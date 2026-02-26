Bejut-e az Európa Liga nyolcaddöntőjébe a Ferencváros? – sport a tévében

A február 26-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
18.45: Labdarúgás, Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Ferencváros-PFC Ludogorec
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó, Crvena zvezda-Lille OSC
20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Paris Saint-Germain - Szeged
Sport 2
20.00: Darts, Premier League, 4. forduló, Belfast
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Welsh Open, 2. forduló
Eurosport 2
20.00: Golf, PGA Tour, Palm Beach Classic, 1. nap
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Rijad - al-Ahli