Sulyok Tamás az Egyesült Államokban mond majd ünnepi beszédeket

Sulyok Tamás államfő a külhoni magyarsággal való aktív kapcsolattartás keretében eddig az erdélyi, felvidéki, muravidéki, horvátországi és vajdasági magyarokat, valamint a németországi, svájci, belgiumi, skóciai és ausztriai diaszpórákat kereste fel.

Az államfő ezúttal a legnépesebb tengerentúli magyar közösségeket látogatja meg az Amerikai Egyesült Államokban – olvasható a Sándor-palota közleményében.

Ennek során magyar vonatkozású kulturális és tudományos programokon is részt vesz, és

a közelgő március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából több városban mond beszédet az amerikai magyar nemzettársaink körében.