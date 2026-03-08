Új elnök vezeti az RMDSZ Brassó megyei szervezetét

Varga Nándort az RMDSZ Brassó megyei szervezetének szombati küldöttgyűlésén választották meg a megyei szervezet elnökévé a jelenlévő küldöttek. A tisztségre Györfi Tünde-Róza megyei önkormányzati képviselő és Toró Tamás is pályázott. Torót a Brassó városi szervezet elnökévé választották.

Az új megyei elnök a küldöttgyűlésen úgy nyilatkozott, hogy a Brassó megyei szervezet kihívásokkal teli időszakon van túl, amelyből megerősödve került ki, így áll neki a dél-erdélyi szórványmegye magyar közösségének a jövőjét építeni.

Varga Nándor korábban úgy nyilatkozott, hogy felelősséget szeretne vállalni az itteni magyar közösségért.

Hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni a politikai képviseletet, biztosítani kell a magyarság képviseletét minden magyarlakta településen. Célként nevezte meg a magyar önkormányzati képviselők számának a növelését, és hogy RMDSZ-nek ismét legyenek képviselői Brassó önkormányzatában.

Fontosnak nevezte továbbá, hogy a Brassó megyei magyar diákok helyben, anyanyelvükön tanulhassanak, hangsúlyozva, hogy az anyanyelvi oktatás a közösség megmaradásának záloga.

Aláhúzta: olyan szervezetet akar vezetni, amely integrál, nem szétszakít, nyitott és nem kirekesztő.

Brassóban 12 ezer, a megyében 30 ezer magyar él, akiket be kell vonni a közösségi életbe - közölte. Az RMDSZ Brassó megyei szervezetének élére azután kellett új elnököt választani, hogy Kirsch Gábor Ferenc korábbi elnök tavaly októberben lemondott tisztségéről. Azóta az elnöki feladatokat ideiglenes jelleggel Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke látta el.