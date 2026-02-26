KSH: nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is januárban

2026 januárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál – közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6,0 százalékkal múlta felül a 2025. januárit.

Januárban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 4,0, a vendégéjszakáké 2,7 százalékkal bővült 2025 januárjához képest. A vendégek 74 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,9 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 1,2 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A KSH ismertette: januárban a belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,4, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9 százalékkal bővült 2025 januárjához képest. A 494 ezer belföldi vendég 1,0 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 388 ezer vendéget és 804 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 3,8 százalékkal meghaladta a 2025. januárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Pécs-Villány turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (21 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (3,9 százalékkal). Budapesten 11, a Balatonnál 3,4 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 6,0, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1 százalékkal nőtt 2025 januárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 573 ezer külföldi vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 396 ezer vendéget és 949 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 0,4 százalékkal elmaradt a 2025. januáritól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (22 százalékkal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (23 százalékkal). Budapesten 7,8, a Balatonnál 7,3 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A jelentés szerint összesen 20 367 turisztikai szálláshely, ezen belül 2088 kereskedelmi, illetve 18 279 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 924 szálloda és 857 panzió volt nyitva január egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 4,5 százalékkal kevesebbet, 2,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken – közölte a KSH.