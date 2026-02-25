ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375
usd:
317.61
bux:
127083.87
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Európai Unió és Magyarország zászlaja.
Nyitókép: Getty Images / Richard Sharrocks

Se Németországnak, se Belgiumnak nem tetszik a magyar kormány vétója

Infostart / MTI

Bírálta a belga és a német külügyminiszter, hogy Magyarország az Ukrajnának szánt kölcsön megvétózásával fenyeget.

Belga kollégájával, Maxime Prévot-val tartott közös berlini sajtótájékoztatóján Johann Wadephul német külügyminiszter emlékeztetett: "megdöbbent" a magyar kormány magatartása láttán, "amely elárulja a saját függetlenségért folytatott harcát".

"Magyarországnak meg kell értenie, hogy a többi tagállam türelme nagyon gyorsan fogy" - jelentette ki a belga külügyek irányítója. Az Európai Unió az Ukrajna elleni háború kezdete, 2022. február 24. óta a huszadik szankciócsomag, valamint egy 90 milliárd eurós európai kölcsön elfogadására készül, hogy Ukrajna finanszírozni tudja a 2026. és 2027. évi katonai és pénzügyi szükségleteit.

Orbán Viktor miniszterelnök azonban blokkolja a két terv elfogadását, ha Kijev nem állítja helyre a kőolajszállítást a januárban orosz légicsapásokkal megrongált Barátság kőolajvezetéken

- írta az AFP francia hírügynökség. "Tisztában vagyunk azzal, milyen kényes időszakot jelenthetnek a választások" - tette hozzá Maxime Prévot. Hozzátette, hogy "vörös vonalnak tűnik számára, hogy a magyar kormányfő emiatt túszul ejti a háborúban álló Ukrajnának és a lakosságának a sorsát és szükségleteit".

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki kedden látogatott Kijevbe, jelezte, hogy az EU "így vagy úgy" Kijev rendelkezésére bocsátja a hitelt.

Kezdőlap    Külföld    Se Németországnak, se Belgiumnak nem tetszik a magyar kormány vétója

ukrajna

uniós támogatás

magyar vétó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
 

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szépen mentek az amerikai tőzsdék, a techcégek hajtották az emelkedést

Szépen mentek az amerikai tőzsdék, a techcégek hajtották az emelkedést

A héten vegyes mozgások voltak eddig láthatók a tőzsdéken, részben az amerikai vámok körüli bizonytalanság helyezett nyomást a piacokra, de a mesterséges intelligencia diszruptív hatása miatt is aggódnak a befektetők, ami miatt több szektort is megütöttek a hét elején. Mostanra viszont hangulatjavulás látszik a piacokon, az ázsiai piacok emelkedtek ma, a dél-koreai és a japán piac ráadásul új csúcsot is döntött; Európában is jó hangulatban telt a kereskedés; valamint az USA-ban is folytatódott az emelkedés. Fontos gyorsjelentések is érkeznek ma, itthon a Magyar Telekom és a Rába jelentett, az USA-ban pedig az Nvidia teszi közzé legfrissebb számait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált

Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált

Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött hozzá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 21:43
Drónokkal erősít a Bundeswehr
2026. február 25. 20:51
Szakértő: az a nagy kérdés, mi mindent sikerül belevenni az amerikai–iráni megállapodásba
×
×