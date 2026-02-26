ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 26. csütörtök
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond az 1989-es népfelkelés 35. évfordulója alkalmából a temesvári Új Ezredév Református Központban megrendezett gálaesten 2024. december 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Sulyok Tamás az Egyesült Államokban mond majd ünnepi beszédeket

Infostart

A köztársasági elnök az Amerikai Egyesült Államokba látogat, hogy felkeresse az ottani magyar közösségeket.

Sulyok Tamás államfő a külhoni magyarsággal való aktív kapcsolattartás keretében eddig az erdélyi, felvidéki, muravidéki, horvátországi és vajdasági magyarokat, valamint a németországi, svájci, belgiumi, skóciai és ausztriai diaszpórákat kereste fel.

Az államfő ezúttal a legnépesebb tengerentúli magyar közösségeket látogatja meg az Amerikai Egyesült Államokban – olvasható a Sándor-palota közleményében.

Ennek során magyar vonatkozású kulturális és tudományos programokon is részt vesz, és

a közelgő március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából több városban mond beszédet az amerikai magyar nemzettársaink körében.

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

