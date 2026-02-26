ARÉNA - PODCASTOK
Katonák és mentõsök a helyszínen, ahol lezuhant egy turisták szállító kisrepülõgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án. A balesetben legkevesebb 12 ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP

Új részletek derültek ki a hivatalos jelentésből a kenyai repülőgép-tragédia ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kiderült, hogy a tavaly október 28-án lezuhant kisrepülő olyan erővel csapódott be, hogy több mint két méter mélyen fúródott a földbe.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, 2025. október 28-án lezuhant egy külföldi turistákat szállító kisgép Kenyában, Kwale megyében. A repülőn tartózkodó mind a 11 személy, köztük 8 magyar turista életét vesztette. Az áldozatok között volt Süllős Gyula, a Vasa ökölvívó szakosztályának egykori vezetője és családja, valamint a család bébiszittere is.

A Blikk úgy értesült, hogy a kenyai hatóságok a család életben maradt tagjaihoz fordultak segítségért, és személyes tárgyakat kértek, amelyeken megtalálható a korábbi használó DNS-e, ennek segítségével próbálják azonosítani az elhunytakat.

A lap megszerezte a kenyai légi közlekedési hatóság (Kenya Aircraft Accident Investigation Department – AAID) elsődleges vizsgálatának eredményeit, a teljes vizsgálat ugyanis még nem zárult le. Ez az elsődleges jelentés már december 3-án már elkészült, és pontosan leírják benne, hogyan történt a baleset. Hangsúlyozzák: ez a vizsgálat nem a felelősség megállapítását célozza, feladata a körülmények minél pontosabb tisztázása.

A jelentésből kiderült, hogy a baleset idején nagyon rossz időjárási körülmények uralkodtak a környéken, erős eső és alacsony látótávolság volt, ami nehezíthette a repülést. A baleset helyszíne a Tsimba Golini terület volt Kwale megyében, ahol kifejezetten rosszak a terepviszonyok, erdős-dombos területről van szó. A gép nem sokkal a felszállás után hirtelen süllyedni kezdett, nagy sebességre gyorsult fel, végül pedig olyan erővel csapódott a földbe, hogy 2,2 méter mélyre fúródott.

Új részletek derültek ki a hivatalos jelentésből a kenyai repülőgép-tragédia ügyében

vizsgálat

jelentés

áldozatok

lezuhant

repülőgép-szerencsétlenség

kenya

süllős gyula

