Belga kollégájával, Maxime Prévot-val tartott közös berlini sajtótájékoztatóján Johann Wadephul német külügyminiszter emlékeztetett: "megdöbbent" a magyar kormány magatartása láttán, "amely elárulja a saját függetlenségért folytatott harcát".

"Magyarországnak meg kell értenie, hogy a többi tagállam türelme nagyon gyorsan fogy" - jelentette ki a belga külügyek irányítója. Az Európai Unió az Ukrajna elleni háború kezdete, 2022. február 24. óta a huszadik szankciócsomag, valamint egy 90 milliárd eurós európai kölcsön elfogadására készül, hogy Ukrajna finanszírozni tudja a 2026. és 2027. évi katonai és pénzügyi szükségleteit.

Orbán Viktor miniszterelnök azonban blokkolja a két terv elfogadását, ha Kijev nem állítja helyre a kőolajszállítást a januárban orosz légicsapásokkal megrongált Barátság kőolajvezetéken

- írta az AFP francia hírügynökség. "Tisztában vagyunk azzal, milyen kényes időszakot jelenthetnek a választások" - tette hozzá Maxime Prévot. Hozzátette, hogy "vörös vonalnak tűnik számára, hogy a magyar kormányfő emiatt túszul ejti a háborúban álló Ukrajnának és a lakosságának a sorsát és szükségleteit".

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki kedden látogatott Kijevbe, jelezte, hogy az EU "így vagy úgy" Kijev rendelkezésére bocsátja a hitelt.