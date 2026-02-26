ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök Edina
Nyitókép: Pexels

Hétezer lakásban vette át a robotporszívó feletti uralmat egy férfi, a kameráikat is irányíthatta

Infostart

A férfi véletlenül szerzett irányítást több ezer robotporszívó fölött – de nem élt vissza a helyzettel, hanem szólt a gyártónak, hogy biztonsági rés van.

Robotporszívók ezrei felett vette át az irányítást egy spanyol szoftvermérnök véletlenül – írja a 24.hu a Guardian alapján. A férfi ezzel egy súlyos biztonsági rést fedezett fel, amelyről hamar értesítette a gyártót is.

Sammy Azdoufal a saját robotporszívóját szerette volna összekapcsolni PlayStation 5-ös kontrollerével, hogy kedvére irányíthassa a háztartási gépet.

A terve sikerült is, ám észrevette, hogy saját eszköze mellett mintegy 7000 további felett is átvette az irányítást. Emellett

hozzáférést szerzett a robotporszívók kameraképeihez és IP-címeihez is, utóbbiak segítségével pedig lokációjukat is be tudta határolni.

Azdoufal nem élt vissza a helyzettel, hanem nyilvánosságra hozta felfedezését, aminek köszönhetően a gyártócég hamar betömte a biztonsági rést.

A robotporszívókhoz hasonló okoseszközök egyre elterjedtebbekké válnak világszerte, de sokan nincsenek tisztában vele, hogy milyen kiberbiztonsági kockázatot jelenthetnek. A wifi segítségével kommunikáló eszközök között számos olyan akad, amelyeket könnyedén lehet feltörni, vagyis akár rossz szándékú idegenek is hozzájuk férhetnek. Ez különösen veszélyes lehet kamerák esetében, amelyeken keresztül egy kiberbűnöző bármit láthat, ami az otthonunkban történik.

(Nyitóképünk illusztráció)

