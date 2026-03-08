Dobrev Klára: Magyarországnak nem gladiátorok, hanem józan, felelős vezetők kellenek

Dobrev Klára úgy fogalmazott: a "gyengébbik nem" kifejezés sokszor megmosolyogtatja a nőket, mert pontosan tudják, hogy az erő nemcsak izomerőt jelenthet, másban márpedig a nők egyáltalán nem gyengébbek.

Felsorolta, hogy hány területen jelentik a nők a mindennapok gerincét. A családon túl ilyen a munka világa is, ahol közel ugyanannyi nő dolgozik, mint férfi, bár több a férfi főnök és többet is keresnek. Beszélt arról is, hogy a nők sokáig nem lehettek bírók sem, ma viszont a bírók 60%-a nő Magyarországon. Kitért a politika világára is, ahol szerinte szégyen, hogy

a XXI. században Magyarországnak olyan kormánya van, amelyben nincsen egyetlen nő sem.

A pártelnök kitért arra, hogy ma már olyan politikusa is van az országnak, aki még a ruhájára is ráíratta, hogy "the man". "De kérdezem én: ha van "the man", akkor miért ne lehetne "the woman" is?" - tette fel a kérdést Dobrev, majd blézerét levéve megmutatta, hogy egy "the woman" feliratú felsőben van, a közönség ovációjával kísérve.

"Fiúk, álljatok már le, amíg nem késő!" - mondta Dobrev azzal kapcsolatban, hogy a héten Orbán Viktor és Magyar Péter is kemény szavakat intéztek az ukrán elnökhöz. Dobrev úgy összegzett, hogy

Magyarország nem gladiátorokat érdemel, hanem józan, felelős vezetőket,

és "az igazi erő nem az, amelyik legyőzi a másikat, az igazi erő az, amelyik lezárja a harcot. És mi nők, ebben jók vagyunk" - mondta el.

Dobrev Klára arra kérte a jelen lévő és az eseményt követő nőket, hogy ne mondjanak le az elveikről és a céljaikról. "Én sem fogom feladni, akárhány keresztény, konzervatív férfi is kér arra, hogy a baloldal el se induljon a választáson - tette egyértelművé a DK elnöke, hogy

mind a 106 választókörzetben indulnak a választáson, és önálló listával lesznek ott a szavazólapon az ország minden pontján.

A rendezvényen a DK elnökét megelőzően Kálmán Olga és Herfort Marietta is beszédet mondott. Kálmán Olga arról beszélt, hogy több nőre van szükség a politikában, mert egy ország nem lehet igazságos, ha a társadalom fele hiányzik a döntésekből. Herfort Marietta úgy fogalmazott: a változás ereje azokban a nőkben van, akik nap mint nap talpra állnak és nem adják fel.