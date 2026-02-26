ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
374.9
usd:
317.69
bux:
127230.39
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A suitcase placing in front of the bedroom in luxury hotel room
Nyitókép: Getty Images/ Twenty47studio

KSH: nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is januárban

Infostart / MTI

Amellett, hogy az egy évvel korábbihoz képest 5,3 százalékkal több volt januárban a vendég és 3,6 százalékkal több a vendégéjszaka, a turisztikai szálláshelyek összes bruttó árbevétele is növekedett 8 százalékkal, folyó áron.

2026 januárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál – közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6,0 százalékkal múlta felül a 2025. januárit.

Januárban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 4,0, a vendégéjszakáké 2,7 százalékkal bővült 2025 januárjához képest. A vendégek 74 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,9 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 1,2 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A KSH ismertette: januárban a belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,4, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9 százalékkal bővült 2025 januárjához képest. A 494 ezer belföldi vendég 1,0 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 388 ezer vendéget és 804 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 3,8 százalékkal meghaladta a 2025. januárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Pécs-Villány turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (21 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (3,9 százalékkal). Budapesten 11, a Balatonnál 3,4 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 6,0, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1 százalékkal nőtt 2025 januárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 573 ezer külföldi vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 396 ezer vendéget és 949 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 0,4 százalékkal elmaradt a 2025. januáritól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (22 százalékkal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (23 százalékkal). Budapesten 7,8, a Balatonnál 7,3 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A jelentés szerint összesen 20 367 turisztikai szálláshely, ezen belül 2088 kereskedelmi, illetve 18 279 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 924 szálloda és 857 panzió volt nyitva január egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 4,5 százalékkal kevesebbet, 2,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken – közölte a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    KSH: nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma is januárban

turizmus

statisztika

ksh

szállás

vendéglátás

növekedés

vendégéjszaka

január

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét – Kormányinfó percről percre

A kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét – Kormányinfó percről percre
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti a hétközi kormányülés friss döntéseit, majd újságírói kérdésekre is válaszolnak. Ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, a magyar benzinárak drasztikusan emelkednének – mondta Gulyás Gergely, hozzátéve: ez nem túlzás. Szabolcs-Szatmár-Beregben teljes drónrepülési tilalom van. A magyar pedagógusok egyszeri bruttó 150 ezer forintos juttatást biztosítanak legkésőbb márciusban, és jövőre a tanár átlagbér meg fogja haladni az egymillió forintot – mondta.
 

Orbán Viktor: ennek a választásnak Magyarország biztonsága a tétje

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Robert Fico kész újabb intézkedések meghozatalára Ukrajnával szemben

Deák András: az ukrán gazdaság a támogatásoktól függ, de már Moszkva is érzi az elmúlt négy évet

Deák András: az ukrán gazdaság a támogatásoktól függ, de már Moszkva is érzi az elmúlt négy évet

Az ukrán gazdaság pár hónap alatt elvérezne, ha hirtelen elapadnának a támogatások, de a szankciók és a hadviselés miatt Oroszország tartalékai is jelentősen megcsappantak – erről beszélt az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa az InfoRádióban.
 

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gulyás: csúnya benzinár-drágulás jöhet

Gulyás: csúnya benzinár-drágulás jöhet

A szerdai kormányülésen meghozott döntésekről, valamint a kabinet munkáját érintő legfontosabb kérdések kapcsán csütörtökön 10-től tesz bejelentéseket a kormány. A kormányinfót élőben közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális adósságban úszik az angol sztárcsapat: van erre bármi megoldás?

Brutális adósságban úszik az angol sztárcsapat: van erre bármi megoldás?

A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 08:22
Óriási szélerőműpark épül a Kisalföldön
2026. február 26. 06:53
Megérte kockáztatni, erős évet zártak a pénztártagok
×
×