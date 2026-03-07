ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Getty Images

Iránymutató szavazás jön vasárnap, a profik utána tippelnek április 12-re

Infostart

2026. március 8-án időközi önkormányzati választást tartanak Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében. A voksolást dr. Pásztor Gábor, a város közismert és népszerű képviselőjének decemberi halála tette szükségessé. Bár egyetlen körzet sorsáról van szó, a jelöltállítási folyamat és a résztvevők személye rávilágít a helyi politika mélyebb törésvonalaira.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint három jelölt száll harcba a mandátumért: egy pártjelölt, egy civil szervezeti induló és egy papíron független jelölt.

A Fidesz-KDNP Kaló Attilát indítja. Kaló nem új arc a barcikai politikában: korábban a helyi Fidelitas elnökeként is tevékenykedett, 2024-ben pedig ugyanebben a körzetben a szavazatok közel 24 százalékát szerezte meg.

A Városvédők Egyesülete színeiben dr. Séllyei Erzsébet indul. Az egyesület a 2024-es választások óta a városvezetés leghangosabb és legaktívabb kritikusa, dr. Séllyei pedig rutinos jelöltnek számít a szervezet soraiban.

Sütő Ágnes függetlenként méreti meg magát. Személye azért érdekes, mert bár hivatalosan nem pártjelölt, a helyi közvélemény és a sajtó egy része is a baloldali városvezetés informális támogatottjaként kezeli. Ezt erősíti, hogy az önkormányzat korábban Pro Urbe díjjal ismerte el munkásságát, és a Szitka Péter polgármestert támogató koalíció nem állított saját jelöltet ellene.

A politikai stratégia

A felállás klasszikus: a városvezető erők egy köztiszteletben álló, de pártlogót nem viselő jelölt mögé sorakozhattak fel, hogy elkerüljék a pártpolitikai csatározások esetleges negatív hatásait. Ezzel szemben a Városvédők a „valódi civil kontroll” ígéretével próbálják megszólítani a változást akarókat, míg a Fidesz az országosan stabil jobboldali bázisára épít.

Baloldali iránytű

A 7-es körzet (amely a Pollack Mihály út és környékét foglalja magában) hagyományosan baloldali fellegvárnak számított: 2024-ben dr. Pásztor Gábor a szavazatok közel 50 százalékával nyert.

Bár nem a Fidesz esélyes, de eredménye irányt mutathat a kormánypártnak, ha mondjuk növelni tudná korábbi 24 százalékos eredményét. A civilnek látszó baloldali jelölt szereplése (mennyi szavazatot kap) pedig az ellenzéki pártok számára lehet több, mint előrejelzés április 12-re.

A Tisza Párt ezúttal sem indul időközi választáson.

További technikai részletek a kolorline.hu-n.

Kezdőlap    Belföld    Iránymutató szavazás jön vasárnap, a profik utána tippelnek április 12-re

önkormányzati választás

választás

kazincbarcika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Milliárdok menekülése, avagy így reagált az iráni kriptopiac az amerikai-izraeli támadásra

Milliárdok menekülése, avagy így reagált az iráni kriptopiac az amerikai-izraeli támadásra
Amikor 2026 februárjában izraeli és amerikai légicsapások érték iráni katonai létesítményeket, a reakció nemcsak a diplomáciai térben volt gyors. Az iráni kriptotőzsdékről kevesebb mint két nap alatt akár 2 milliárd dollárnyi digitális vagyon áramlott ki. A blokklánc-adatok szerint a kiutalások volumene a szokásos szint nyolc-tízszeresére ugrott. A történet jól mutatja, hogy a kriptovaluták ma már geopolitikai válságok idején is azonnali pénzügyi menekülőútvonalat jelentenek.
Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

„Be fogunk avatkozni maximált árakkal, ha az energiaár elér egy már megfizethetetlen szintet, ehhez mozgósítjuk az ország nemzeti olajtartalékait” –mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a szombati debreceni, 12. háborúellenes gyűlés főszónoka. „Tudni akarjuk, miért furikáznak annyi pénzt az ukránok, és azt is tudni akarjuk, hogy átviszik, vagy ide hozták?” – kérdezte Orbán Viktor, hozzátéve: „az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket”.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat

Hatalmas a baj a piacokon: megijedtek a befektetők, tömegesen menekítik a vagyonukat

A BlackRock pénteken bejelentette, hogy korlátozza a visszaváltásokat az egyik meghatározó magánhitel-alapjából, miután a befektetők tömegesen kérték vissza a tőkéjüket. Ez a lépés újabb jele annak a 2 milliárd dolláros magánhitel-piac körül erősödő bizalmatlanságnak, amely az egész ágazatot nyomás alá helyezi - közölte a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki az 5 milliárd 350 millió forintos főnyereményt a 10. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran continues attacks on Gulf states, as minister says Trump 'killed' chance to de-escalate

Iran continues attacks on Gulf states, as minister says Trump 'killed' chance to de-escalate

Meanwhile, the BBC has learned that UK aircraft carrier HMS Prince of Wales has been placed on advanced readiness.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 18:18
Március a barlangok hónapja – ezek a legizgalmasabb föld alatti túrák családoknak
2026. március 7. 15:26
Orbán Viktor is értesült a szentendrei Fidesz-aktivista meglövéséről
×
×