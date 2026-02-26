ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök Edina
Nyitókép: Unsplash.com

Bejut-e az Európa Liga nyolcaddöntőjébe a Ferencváros? – sport a tévében

Infostart

A kézilabda rajongói se maradnak hoppon: a Paris Saint-Germain ellen lép pályára a Szeged a Bajnokok Ligája, csoportkörében.

A február 26-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

18.45: Labdarúgás, Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Ferencváros-PFC Ludogorec

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Crvena zvezda-Lille OSC

20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Paris Saint-Germain - Szeged

Sport 2

20.00: Darts, Premier League, 4. forduló, Belfast

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, Welsh Open, 2. forduló

Eurosport 2

20.00: Golf, PGA Tour, Palm Beach Classic, 1. nap

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Rijad - al-Ahli

