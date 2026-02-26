ARÉNA - PODCASTOK
Prison interior. Jail cells and shadows, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Kivégezhetik a magyar sorozatgyilkost Floridában

Infostart

Az Angyalarcúnak nevezett magyar sorozatgyilkost, Zs. Zsoltot kétrendbeli, különös kegyetlenséggel, előre megfontolt szándékkal, nyereségvágyból elkövetett gyilkossággal vádolják.

Hamarosan ítélet születhet a Miami Dade megyei bíróságon. A magyar állampolgárságú, dél-floridai illegális bevándorló az elsők között lehet, akire halálbüntetés várhat az állam egyik legújabb törvényjavaslata nyomán (eddig csak amerikaiak ellen születhetett meg a legsúlyosabb ítélet) – írja a Blikk.

A portál felidézte, hogy szinte napra pontosan egy éve fogták el Miamiban az utóbbi idők legkegyetlenebb sorozatgyilkosát, a most 27 éves Zs. Zsoltot. Idős, meleg férfiakra, úgynevezett „Papikra” vadászott tavaly év elején a floridai magyar rém. Melegbárok törzsvendége volt. DNS-nyomok, kamerafelvételek, tanúvallomások, SMS-üzenetek sokasága bizonyította, hogy a magyar férfi két helyi idős emberrel is megismerkedett, majd – szerelmet színlelve – meglopta, illetve bántalmazta őket. Amikor érezte, hogy szorul a hurok, mindkét áldozatát megfojtotta: egyiket a saját fürdőkádjában, másikat az autójában a biztonsági övvel.

A Miami rendőrség az egyik legridegebb bűnözőként, a gonosz megtestesítőjeként aposztrofálta a sorozatgyilkost.

Levadászta a zsákmányt, kifosztotta, aztán megölte. A pszichológiai profilja szerint az aljas és gyalázatos cselekményeket nem hagyta volna abba, így több leendő áldozat életét is megmentették azzal, hogy elfogták. A rendőrség rengeteg bizonyítékot - kamerafelvételeket, DNS nyomokat, telefonok tartalmait - gyűjtötte be, amik alátámasztják a vádlott bűnösségét, ám Zs. Zsolt ezek ellenére is ártatlannak vallja magát.

Pont az elfogását megelőzően, vagyis a bűncselekmények elkövetése előtt hoztak egy új törvényt Florida államban, ami kiemelt gyilkossági ügyekben a halálos ítélet lehetőségét kiterjesztette az illegális bevándorlókra is. Az új jogszabály nem csak szigorúbb büntetéseket ír elő az illegálisan az országba érkezők számára,

hanem a halálbüntetés kiszabását is lehetővé teszi.

Márpedig az emberölések idején Zs. Zsolt jogellenesen tartózkodott Amerikában, álnéven bujkált, sőt, szökésben volt. Egy korábbi rablás miatt elrendelt házi őrizetből megszökött, kiutasították, körözték. Amennyiben magyar állampolgárt külföldön halálra ítélnek, a magyar konzuli szolgálat megpróbálhat jogi segítséget nyújtani, illetve a diplomáciai kapcsolatok révén közbenjárni. Erre viszont csak az ítélet kiszabása után van lehetőség.

