2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
Vonat közelít a budapesti Keleti pályaudvarhoz.
Nyitókép: Getty Images/Aleksei Gorovoi

Gázolt a vonat, pótlóbuszok járnak a vasútvonalon

Infostart / MTI

Elütött egy férfit a vonat hétfő reggel Sopronban, a helyszínelés idején az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják Sopron és az ausztriai Baumgarten (Sopronkertes) között – közölte a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV).

A baleset a Kossuth Lajos utcai és a Somfalvi úti vasúti átjárók között történt. A vonat Sopronból tartott Ausztria felé.

Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy a vonaton utazó mintegy 150-170 utas közül senki sem sérült meg, őket a soproni hivatásos tűzoltók segítik az átszállásban.

(Nyitóképünk illusztráció)

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

